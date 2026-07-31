Desarrollador de Control Resonante, se dicen despreocupados porque el lanzamiento de su juego esté casi a la par de GTA VI

Sergey Mohov, diseñador principal de jugabilidad de Control Resonant, no está preocupado por lanzar el juego cerca del lanzamiento de GTA VI.

Dice que la fecha de lanzamiento del juego está fijada desde hace tiempo.

Mohov explica que "En realidad no ha sido algo que hayamos tenido muy en cuenta".

A Remedy Entertainment no le preocupa lanzar Control Resonant tan cerca del lanzamiento de Grand Theft Auto 6.

GTA 6 es el juego más esperado del año, si no de todos los tiempos, y va camino de recaudar más de 5.000 millones de dólares al final de su semana de lanzamiento , por lo que es comprensible que algunos estudios quieran evitar lanzar sus juegos tan cerca de su lanzamiento por temor a quedar eclipsados.

Después de que Rockstar Games anunciara formalmente que su juego llegaría el 19 de noviembre, Playground Games retrasó Fable hasta febrero de 2027 "para que pueda tener el momento de dedicación que se merece".

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Sin embargo, juegos como Marvel's Wolverine y Phantom Blade Zero siguen programados para su lanzamiento en otoño, por lo que no todos los estudios están preocupados por competir con GTA 6 o están contentos con el margen de maniobra del que disponen, al menos.

En una entrevista con TechRadar Gaming sobre el próximo lanzamiento de Control Resonant, el diseñador principal de jugabilidad, Sergey Mohov, explicó que espera con ansias GTA 6 como todos los demás, pero no cree que el lanzamiento del juego afecte a Remedy "en absoluto".

"Sinceramente, en primer lugar, personalmente, tengo tantas ganas de jugar a GTA como todo el mundo", dijo. "Soy fan de Vice City [ GTA ]. Pero, para ser honesto, no creo que nos haya afectado en absoluto".

Control Resonant se lanza el 24 de septiembre, ocho semanas antes que GTA 6 , por lo que el juego de Rockstar no debería eclipsar al primero, y Mohov explicó que la fecha de lanzamiento de Remedy "ya está confirmada desde hace tiempo".

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"Esperamos que sea una experiencia muy completa desde el primer día de su lanzamiento", dijo. "Hemos estado planeando lanzar este juego en septiembre desde que tengo memoria. Realmente no ha sido una consideración importante para nosotros".

Añadió: "Obviamente, este es un año muy emocionante para ser un jugador. Vamos a jugar a todos estos juegos igual que todos los demás, pero espero que ustedes, y sus lectores, también descubran Control Resonant ".

Control Resonant estará disponible para PS5 , Xbox Series X , Xbox Series S y PC.