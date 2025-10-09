Intel promete que los gráficos Panther Lake "establecerán un nuevo estándar", y creo que eso podría ser una buena noticia para los futuros dispositivos portátiles

Intel afirma que su nueva tarjeta gráfica Panther Lake Xe3 "establecerá un nuevo estándar" en el sector.

Esto se produce tras la alianza entre Nvidia e Intel para crear los SoC RTX.

Esto podría suponer una gran noticia para las computadoras portátiles para juegos.

El sector de las computadoras portátiles para juegos sigue creciendo, con nuevas incorporaciones como la ROG Xbox Ally y la Lenovo Legion Go 2, que utilizan procesadores Ryzen Z2 Extreme de AMD. Sin embargo, es posible que pronto veamos nuevas computadoras portátiles con tecnología Intel, con procesadores que podrían destronar a AMD en el mercado de las computadoras portátiles.

Según informa VideoCardz, Intel afirma que los gráficos Xe3 de Panther Lake "establecerán un nuevo estándar" tanto para el propio Team Blue como para la industria, con "mayores inversiones" en gráficos e inteligencia artificial, lo que da credibilidad a los rumores sobre los procesadores Panther Lake con 12 núcleos Xe3.

Aunque no hay nada oficial que informar en cuanto a las expectativas de rendimiento y las especificaciones, podemos esperar más detalles cuando se acerque el lanzamiento de la gama Panther Lake el próximo año.

Sin embargo, lo que podemos deducir de esto es que los próximos SoC de Intel para computadoras portátiles y, en concreto, para dispositivos portátiles, podrían hacerle la competencia a AMD en el mercado de los procesadores para dispositivos portátiles.

También cabe destacar que esto se produce tras la alianza entre Intel y Nvidia, que podría llevar los SoC RTX a los dispositivos portátiles, y teniendo en cuenta la calidad de la tecnología de escalado DLSS 4 de Nvidia, que utiliza Super Resolution y Frame Generation, podría dejar a AMD en una situación delicada en el ámbito de los SoC, especialmente si no puede portar FSR 4 a las GPU y iGPU RDNA 3 más antiguas.

Aunque es probable que estos SoC RTX lleguen después de la línea Panther Lake, la promesa de Intel de un «nuevo estándar» para los gráficos Xe3 podría ser suficiente para sugerir que superará a todos los SoC disponibles actualmente, incluso con el Intel Core Ultra 7 258V que equipa uno de los mejores PC portátiles para juegos, el MSI Claw 8 AI+.

Solo espero que los precios no se disparen para los dispositivos portátiles con tecnología Panther Lake

Sin andarnos con rodeos, casi todas las nuevas consolas portátiles (aparte de la GPD Win 5 y la OneXFly Apex) son demasiado caras, con la ROG Xbox Ally X costando 999 dólares/799 libras/1599 dólares australianos y la Lenovo Legion Go 2 a partir de 1099 dólares/899 libras/1809 dólares australianos.

Estos dispositivos no deberían costar tanto, teniendo en cuenta la similitud en rendimiento con dispositivos mucho más baratos como el Asus ROG Ally original y el Lenovo Legion Go, pero no voy a repetirme.

En pocas palabras, si son tan potentes (o casi) como el procesador Ryzen AI Max+ 395 de AMD, entonces tienen todas las razones para costar un precio superior, pero lo dudo, teniendo en cuenta la tendencia actual de dispositivos sobrevalorados.

Aunque existe la posibilidad de que los dispositivos portátiles Panther Lake no sean demasiado caros, espero que los SoC RTX que saldrán más adelante acaben provocando un aumento de los precios, pero quizá sea demasiado pronto para especular sobre esos chips. Solo espero que, una vez que los fabricantes utilicen los próximos procesadores de Intel, puedan evitar precios cercanos a los 1000 dólares siempre que sea posible, pero sé que eso es una ilusión.