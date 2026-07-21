"Puedo asegurarles que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution no son los únicos títulos que tenemos planeados" - El director de estrategia de Xbox confirma que la empresa quiere crear más exclusivas

Matthew Ball, director de estrategia de Xbox, confirma que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution "son solo los primeros" títulos exclusivos de Xbox

Matt Booty, director de contenido de Xbox, afirma: "Tiene que haber una razón para que la gente compre una Xbox"

Ball señala que este plan no significa que todos los juegos para un solo jugador de Xbox vayan a ser exclusivos de la consola

Xbox confirmó que la compañía propiedad de Microsoft busca ampliar su catálogo de juegos exclusivos para consola, por lo que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution no serán los únicos títulos que llegarán exclusivamente a Xbox y PC.

Durante el Xbox Games Showcase 2026 del mes pasado, la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, anunció que el próximo juego de Gears of War, desarrollado por The Coalition, será exclusivo para consolas Xbox, lo que significa que no llegará a PlayStation 5.

Más adelante, Clockwork Revolution, el RPG de estética steampunk desarrollado por inXile Entertainment, también dejará fuera a PS5 y se lanzará exclusivamente para Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

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Xbox comenzó a explorar una estrategia multiplataforma hace algunos años, pero tras la importante reestructuración de la división de videojuegos de Microsoft —que incluyó el despido de 3,200 empleados y lo que Sharma describió como un "reinicio" del negocio—, parece que la compañía está regresando a una estrategia más enfocada en las exclusivas para consola.

De acuerdo con Matt Booty, director de contenido de Xbox, quien habló sobre el tema con GamesRadar, "debe haber una razón para que la gente compre una Xbox", y los juegos exclusivos pueden servir como "una recompensa" para los jugadores.

Por su parte, Matthew Ball, director de estrategia de Xbox, también confirmó que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution no serán exclusivas temporales, como ocurrió con títulos como Starfield, sino exclusivas permanentes, y aseguró que la compañía planea apostar aún más por este tipo de lanzamientos.

"Puedo asegurarles que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution no son los únicos títulos que tenemos planeados", afirmó Ball. "Para hacer crecer una plataforma como la nuestra, necesitas juegos y servicios exclusivos. Estos no serán los únicos dos títulos."

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Ball añadió que, en adelante, los grandes juegos como servicio sí seguirán una estrategia multiplataforma, aunque aclaró que eso no significa que todos los juegos para un solo jugador de Xbox vayan a convertirse en exclusivos de consola.

Como ejemplo, mencionó que Fable llegará el mismo día a PS5, Xbox y PC, al igual que Halo: Campaign Evolved, que será el primer juego de la franquicia Halo en lanzarse para una consola PlayStation.

"No me enfocaría demasiado en si un juego es para un solo jugador", explicó. "Es una buena regla general, pero definitivamente no es algo escrito en piedra."

El directivo concluyó señalando que Microsoft cuenta con un "marco de decisión" para determinar qué juegos serán exclusivos y cuáles llegarán a múltiples plataformas, y reconoció que "este enfoque no resulta evidente para todos nuestros jugadores, por lo que estamos comprometidos a comunicarlo con mayor claridad".

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