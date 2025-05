Qualcomm no nos dará nuevos chips Snapdragon en Computex, pero nos espera una sorpresa en septiembre

Todos recordamos el 2024 como un año increíble para Qualcomm en Computex, con la llegada de sus procesadores Snapdragon X Elite. Pero eso no fue todo.

De hecho, la keynote de Qualcomm del año pasado fue tan impresionante que la declaré ganadora del evento, con estrellas invitadas de las marcas de muchos de los mejores portátiles, como Microsoft, HP, Dell y Asus, que aparecieron junto al CEO de Qualcomm, Cristiano Amon.

Durante la keynote de hoy en Computex 2025, las cosas estuvieron un poco más apagadas. No ha habido anuncios interesantes de chips, sino que Amon ha subido al escenario y ha hablado de los progresos (ciertamente buenos) que Qualcomm ha hecho con la plataforma Snapdragon en el último año. Un factor clave que señaló fue el rápido crecimiento de las aplicaciones compatibles con la plataforma Snapdragon X Elite, junto con los más de 1.400 juegos que pueden ejecutarse en los portátiles Snapdragon.

Cristiano Amon, consejero delegado de Qualcomm, ofreció una sesión de preguntas y respuestas con inteligencia artificial un tanto extraña durante la presentación de la keynote de Qualcomm. (Image credit: Future)

Al igual que el año pasado, Amon mostró el impresionante tirón de Qualcomm en el mercado informático de Windows a pesar de no haber entrado en la lucha de las CPU con Intel y AMD hasta el año pasado. Satya Nadella, CEO de Microsoft, hizo una breve aparición en la presentación, junto con ejecutivos de Asus y HP.

También se lanzaron algunas pullas a Intel y Apple (esta última sobre el hecho de que Fortnite se puede jugar en hardware Snapdragon), además de la habitual sarta de tonterías corporativas sobre cómo la IA está revolucionando... algo. Sinceramente, me desconecté un poco, hasta que Amon encendió un portátil en el escenario que procedió a hacerle preguntas (presumiblemente seleccionadas por humanos) sobre el hardware de IA de Qualcomm con una voz de robot sintetizada. Bastante guay, supongo, pero lo que realmente me llamó la atención fue un teaser al final de la presentación.

El futuro de Snapdragon

Aunque Qualcomm no presentó nuevos chips en Computex, parece que ya tenemos una fecha tácitamente anunciada para la próxima generación de sistemas en un chip (SoC) Snapdragon X. Se trata del 23 de septiembre. Es el 23 de septiembre: la fecha del propio evento de Qualcomm, Snapdragon Summit, que tendrá lugar en Hawai.

¿Qué nos espera exactamente en septiembre? Amon no quiso decirlo, sólo que «la revolución continúa» y «les prometo que quedarán impresionados». Aun así, estoy dispuesto a hacer algunas suposiciones bastante razonables.

Los chips Snapdragon X de segunda generación de Qualcomm eran algo que esperaba ver en Computex, pero parece que tendremos que esperar un poco más. (Image credit: Qualcomm)

Aunque las convenciones de nomenclatura todavía están un poco en el aire (ya que solo llevamos una generación de chips Qualcomm para portátiles con Windows), la suposición popular actual es que los SoC de nueva generación utilizarán el apelativo «Snapdragon X2», así que me quedaré con eso aquí. Espero que el lanzamiento inicial incluya los chips X2 Elite y X2 Plus para los mercados de portátiles de gama alta y media, con una amplia integración en la mayoría de fabricantes de portátiles productivos: la serie XPS de Dell, los Zenbook de Asus, la línea Yoga de Lenovo, etc.

Es probable que un chip Snapdragon X2 «básico» le siga un poco más adelante (de forma similar a como se anunció el chip Snapdragon X en el CES de enero de este año), ofreciendo una alternativa más asequible. Pero lo que más me interesa es el rumoreado chip Snapdragon X Elite de segunda generación para ordenadores de sobremesa...

¿Una revolución de los ordenadores de sobremesa?

¿Tendremos un Snapdragon X2 Elite no integrado? Yo no apostaría por ello; hasta ahora, sólo hemos visto chips Snapdragon en PC compactos de la talla de Lenovo. Así que no esperes ver una tercera opción más allá de Intel y AMD en lo que respecta a placas base para PC de bricolaje, pero sí más mini PC y sistemas como los mejores ordenadores todo en uno.

Podría decirse que son los mini PC los que más se beneficiarían de un chip Snapdragon adecuado para ordenadores de sobremesa. (Image credit: Geekom)

Aunque el "Equipo Q" (aún estoy pensando en el nombre, ¡estoy abierto a sugerencias!) sea relativamente nuevo en este sector, ha causado un gran impacto. El discurso de Cristiano Amon incluyó un dato sorprendente: en el último trimestre, Qualcomm poseía el 9% del mercado de procesadores integrados de Estados Unidos y los cinco principales mercados europeos. Teniendo en cuenta la feroz competencia, es un dato impresionante.

Dado lo mucho que Qualcomm cambió las reglas del juego con la llegada de sus primeros chips X Elite el año pasado, creo que el uso de la palabra «revolución» podría estar justificado en este caso. No lo digo a la ligera; es una frase que con frecuencia me molesta ver utilizada para describir cambios extremadamente marginales. Pero ahora que Qualcomm por fin ha conseguido que Windows on Arm funcione con la serie Snapdragon X, tengo muchas esperanzas puestas en lo próximo que haga Team Q.