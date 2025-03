Si Nintendo Switch 2 agrega compatibilidad con GameCube, estos son los siete juegos que más me gustaría ver

¿Pensaste que después del anuncio oficial de la nueva Nintendo Switch 2 los rumores terminarían? Pues estás muy equivocado, incluso podemos decir que los rumores están en plena ebullición.

La última pista parece proceder de la propia Nintendo, ya que un reciente informe de la FCC publicado por la propia compañía indica que podría estar en preparación un mando inalámbrico de GameCube para Nintendo Switch 2.

Esto podría significar que los juegos de GameCube llegarán a Nintendo Switch Online tras el lanzamiento de Switch 2. Pero para hacer momentáneamente de abogado del diablo, eso no es algo seguro. Al fin y al cabo, la Switch original sí contaba con un mando oficial de GameCube fabricado para Super Smash Bros. Ultimate.

Por otro lado, los suscriptores de Nintendo Switch Online pueden comprar versiones inalámbricas oficiales de los gamepads de NES, SNES, Nintendo 64 y Sega Genesis / Mega Drive. Todos estos sistemas están presentes y contabilizados como bibliotecas de juegos retro a medida de NSO. Y todos sabemos qué consola vino después de la Nintendo 64. Vale, sí, fue la Game Boy Advance, pedantes, pero la GameCube llegó unos seis meses después, a finales de 2001.

Aun así, no quiero hacer de abogado del diablo. Aunque solo sea por hoy, quiero creer que los juegos de GameCube harán su debut en Nintendo Switch Online en Switch 2. Para ello, he elaborado una lista de los juegos de GameCube que más me gustaría ver en el servicio de suscripción. También he elegido juegos que no tienen versiones modernas o que son difíciles de comprar y jugar sin invertir en una consola antigua.

F-Zero GX

La reputación de F-Zero GX es bastante legendaria. Muchos de los que lo tuvieron en la GameCube darán fe de que es uno de los mejores juegos de carreras, y yo lo comparto plenamente.

Desarrollado principalmente por Amusement Vision, predecesor de Ryu Ga Gotoku Studio (también responsable de clásicos como Super Monkey Ball y Daytona USA 2001), F-Zero GX se recuerda sobre todo por sus carreras ridículamente rápidas, sus magníficos efectos visuales y una curva de dificultad tremendamente dura.

El juego fue una auténtica killer app cuando llegó en 2003, demostrando la potencia de la GameCube al mantener de forma impresionante unos sólidos 60 fotogramas por segundo durante la mayor parte de la partida. Además, contaba con montones de circuitos, vehículos, un modo historia y un ingenioso creador de coches.

A falta de un port en HD o de un verdadero juego de F-Zero de nueva generación, una aparición de F-Zero GX en Nintendo Switch Online sería realmente bienvenida. Es sin duda la cima de la inactiva serie de carreras antigravedad de Nintendo (sí, ya sé que F-Zero 99 existe, pero ¿todavía lo juegas?) y se merece una reaparición.

Phantasy Star Online episodios 1 & 2

Aparte del cliente Blue Burst exclusivo para PC, Phantasy Star Online Episode 1 & 2 es la forma definitiva de jugar a este fenomenal RPG del Sonic Team, que fue uno de los primeros casos de juego multijugador en línea para consola.

En esencia, Phantasy Star Online es un juego de rol de acción que aplicaba las raíces de la serie de exploración de mazmorras a un entorno multijugador. Grupos de hasta cuatro jugadores elegían su clase y recorrían diversas mazmorras para recoger botines y subir de nivel derrotando a decenas de enemigos y jefes.

Es un looter en estado puro, y a día de hoy es increíblemente fácil de jugar. La dificultad de PSO también es muy agradable, sobre todo a medida que subes a niveles de dificultad más altos, donde aparecen nuevos enemigos y objetos raros.

También me encanta el ambiente que se respira. PSO tiene una atmósfera muy distintiva, a menudo taciturna. A ello contribuye en gran medida su limpio estilo visual y una banda sonora impresionantemente potente. Y aunque el juego se puede jugar perfectamente sin conexión gracias a las opciones multijugador en solitario y local, la posibilidad de conectarse a Internet con amigos a través de Nintendo Switch Online le daría a este clásico el resurgimiento que se merece.

The Legend of Zelda: The Wind Waker

En mi opinión, The Legend of Zelda: The Wind Waker es sin duda el mejor juego de Zelda para GameCube. Twilight Princess es, por supuesto, excelente, y Four Swords Adventures encajaría mejor en la NSO por sus características multijugador. Pero para mí, The Wind Waker sigue siendo inigualable gracias a sus encantadores efectos visuales, su impresionante mundo lleno de océanos y un viaje sencillamente gozoso de principio a fin.

Podría decirse que un port nativo para Switch 2 de The Wind Waker HD sería la mejor opción. Al fin y al cabo, traía un montón de características de gran calidad de vida, como una vela rápida que hacía los viajes por el océano mucho menos engorrosos.

Sin embargo, nunca me gustó la abundancia de bloom y los colores saturados de la versión de Wii U, y no veo por qué Nintendo no podría llevar sus cambios de calidad de vida a una experiencia más auténtica de GameCube a través de Nintendo Switch Online.

Super Smash Bros. Melee

Super Smash Bros. Melee, que sin duda encabeza la lista de deseos de muchos para GameCube en Switch 2, tiene que tener un lugar en la biblioteca retro de Nintendo Switch Online. Por supuesto, Super Smash Bros. Ultimate es un paquete más completo y, presumiblemente, se podrá jugar en Switch 2 a través de la retrocompatibilidad. Pero por fantástico que sea Ultimate, para algunos simplemente no hay sustituto para la marca hiperrápida de lucha de plataformas de Melee.

A día de hoy, Melee cuenta con una escena competitiva impresionantemente amplia a pesar de los esfuerzos de Nintendo por acabar con ella, eliminando directamente la serie de grandes eventos como EVO (aunque, para ser justos, es fácil entender por qué Nintendo no querría jugar limpio ahora que Sony es la dueña de EVO). Pero incluso como experiencia casual, Melee sigue brillando con montones de modos, un gran plantel de personajes y un montón de desbloqueables, como trofeos, desafíos, escenarios y mucho más.

Escribo esto antes de la presentación del Nintendo Switch 2 Direct del 2 de abril, y a estas alturas no sabemos qué le depara el futuro a la serie Smash Bros. Sea lo que sea, Melee sigue siendo sin duda el título más célebre de la serie, y debería poder jugarse en el hardware moderno.

Mario Kart: Double Dash!!

Gracias al teaser oficial de Nintendo Switch 2 y su descarada revelación de Mario Kart, es muy probable que la serie no vaya a volver pronto a la novedosa fórmula de dos por kart de Double Dash. Así que, ¿por qué no tener lo mejor de ambos mundos poniendo Mario Kart: Double Dash en Nintendo Switch Online?

Double Dash es un juego muy especial, ya que podría decirse que es el único título de la serie que realmente ha sacudido la fórmula habitual. Sí, hemos tenido elementos como planeadores, carreras subacuáticas y antigravedad en entregas posteriores, pero el núcleo de las carreras no ha cambiado en lo fundamental. Por mucho que me gusten estas características, no son más que mera palabrería.

En Double Dash, eliges dos personajes (uno para conducir y otro para manejar los objetos) y el propio kart. Esto cambia drásticamente la forma en que interactúas con tu kart y con los demás. Si te golpean por detrás con un objeto potente, tu copiloto quedará momentáneamente fuera de combate y los objetos quedarán inutilizables durante unos segundos. Tu elección de personajes también influye en el objeto especial que pueden obtener en las carreras, como un enorme plátano para Donkey Kong o un Chain Chomp para Baby Mario.

También es probablemente el juego más difícil de la serie Mario Kart. Derrapar es muy diferente gracias a los karts más pesados. Los rivales también son despiadados, y muchas pistas como el Circuito Luigi y Baby Park están diseñadas para que los objetos estén realmente en primer plano. Esto da lugar a algunas de las carreras más caóticas que jamás se hayan visto en la serie.

Metroid Prime 2: Echoes

Cuando Metroid Prime Remastered llegó a Nintendo Switch, estaba seguro de que Nintendo y Retro Studios harían lo propio con un port moderno de su secuela, Metroid Prime 2: Echoes. En el momento de escribir estas líneas, más de dos años después, aún no se ha hecho realidad. Y aunque es difícil argumentar que los fans de la serie no están comiendo bien con el magnífico Metroid Dread y el próximo Metroid Prime 4: Beyond, también sería genial ver el que es posiblemente el pináculo de la serie Prime jugable en hardware moderno.

Metroid Prime 2 es notablemente más hostil para el jugador que el primer juego. Ambientado en Aether, un planeta en el que los elementos de la luz y la oscuridad están en constante lucha de poder, Samus nunca se siente realmente poderosa hasta las últimas horas del juego.

Esto se debe en parte a un aumento de la dificultad, pero también a la presencia del éter oscuro. Este mundo paralelo mina continuamente la salud de Samus, con el único respiro de los focos de luz que debe disparar para activarlos. Como resultado, la exploración es más inmediata y urgente hasta que consigues las preciadas mejoras para tu traje.

Prime 2 es mi juego favorito de la serie Metroid y, a falta de un port remasterizado, lo siguiente mejor sería una versión jugable a través de Nintendo Switch Online. Todavía no sabemos la fecha de lanzamiento de Prime 4, así que tener este juego para Switch 2 hasta su lanzamiento sería muy bienvenido.

Soul Calibur 2

Soul Calibur 2 no es sólo uno de los mejores juegos de GameCube. Es uno de los mejores juegos de lucha de la historia. A día de hoy se mantiene inmaculado, ofreciendo combates fluidos y trepidantes basados en armas que ni siquiera fueron igualados dentro de su propia serie.

La versión de GameCube supera sin duda a sus homólogas de PS2 y Xbox al ofrecer a Link, de The Legend of Zelda, como personaje invitado jugable. Aparte de él, el juego cuenta con un plantel impresionantemente amplio, en el que cada personaje aporta un estilo de juego único.

Soul Calibur 2 también tiene un montón de contenido para un jugador, y el modo Maestro de armas es una pasada. En este pseudo-RPG tienes que elegir un personaje y viajar por la tierra recogiendo armas y trajes para toda la plantilla. Cada desafío suele traer consigo modificadores específicos, como el viento que amenaza con empujarte desde el borde de un escenario, o ciertos tipos de ataques que causan un daño masivo.

Soul Calibur 2 ya recibió un port en HD para Xbox 360 y PS3 en su día, pero tenerlo jugable a través de Nintendo Switch Online sería increíble. Sobre todo porque podrías conectarte y jugar con un amigo. No parece que la serie vaya a volver pronto, por desgracia, así que dar a la gente una forma moderna de jugar a la mejor entrega es algo que valoraría mucho.

Honorable mentions

Aunque estos son mis siete juegos favoritos, la GameCube no se quedó corta en juegos imprescindibles. Aquí tienes algunos más que me encantaría ver añadidos a Nintendo Switch Online.

killer7

Este juego de disparos ultraestilizado de Grasshopper Manufacture ha sido portado recientemente a Steam, por lo que puede jugarse en máquinas modernas. Pero sigue siendo una experiencia de GameCube realmente sobresaliente que recomiendo encarecidamente a quienes quieran jugar a algo diferente, aunque espeluznante e inquietante.

Chibi-Robo!

Chibi-Robo, un clásico de GameCube a menudo pasado por alto que se lanzó hacia el final de su ciclo de vida, es un adorable e ingenioso juego de plataformas en el que encarnas a un minúsculo robot que explora enormes entornos.

Animal Crossing

No esperamos que llegue un nuevo juego de Animal Crossing para el lanzamiento de la Switch 2, así que tener una forma de experimentar donde la serie tuvo sus inicios en occidente sería un novedoso cambio de ritmo para los jugadores que hace tiempo que se quedaron sin cosas que hacer en New Horizons.