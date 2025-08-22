Intel Gamer Days 2025 regresa a México con descuentos y beneficios para gamers

¡Atención! Les tenemos noticias simplemente increíbles, Intel Gamer Days regresa a México y lo mejor de todo es que llega con descuentos y beneficios únicos.

Del 20 al 31 de agosto de 2025, la iniciativa en México ofrecerá oportunidades para la actualización de equipos y beneficios para quienes adquieran productos Intel Gaming durante este periodo, incluyendo contenidos destacados de lanzamiento de videojuegos AAA como Battlefield 6.

Intel Gamer Days reafirma el compromiso de la compañía con el fortalecimiento del ecosistema gamer en América Latina, con énfasis en México como un mercado estratégico y en crecimiento. De acuerdo con un análisis de Intel correspondiente al cuarto trimestre de 2024 y al primer trimestre de 2025 sobre la participación del segmento Gaming-Creator dentro del mercado total de PCs (TAM) en seis países de la región, el promedio regional se sitúa en 6%.

Con este panorama, México es uno de los países que sobresale con un mix de 7%, lo que evidencia que la categoría gaming en el mix nacional va en crecimiento. Este índice contrasta con mercados como Perú, Chile, Colombia, Brasil y Argentina.

"El mundo del gaming no se detiene, y los mexicanos necesitan hardware que no solo siga el ritmo, sino que anticipe las demandas futuras. Intel Gamer Days es nuestra respuesta a esa necesidad, ofreciendo una oportunidad para que los gamers no solo mejoren su experiencia de juego, sino que también optimicen sus PCs para la creación de contenido, el streaming y el multitasking", afirmó Mariela Lucchesi, directora de marketing para Intel Latinoamérica.

Con títulos de videojuegos cada vez más exigentes como Cyberpunk 2077, Dying Light 2 y Red Dead Redemption 2, junto a próximos lanzamientos como Battlefield 6 y el esperado GTA VI, la importancia de disponer de hardware potente y optimizado es mayor que nunca. En este contexto, Intel Gamer Days brinda a los usuarios la oportunidad de actualizar sus PCs con tecnología Intel.

Seis señales que indican que es momento de renovar el PC:

Caída de FPS en títulos recientes: cuando los juegos modernos obligan a reducir la configuración gráfica a mínimos para mantener una tasa de cuadros jugable.

Tiempos de carga prolongados: si iniciar el sistema o cargar niveles, mapas o texturas lleva más tiempo del esperado.

Dificultad para multitarea: si abrir un navegador con varias pestañas mientras se juega ralentiza todo el sistema y obliga a cerrar aplicaciones.

Rendimiento inconsistente en streaming o edición: si la PC se ralentiza al transmitir partidas o editar clips.

Actualizaciones de drivers que no mejoran el rendimiento: indican que el límite ya no es el software, sino el hardware.

Temperaturas elevadas y ruido excesivo: señales de que los componentes trabajan al límite y de forma poco eficiente.

Intel trabaja de la mano con todo su ecosistema de aliados en busca de que la campaña permita a los mexicanos acceder a descuentos y configuraciones diseñadas para las demandas actuales y futuras del gaming. Esta iniciativa cobra especial relevancia con el próximo detenimiento del soporte para Windows 10 en octubre de este año.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Migrar a sistemas operativos más recientes, como Windows 11, no es solo una cuestión de seguridad y compatibilidad, también es la puerta de entrada para aprovechar al máximo el potencial de los juegos y aplicaciones de última generación. Una PC equipada con procesadores actuales, como los Intel Core Ultra (serie 2) con inteligencia artificial integrada, no solo ofrece un rendimiento de juego excepcional, sino que garantiza una transición fluida y un desempeño óptimo en este nuevo ecosistema de software.