Gemini Deep Research ahora es gratis. Te damos 4 formas de aprovechar al máximo esta IA de Google

Hemos pasado mucho tiempo experimentando con la herramienta de Investigación Profunda de ChatGPT y obteniendo informes largos y complejos sobre cada idea que despierta mi curiosidad. Naturalmente, Google despertó mi interés al crear la función de Investigación Profunda de Gemini, con el mismo nombre y en general similar.

Como su nombre indica, Deep Research es el asistente de investigación de Google Gemini, basado en IA. En lugar de la búsqueda y respuesta habituales del modelo estándar de Gemini, genera un informe completo que incluye citas de fuentes que analiza y crea un paquete ordenado.

Después de probar un poco la herramienta gratuita Gemini Deep Research, queríamos compartir algunas formas de utilizarla.

Una explicación profunda

Todos hemos tenido ese momento después de una película o serie deliberadamente confusa en el que te quedas perplejo y quizás tienes que fingir que entiendes lo que está pasando. A veces, ni siquiera los creadores sabían qué pretendían (la historia de Lost ). Christopher Nolan es famoso por este tipo de tramas, sobre todo en Tenet. Si de verdad quieres adentrarte en ella, Gemini es el genio sin prejuicios que te guiará fuera del laberinto. Le pedimos a la IA que: «Explicara la trama de 'Tenet' a alguien que no la entendiera del todo».

El informe de la IA, con el divertido título "Desenredando el Nudo Temporal", tenía todo lo que buscaba. Repasaba los conceptos complejos de la película, como la entropía invertida y los movimientos de pinza temporales, e incluso creó un diagrama de los distintos personajes, sus objetivos y métodos. La verdad es que la película no me gustó más, pero al menos la estructura de las partes más absurdas quedó clara.

Un argumento bien explicado

Queríamos desafiar a Gemini y optamos por combinar la ciencia con las interacciones sociales. Aunque tengo la suerte de no tener nada parecido en Acción de Gracias, he oído un millón de historias de familiares que, por una u otra razón, pueden convertir la cena de Acción de Gracias en un campo minado de conversaciones. Decidimos ver si Gemini podía ayudarme diplomáticamente a desactivar un ejemplo en particular al que nos costaría no resistirnos. Le explicamos a la IA: «Un familiar insiste en que la Tierra es plana y necesito una explicación amable pero convincente de por qué no lo es».

Gemini regresó con una explicación extensa y fácil de entender que abarcaba todos los aspectos de la esfericidad de la Tierra, desde anécdotas históricas sobre los primeros exploradores hasta observaciones sencillas que cualquiera podía hacer. Incluso incluía una tabla con las diferentes pruebas y maneras en que cualquiera podía comprobar que demostraban la esfericidad de la Tierra.

Todo el texto fue escrito de una manera que no tildaba de ignorante a quien cree que la Tierra es plana ni le hacía ninguna provocación. Se me ocurren un par de amigos para quienes podría publicar esto.

Poder adquisitivo

A continuación, queríamos comprobar la utilidad de Gemini Deep Research al realizar una compra. Antes de planificar la pintura de mi casa, le pedimos a la IA que investigara los mejores acabados de pintura para zonas de mucho tránsito, que fueran fáciles de limpiar y duraderos.

El informe resultante fue exhaustivo. Sinceramente, demasiado exhaustivo. La IA se encargó de definir una larga lista de diferentes tipos de alto tráfico y exploró muchas de las diferencias químicas que hacen que la pintura sea más o menos duradera.

Finalmente, llegó el momento de considerar qué características de la pintura y qué marcas específicas considerar. Aun así, en este caso, podríamos haber optado por la respuesta más breve del modelo Gemini habitual.

Un viaje por carretera

Imagina tener ganas de hacer un buena largo en carretera. Hay muchas guías turísticas, por supuesto, pero queríamos algo un poco más conciso y adaptado a diversos intereses, así que pensamos en consultar con Gemini Deep Research si podía ayudarme.

Le pedimos a la IA: "Ayúdame a planificar un viaje por carretera de cuatro días por el norte del estado de Nueva York, centrándome en caminatas pintorescas, alojamientos acogedores con desayuno incluido y comida local".

La IA elaboró ​​un itinerario muy sólido. No solo nos indicaba qué hacer cada día, sino que también incluía listas y gráficos útiles de alojamientos, rutas de senderismo y restaurantes. Además, incluía una lista de equipaje recomendada y consejos para el viaje que facilitarían mucho los desplazamientos. También disfruté del estilo de "guía local" del texto, con sus referencias a "excursiones impresionantes", "auténticos sabores de la gastronomía local" y "naturaleza agreste y pintorescos pueblos de montaña".