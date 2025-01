Algunos no entienden el éxito de Emilia Pérez como nominada al Oscar; incluso prefieren volver a ver Joker 2

Emilia Pérez (2024) leads the 2025 Oscar nominations with 13 nods, tying with last year's Oppenheimer (2023).

Después de la revelación de los nominados a los Oscars 2025 comienza oficialmente la cuenta regresiva para la ceremonia de entrega de premios más importante y respetada (hasta ahora) del mundo del entretenimiento. Y aunque ya veíamos venir algunas nominaciones, eso no quiere decir que no nos sorprendiéramos cuando cierta película de Netflix logró un gran número de nominaciones.

Nos referíamos, por supuesto, a Emilia Pérez (2024), el híbrido musical de thriller y crimen que sigue la transición de género del jefe de un cártel.

No voy a mentir, esperaba que el drama de Jacques Audiard obtuviera algún reconocimiento en los Oscar 2025, pero no esperaba que Emilia Pérez recibiera 13 nominaciones. ¡¿13 nominaciones?! Esto sitúa a Emilia Pérez por encima de sus compañeras nominadas El brutalista, Cónclave y La sustancia, que conforman algunas de las mejores películas de 2024. Si me preguntaran a mí, Emilia Pérez ni se le acerca y, francamente, prefiero hacerme pasar por Joker: Folie a Deux otra vez.

No me cabe duda de que ésta pasará a la historia como una de las películas más divisivas que han circulado por el discurso cultural, y no sólo en la historia de los Oscar. Por desgracia, lo hecho, hecho está, y todo se sabrá el 3 de marzo, cuando se retransmitan los Oscar de 2025, y para aquellos que aún no hayan decidido si aman u odian a Emilia Pérez, escúchenme.

13 nominaciones a los Oscars

Dependiendo de la anticipación de una película, su marketing y la recepción del público, algunas películas pueden alcanzar números relativamente altos; solo mira cómo el doblete ‘Barbenheimer’ influyó en la temporada de premios del año pasado. Lamentablemente, Emilia Pérez es la Oppenheimer (2023) de este año, y 13 nominaciones para una sola película significan mucho más de lo que podrías pensar.

Desde que se dieron a conocer las nominaciones al Oscar 2025, Emilia Pérez ha sido incluida en el llamado ‘Club de los 13’, un selecto grupo de películas que obtuvieron un total de 13 nominaciones al Oscar en el momento de su estreno. Ese grupo incluye, pero no se limita a, las siguientes películas:

Forrest Gump (1994)

Oppenheimer (2023)

Mary Poppins (1964)

¿Quién le teme a Virginia Woolf? (1966)

Lo que el viento se llevó (1939)

Chicago (2002)

Sorprendente, ¿verdad? No solo Emilia Pérez ha ganado un lugar entre las películas que se consideran pilares del cine, sino que ha logrado más nominaciones al Oscar que la primera entrega de la trilogía original de Star Wars, Una nueva esperanza (1977), y tiene la misma cantidad de nominaciones que Stanley Kubrick tuvo a lo largo de toda su carrera. Perdón, voy a ir a golpearme la cabeza contra la pared.

(Image credit: Shanna Besson/PAGE 114 - WHY NOT PRODUCTIONS - PATHÉ FILMS - FRANCE 2 CINÉMA)

A Jacques Audiard no le importan las historias trans, sólo quiere un Oscar

Si has visto Emilia Pérez y estás del mismo lado de la valla que yo, entonces espero que entiendas lo que quiero decir cuando digo que el musical policíaco de Audiard parece formulista y fabricado para atraer la atención de los Oscar. Sobre el papel, Emilia Pérez podría haber sido una historia convincente e influyente, que podría haber reescrito la representación de las personas trans y las comunidades mexicanas a través de una narración auténtica. En lugar de ello, es un desafortunado lío de tres tramas diferentes, con muchos quebraderos de cabeza.

Además de la controversia sobre la mejora de la voz, GLAAD ha descrito a Emilia Pérez como una «representación retrógrada de una mujer trans» y muchos críticos de cine trans han cuestionado a Emilia Pérez por su tratamiento de «transición igual a muerte», la película ha sido criticada por su igualmente cuestionable representación de las comunidades mexicanas, con la BBC destacando tanto la falta de participación de personas mexicanas en la producción de Emilia Pérez, como la burla que la película hace de las continuas y violentas penurias de la guerra contra las drogas a través de su formato musical.

Aunque mi decepción habla por sí sola, eso no significa que le diga a la gente que evite Emilia Pérez. En todo caso, les animo a verla si aún no lo han hecho, sólo para que puedan ver lo pésima que es como drama y como representación de una minoría vulnerable que ya es el blanco de un ataque social y político cada vez más preocupante.