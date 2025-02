Los 5 mejores momentos del PlayStation State of Play de febrero

Como les adelantamos, el 12 de febrero se llevó a cabo un nuevo State of Play, y las sorpresas no se hicieron esperar, incluyendo actualizaciones, fechas de lanzamiento e incluso nuevos títulos revelados.

Sin embargo, las presentaciones de State of Play pueden ser muy rápidas, con muchos anuncios menores entre los más importantes. Además, como se ha demostrado en este State of Play, a menudo se muestra una gran variedad de juegos, lo que puede hacer que la presentación sea difícil de digerir.

Por eso hemos aprovechado el día de hoy para reflexionar sobre la última edición y hemos elaborado una breve lista con nuestras revelaciones y momentos favoritos del State of Play de febrero de Sony, a modo de resumen de lo más destacado.

No vimos ningún detalle sobre nuevo hardware o accesorios, algo que esperábamos, pero hay muchos juegos que marcar en el calendario para los próximos meses y años.

Sin duda, la revelación más importante fue Saros, de Housemarque, uno de los desarrolladores independientes de Sony y creador del excelente Returnal. Sin embargo, también se confirmaron algunos juegos largamente rumoreados o filtrados, así como algunas nuevas sorpresas que despertaron nuestro interés. Esto es lo que nos ha parecido más interesante y emocionante del último State of Play.

Se confirma la fecha de lanzamiento de Metal Gear Solid Delta: y la fecha de lanzamiento de Snake Eater

(Image credit: Konami)

Aunque al parecer una filtración lo reveló antes del State of Play, los fans de PlayStation de toda la vida y los jugadores de, ejem, cierta edad, ya pueden emocionarse con razón por volver a un juego de nuestra juventud y posiblemente uno de los mejores juegos de la historia.

No sólo se ha confirmado que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, cuyo lanzamiento se ha confirmado para el 28 de agosto, sino que también hemos podido ver mucho más de la historia y de las localizaciones del juego de lo que habíamos visto antes, así como imágenes de personajes emblemáticos y memorables combates contra jefes finales que seguro que volverán a inundar de nostalgia a los fans del original. Además, su aspecto es absolutamente impresionante.

En una época en la que nos hemos vuelto un poco insensibles a los juegos de aspecto fotorrealista, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater roza el ridículo. El nivel de detalle y la renovación de los gráficos son asombrosos.

Si se aplica este nivel de fidelidad gráfica a un juego de la calidad de Metal Gear Solid 3: Snake Eater -los elementos principales del juego no han envejecido mal, después de todo-, los fans de siempre y los nuevos tendrán un auténtico regalo. Estoy contando los días.

Rob Dwiar, redactor jefe, TechRadar Gaming

Revelación de Sonic Racing: CrossWorlds

(Image credit: Sega)

Como disfrutador residente de Sonic de TechRadar Gaming, este es un shoo-in para mí. Después del decepcionante Team Sonic Racing lanzado en 2019 sin absolutamente nada de apoyo tras el lanzamiento, es agradable ver que el Sonic Team parece estar esforzándose mucho para que Sonic Racing: CrossWorlds sea potencialmente el mejor juego de la subserie hasta la fecha.

En mi opinión, hasta ahora ha dado en el clavo. ¿Un gran plantel de queridos personajes de Sonic? Sí. ¿Pistas que rinden homenaje a niveles emblemáticos de la historia de la serie? Sí. ¿Servicio a los fans realmente bienvenido en forma de representación de Sonic Riders? Básicamente, estamos de vuelta.

Por si fuera poco, parece que vamos a recibir innovaciones en forma de circuitos realmente dinámicos que cambian por completo de una vuelta a otra, de ahí el subtítulo «CrossWorlds». La idea de saltar de Dinosaur Jungle a Metal Harbor en la misma carrera es increíblemente emocionante, al igual que el regreso de los vehículos transformables y la esperada vuelta de las tablas Extreme Gear de Riders. Llámame parcial, pero Sonic Racing: CrossWorlds es sin duda uno de mis juegos más esperados del año. Sólo espero que el Sonic Team consiga aterrizar.

Rhys Wood, Editor de hardware, TechRadar Gaming

Metal Eden

(Image credit: Plaion)

Sinceramente, tengo la sensación de que los shooters en primera persona (FPS) han estado muy poco representados en las retransmisiones de State of Play últimamente, con montones de desarrolladores que parecen perseguir todo el bombo de los soulslike en su lugar. Por eso me pareció tan emocionante la presentación de Metal Eden, porque parece tener todas las papeletas para convertirse en un nuevo FPS inspirado en los grandes.

De hecho, ya he probado el juego antes de su presentación pública y me ha impresionado mucho lo que he jugado. Las inspiraciones de Doom son evidentes en la mecánica de combate, en la que hay que acribillar a los enemigos a balazos para dejarlos aturdidos antes de matarles cuerpo a cuerpo. Aun así, es difícil quejarse cuando el combate es tan divertido y Metal Eden tiene al menos algunos giros únicos en la manga.

Su gran innovación es la posibilidad de arrancar núcleos, que son los corazones robóticos de tus enemigos. Puedes comértelos para obtener un aumento instantáneo de salud y energía, o lanzarles un potente ataque explosivo. Los enemigos se han diseñado de tal forma que el uso cuidadoso de los núcleos es necesario para el éxito, lo que añade un nuevo nivel de estrategia.

Añádele un amplio sistema de mejoras que te permite personalizar tus armas y la construcción de tu personaje, y tendrás una fórmula ganadora. Además de todo esto, hay un parkour brillante que rompe los densos escenarios de combate con secciones más abiertas que te permiten correr y saltar por las paredes o deslizarte por raíles de alta tecnología. Estoy deseando jugar más.

Dash Wood, redactor de hardware, TechRadar Gaming

Tides of Annihilation

(Image credit: Eclipse Glow Games)

Espera, ¿me estás diciendo que hay un juego de acción de fantasía sombría en el horizonte que no es un soulslike? Eso es lo que parece ser Tides of Annihilation, con una jugabilidad que recuerda a la de juegos de acción de personajes clásicos como Devil May Cry y Bayonetta. También me gusta mucho el aspecto de su «Londres místico y destrozado», como se dice en la entrada del blog de PlayStation que acompaña al juego.

El escenario mezcla un Londres contemporáneo con un reino medieval de estilo artúrico. Todo está más allá del borde del colapso y tiene un aspecto absolutamente magnífico. Tides of Annihilation también será compatible con PS5 Pro, por lo que me imagino este juego con un aspecto absurdamente bonito en la pantalla adecuada.

Todavía no sabemos mucho más sobre el juego, pero es genial ver algo que podría ser la punta de lanza del regreso del subgénero de acción con personajes, que hace tiempo que cayó en desgracia en favor de los soulslikes, que se han convertido en el estilo de juego de acción de facto.

RW

Stellar Blade y Nikke

(Image credit: Sony)

Stellar Blade y Goddess of Victory: Nikke encajan a la perfección, por razones obvias para cualquiera que ya las conozca. El nuevo DLC cruzado tiene una pinta estupenda, con unos trajes geniales que parecen la definición del diccionario de fanservice. El breve tráiler de presentación también mostraba lo que parece ser una zona completamente nueva y dejaba entrever un posible combate contra un nuevo jefe, así que podría tratarse de una expansión bastante jugosa, a diferencia del decepcionante DLC de Stellar Blade x NieR Automata.

Estoy deseando saber más sobre lo que nos espera antes de su lanzamiento en junio de 2025. También hemos sabido que la esperada adaptación para PC está en camino y que se lanzará junto con el contenido descargable, lo cual me parece un buen motivo para volver a jugar.

DW

El regreso de Deacon en Days Gone Remastered

(Image credit: Sony)

Mira, escúchame, ya que sé que esto no será una de las cosas que muchos saquen del Estado del Juego. También sé que Days Gone recibió algunas críticas cuando salió por primera vez por cosas como su escritura y sus personajes (no son... brillantes, lo reconozco), y por el diseño de algunas misiones, pero yo me lo pasé muy bien con el original en PS4, pasando horas y horas en la postapocalíptica América del Noroeste, y también conseguí el trofeo de platino por ello.

Ir a la deriva por el destrozado pero hermoso mundo del noroeste del Pacífico de EE.UU. en una motocicleta y explorar el vasto mapa mientras recoges mejoras para la moto, misiones secundarias para diferentes campamentos, y siempre vigilando tu depósito de combustible y las hordas de Freakers hace que sea muy divertido.

Las mejoras técnicas, como la compatibilidad con DualSense, que ofrecerá la versión para PS5 aumentarán aún más la diversión, con mejoras casi seguras de la velocidad de fotogramas y la resolución, e incluso más de ambas -así como ventajas adicionales para la iluminación y el trazado de rayos, potencialmente- en PS5 Pro, lo que supondrá otra versión definitiva de un juego de SIE de los últimos años.

El concepto de remasterizar juegos de PS4 de hace solo unos años es algo discutible en términos de necesidad y valor para esta generación, pero, como fan de PlayStation, solo he disfrutado volviendo a juegos como The Last of Us y Horizon Zero Dawn con sus nuevas versiones de PS5, y es probable que Days Gone sea lo mismo para mí. Es probable que vuelva a conseguir el platino de PS5, además de disfrutar con los nuevos contenidos, como los modos Asalto a la Horda o Speedrun, algo que la gente puede hacer por poco dinero, ya que la actualización solo cuesta 10 dólares.

RD

Todas las novedades del PlayStation State of Play de febrero

Si buscas una lista completa de todo lo anunciado en el State of Play de febrero, hemos elaborado esta larga lista mientras veías el programa para ofrecerte todos los detalles de las revelaciones de un vistazo (por orden de aparición).

Un nuevo tráiler de Monster Hunter Wilds, que anuncia la primera actualización gratuita del juego y su futura hoja de ruta.

Un tráiler de Shinobi: Art of Vengeance

Sonic Racing CrossWorlds, un nuevo juego de carreras de Sonic.

Anuncio y presentación de Digimon Story Time Stranger.

Nuevo tráiler de juego de Lost Soul Aside, con fecha de lanzamiento, años después de su primera aparición.

Como un dragón: Pirate Yakuza in Hawaii tendrá una demo gratuita en las próximas semanas.

Dave the Diver - Ichiban's Holiday recibirán pronto un pack DLC cruzado.

la alfa de Splitgate 2 para PS5 comienza el 27 de febrero

Un nuevo tráiler de WWE 2K25 muestra las características del juego

Hubo un tráiler de juego de Borderlands 4 y una charla en la que se confirmó que el estado de juego de Borderlands 4 tendrá lugar a finales de este año. También se confirmó que el juego saldrá a la venta el 23 de septiembre de 2025.

El nuevo tráiler de Split Fiction exploró la relación entre sus protagonistas

Se mostró por primera vez Directive 8020 - A Dark Pictures Game, que se lanza el 2 de octubre

Cinco noches en Freddy's: Secret of the Mimic, que saldrá a la venta en junio.

Nuevo tráiler de The Midnight Walk.

Se presenta Darwin's Paradox, un juego en el que encarnas a un pulpo.

El juego de rol Warrior's: Abyss fue revelado y se anunció que llegará a PS5 y PS4 inmediatamente

Noticias que Onimusha 2: Samurai's Destiny se lanza en PS4 el 23 de mayo

Un nuevo tráiler de Onimusha: Way of the Sword, nos da una ventana de fecha de lanzamiento en 2026

El nuevo tráiler de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater confirma la fecha de lanzamiento del 28 de agosto que se había filtrado anteriormente.

Nuevo tráiler de Hell is Us, que confirma un lanzamiento el 4 de septiembre de 2025

Un tráiler del DLC de soulslike Lies of P's Overture nos permitió echar un primer vistazo a este nuevo contenido para el popular juego de 2023

Dream of Another fue anunciado para PS5 y se ve bastante raro, pero también llegará a PSVR 2

El largamente rumoreado Days Gone Remastered fue revelado para PS5 y saldrá el 25 de abril

Diosa de la Victoria: Nikke DLC para Stellar Blade fue mostrado y es un complemento perfecto

Blue Prince y Abiotic Factor fueron anunciados para PS5

Se ha revelado el nuevo juego Tides of Annihilation, que parece un RPG de acción e incluso un juego de almas.

Se desveló el juego de acción en primera persona Metal Eden, que se lanzará el 6 de mayo de 2025.

Se ha anunciado Mindseye, que se ha presentado con un tráiler en el que se muestra su jugabilidad de conducción y combate.

Se anunció Saros, un nuevo título para PlayStation de Housemarque, continuación de Returnal, cuyo lanzamiento está previsto para 2026.