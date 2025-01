Doom: The Dark Ages es el juego de Doom más grande de id Software hasta la fecha e incluye "la IA más grande que hemos creado" en el "motor más poderoso del estudio hasta ahora"

Doom: The Dark Ages va a ser un gran éxito. Y nos referimos a un tremendo éxito.

El resurgimiento moderno de la serie clásica de juegos de disparos en primera persona (FPS) no es algo sutil por defecto, por supuesto, pero el tercer juego del desarrollador id Software, Doom: The Dark Ages, va a lo grande. Esto se manifestará en casi todos los sentidos, desde Slayer hasta el sonido y desde el mundo hasta las armas.

Duplicando el combate cuerpo a cuerpo

(Image credit: id software/Bethesda)

Como se muestra en el video de Developer Direct, cada faceta de Doom: The Dark Ages es grandiosa, y ninguna más que la próxima evolución del juego de ese combate sangriento, grandilocuente y aplastante característico. Pero definitivamente hay un mayor énfasis en ser un tanque, defender tu posición y aplastar a los demonios con combate cuerpo a cuerpo y habilidades.

La manifestación más clara de esto, entre otras nuevas herramientas para el movimiento y el combate, es la sierra con escudo de aspecto excepcionalmente brutal. Este equipo multifacético es en parte un arma agresiva con cuchillas que pueden cortar a los enemigos, en parte un defensor que te permite parar ataques y desviar proyectiles, y en parte un asistente de desplazamiento, que te permite desplazarte por el mapa. Puede usarse para las tres cosas sin problemas y parece ser una extensión del propio Slayer.

El énfasis en la sierra de escudo, así como otras armas en exhibición en el video de Developer Direct, como el guantelete electrificado o la maza con púas, se ven excepcionalmente rudos y muestran una duplicación de este cambio al combate cuerpo a cuerpo pesado.

Stratton dice que hay más un enfoque de "quedarse y luchar, usar las armas como formas adicionales de quemarlos, luego avanzar al siguiente" para los encuentros y enemigos. Esto encaja perfectamente con el objetivo de hacer un tanque de un Slayer. Es el siguiente paso en la evolución de la serie: id Software le dijimos a los jugadores que "corrieran y dispararan" en Doom (2016), luego que "saltaran y dispararan" en Doom Eternal, y ahora que se "queden y luchen" en Doom: The Dark Ages .

Dada la naturaleza versátil de la sierra con escudo, se podría pensar que id Software ha hecho de Doom: The Dark Ages un juego complejo de jugar: todas las acciones de la sierra con escudo se pueden realizar con el mismo control o botón. Sin embargo, el equipo se ha asegurado de crear un "esquema de control simplificado" que tiene "menos cuerdas en la guitarra, [y] todo parece estar al alcance de la mano", dice Martin.

Hacer esto, y mantener múltiples controles en botones individuales que cambian dependiendo del contexto, significa que los desarrolladores "pueden pedirte mucho", sin embargo, simplificarlo para el jugador también abre una acción atractiva y una jugabilidad elaborada: "no deberías estar luchando contra los controles, deberías estar luchando contra los malos", como dice Martin.

Un mundo más grande, una historia más grande

(Image credit: id software/Bethesda)

La historia y el mundo también se están ampliando y se están volviendo mucho más grandes y prominentes. En lo que respecta a la historia del juego, en lugar de obtener información y argumento a través de objetos y coleccionables, Doom: The Dark Ages llevará la historia "fuera del códice y dentro de la escena cinemática", con un mayor énfasis en la narración.

Estas cinemáticas y escenas cinemáticas en tercera persona permitirán que la narrativa ocupe un lugar más destacado en The Dark Ages , y no dependa únicamente de que el jugador la vaya armando. También permite que más personajes tengan una mayor presencia en el escenario de The Dark Ages en lo que es una precuela de la serie que ayudará a completar el círculo de regreso al comienzo de Doom (2016).

(Image credit: id software/Bethesda)

El mundo en el que se desarrolla la historia también ha mejorado. Los mapas ahora son más grandes y hay una mayor sensación de libertad para la exploración y el movimiento. Los mapas todavía se combinan en gran medida para crear una experiencia lineal, pero hay áreas abiertas más grandes que a los desarrolladores les gusta llamar "sandboxes".

Sin embargo, los espacios abiertos y los entornos grandes y explorables no son típicos de los juegos de Doom , por lo que se le preguntó al equipo cómo conciliaban mapas tan grandes y áreas abiertas con el ritmo y el impulso por los que se conoce a la serie.

La respuesta fue categórica: el escudo. Como herramienta de desplazamiento, garantiza que el equilibrio entre el ritmo y el tamaño del mapa siga siendo auténtico en Doom , lo que te da la capacidad de atravesar el mapa a toda velocidad y moverte por los entornos “como una bola de demolición”. Usar el escudo de esa manera hace que “te sientas como si estuvieras lanzando telarañas”, describe Martin.

(Image credit: id software/Bethesda)

Entre las grandes novedades de la historia se incluyen momentos increíbles en los que puedes volar a lomos de un dragón y controlar mechs titánicos. Estos últimos eran elementos que los jugadores podrían haber visto como restos en Doom Eternal , pero hacer una precuela significa que ahora los desarrolladores pueden ponerte en la piel de estos mechs.

Sin embargo, tanto los mechs como el dragón solo están disponibles en ciertas partes del juego, por lo que no es necesario silbar para que tu mega robot o robot-dragón aparezcan cuando quieras.

No sería Doom sin los demonios

(Image credit: id software/Bethesda)

Tendrás que acabar con una gran variedad de bestias siniestras y espantosas en todo el mundo. Y te encantará oír y ver todo ese combate demoledor.

Desde "ovejas", enemigos que solo pueden hacerte daño si son muy numerosos, hasta "lobos", enemigos mucho más poderosos contra los que tendrás que estar alerta (aunque no necesariamente jefes). Los desarrolladores también han confirmado que uno de esos monstruos es "la IA más grande que hemos creado jamás" y que otro es el más complejo.

Eso abre el apetito para algunas aventuras épicas de matanza de monstruos y las matanzas sangrientas y gloriosas que hemos visto realmente hacen que los encuentros con enemigos sean más adictivos y no puedo esperar a sumergirme en ellos. Y también encontrarás un punto óptimo para luchar contra estos monstruos, ya que la variedad de controles deslizantes de dificultad del juego pueden ayudarte a personalizar tu experiencia. Si te apetece una ventana más desafiante, similar a la de Souls, para tus paradas, adelante; y si prefieres un poco más de asistencia, eso también está bien.

La combinación épica de que todo se vuelva más grande en Doom: The Dark Ages también ha sido posible gracias a un nuevo motor, que Stratton describe como "nuestro motor más poderoso hasta ahora", algo que no puedo esperar a ver los efectos y lo que ha permitido hacer al equipo.

Doom: The Dark Ages ' ha evaluado todo, y el Slayer gigante, los paisajes y entornos expansivos, las herramientas grandilocuentes y las megaarmas que solo se muestran en Doom pintan una imagen perfectamente violenta para cuando el juego se lance a finales de este año en PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC el 15 de mayo.