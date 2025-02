Próximos juegos en Xbox Series X 2025: las fechas de lanzamiento más esperadas de Xbox

¿Cuál será el próximo gran juego de Xbox?

Los jugadores de Xbox podrán disfrutar de Assassin's Creed Shadows y South of Midnight a finales de año. Además, hay un montón de títulos first-party en el horizonte, como Doom: The Dark Ages y Fable. Este último aún no tiene fecha de lanzamiento, así que esperemos ver más del juego cuanto antes.