Intel regala Battlefield 6 a los jugadores de PC con algunas CPU de escritorio para intentar impulsar las ventas

Intel tiene una nueva promoción llamada "Gamer Days 2025" que estará vigente hasta el 7 de septiembre.

Obtienes Battlefield 6 gratis con ciertas CPU o PC preconfiguradas.

También hay importantes descuentos en algunas CPU.

¿Recuerdas que te compartimos que "Gamer Days" de Intel regresaba a México? Pues una de sus grandes sorpresas es su estrategia para intentar vender más procesadores para computadoras de escritorio y consiste en una promoción vinculada a Battlefield 6.

Wccftech informa que Intel ha lanzado su campaña «Gamer Days 2025», que se extenderá hasta el 7 de septiembre y que incluye importantes descuentos en algunas de sus CPU (así como en computadoras preconfiguradas que contienen esos procesadores). Sin embargo, el gran atractivo para muchos será la copia gratuita de Battlefield 6 que se incluye con esta oferta.

Por citar algunos ejemplos de la actual generación de CPU Arrow Lake, el buque insignia Intel Core Ultra 9 285K se ha rebajado un 12 % en Amazon (por lo que en Estados Unidos cuesta ahora 530 dólares en lugar de 600), además de incluir Battlefield 6 gratis. Sin embargo, el procesador Core Ultra 7 265K, más convencional, es el verdadero atractivo, con un descuento del 36 % en Amazon actualmente (lo que significa una reducción del precio de venta recomendado de 399 dólares a 259 dólares).

Sin embargo, no se trata solo de Arrow Lake, ya que también se han rebajado algunos chips de la generación anterior. Entre ellos se encuentra el Intel Core i5-14600K, que actualmente está agotado en Amazon en Estados Unidos (pero que cuesta 150 dólares en Newegg después de aplicar un código de descuento, una propuesta muy tentadora a ese precio).

En total, hay casi 20 procesadores incluidos en esta promoción de Amazon, y fabricantes de PC como CyberPowerPC y Origin se suman a la oferta de equipos preconfigurados en Estados Unidos (o hay otros como Scan y Overclockers en el Reino Unido).

Se necesita un gran golpeador de regalos

(Image credit: EA)

Battlefield 6 tiene un valor de 70 dólares en Estados Unidos, por lo que, si ya tenías intención de comprar el juego, adquirir una de estas CPU con ese descuento supone un precio realmente económico en algunos casos.

Las rebajas en sí mismas están muy bien, pero es la oferta del juego lo que realmente marca la diferencia, ya que ya hemos visto este tipo de descuentos para los chips de Intel, incluso para los modelos de última generación.

O debería decir especialmente las CPU Arrow Lake de la generación actual, ya que estas son bastante mediocres en términos de rendimiento en juegos, por lo que Intel necesita ayuda para impulsar las ventas. Lo mismo ocurre con los chips de la generación anterior, que aún tienen la sombra de los problemas de estabilidad anteriores sobre ellos: los consumidores no van a olvidar ese episodio tan rápido.