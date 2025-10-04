Un nuevo informe afirma que los televisores OLED serán más baratos de producir el próximo año, aunque no esperes grandes descuentos

Un televisor sobre un mueble de madera en una sala de estar gris con una imagen de un valle en la pantalla.

Los costos de los paneles OLED se han reducido casi a la mitad en cinco años.

Se espera que los precios sigan bajando en 2026.

Es probable que el ahorro sea bastante modesto.

¿Eres de los que no se ha dado la oportunidad de disfrutar de televisores con tecnología OLED debido a su alto costo? De ser así, les tenemos noticias increíbles, pues durante los últimos cinco años han bajado considerablemente su precio, y lo mejor de todo es que parece que el próximo año seguirán bajando.

Según fuentes del sector citadas por FlatpanelsHD, el costo de un panel OLED de 65 pulgadas de LG Display era de 1000 dólares en 2020. Ese precio bajó a 600 dólares en 2024 y se espera que caiga por debajo de los 500 dólares antes de que termine 2025. Se prevén nuevas reducciones en 2026.

Y, por supuesto, no se trata solo de paneles OLED de 65 pulgadas, sino de paneles de todos los tamaños, incluidos los más grandes, cuyo costo ha bajado notablemente en el último año en el caso de los de 77 y 83 pulgadas.

Esa es la buena noticia. La mala noticia es que es probable que los grandes ahorros no nos beneficien. O, al menos, no todos ellos, ya que las empresas de pantallas necesitan recuperar sus inversiones iniciales y continuas en personal, líneas de producción e instalaciones.

¿Por qué los televisores OLED son cada vez más baratos de fabricar?

Pasarse a un nuevo tipo de panel de televisión no es barato. Los fabricantes tienen que invertir en nueva maquinaria y, a menudo, en fábricas completamente nuevas para instalar esa maquinaria. Necesitan capacitar a su personal y mejorar la eficiencia de la producción para obtener mayores rendimientos y reducir el desperdicio. En resumen, necesitan invertir una gran cantidad de dinero por adelantado.

Con el tiempo, ese dinero comienza a amortizarse. Como explica el periódico coreano Biz Chosun, para LG Display, la ampliación de las líneas y la mejora del rendimiento son un esfuerzo «que comenzó a dar sus frutos el año pasado», logrando una reducción del 30 % en los costos de producción. «El año que viene, la empresa se propone reducir aún más los costos mediante una innovación en el diseño que cambia la estructura del controlador de la pantalla», afirma el informe.

Biz Chosun también afirma que la caída de los costos de producción podría evitar la amenaza existencial del LED RGB, el llamado "asesino del OLED". "El costo de los chips LED que componen la retroiluminación LED RGB representa la mayor parte del precio unitario del panel", explicó su fuente del sector. "Si se incluyen los costos de la retroiluminación y el controlador, se estima que el costo efectivo se sitúa entre 400 y 600 dólares, similar al costo de producción de los paneles OLED, e incluso podría ser más caro".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.