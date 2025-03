Saw XI habría sido "silenciosamente cancelada" , pero no estoy listo para dar por terminados los retorcidos juegos de Jigsaw

¿Eres fan de las películas de horror, especialmente la saga Saw? De ser así, te tenemos malas noticias, pues hay informes que sugieren que Saw XI fue cancelada debido a "disputas internas". A continuación todos los detalles.

Así que estoy devastado de tener que eliminarla de mi lista de las 6 películas de terror más esperadas de 2025 que no puedo esperar a ver. Considerando que Saw X fue un regreso bien recibido, no soy el único fanático decepcionado por las noticias recientes.

Según The Hollywood Reporter, "no se ha avanzado nada" en la nueva película. “No hemos oído nada desde mayo”, dijo el guionista de Saw XI, Patrick Melton, al sitio. “Está estancado a nivel gerencial. No tiene nada que ver con lo creativo ni con nada más. Hay cosas de nivel superior en juego.”

Saw X fue una gran sorpresa y actualmente tiene la mayor calificación de aprobación en Rotten Tomatoes de toda la franquicia con un 81%. Incluso es más alta que la original de 2004, Saw, que tiene un 50% (y un mucho más alto Popcornmeter de 84%).

Los tiempos han cambiado, claro, y en palabras de Marty McFly de Volver al Futuro: “Supongo que aún no están listos para eso, pero a sus hijos les va a encantar.”

El género ahora es mucho más aceptado, por lo que es el momento perfecto para revitalizar la franquicia de Saw. Nunca he estado tan ansioso por ver una undécima entrega de algo, y es una sensación extraña.

Por lo general, estoy de acuerdo en que las secuelas pueden acabar sin ofrecer nada nuevo, pero Saw ha tenido una línea de tiempo muy extraña. Clasificamos todas las películas de Saw de peor a mejor y también enlistamos la franquicia de Saw en orden cronológico por si necesitas ayuda con eso.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¿Está Saw XI completamente terminado?

(Image credit: Lionsgate)

Ahora mismo, es difícil decirlo, ya que los informes sugieren que se ha estancado y no hay señales de que se retome pronto.

Pero ser fanático del terror a menudo es una experiencia frustrante, ya que los estudios tienen la costumbre de etiquetar algo como "El capítulo final" y luego decidir reiniciarlo años después, así que es difícil saber si realmente esto es el final para Jigsaw y su legado.

Incluso el equipo de guionistas está indeciso, comentando a The Hollywood Reporter: “Saw XI podría o no hacerse, pero tenemos una historia muy oportuna en ella, y espero que se haga solo por eso.”

La publicación añadió: “Toca los mismos temas de Saw VI, donde eres un ciudadano, te sientes enojado y frustrado con algo, sientes que no puedes hacer nada, y John Kramer lo hará. La razón por la que está detenida es solo que hay peleas internas entre los productores y Lionsgate. Simplemente no pueden ponerse de acuerdo.”

Viendo que tenían planes de centrarse en Saw VI (también conocida como una de las mejores de la franquicia), ahora estoy decepcionado de que probablemente no veré esta historia en mucho tiempo, si es que alguna vez la veo.

¿Qué opinas sobre las noticias de Saw XI? Déjame tu comentario abajo.