Muchos televisores LG están recibiendo una excelente actualización gratuita. Estos son los modelos que la recibirán, incluidos los televisores OLED y QNED
- webOS 25 llegará a los televisores OLED de LG de 2023 y 2024.
- También llegará a los modelos QNED de 2022 y 2023.
- Los televisores OLED parecen ser los primeros en la lista.
¿Recuerdas que te compartimos que LG actualizaría este año algunos modelos antiguos a webOS 25? Pues el momento llegó y esas actualizaciones se están llevando a cabo ahora.
Las actualizaciones se están implementando con bastante rapidez: los televisores webOS 25 comenzaron a comercializarse hace solo unos seis meses. Y la actualización llegará a todos los modelos LG de 2023 y 2024, además de a los televisores OLED y QNED 8K de 2022. Según FlatpanelsHD, los modelos OLED parecen ser los primeros en la lista.
Por qué tu televisor necesita la actualización webOS 25
El programa de actualización es global y la versión del firmware es 33.21.85 o 33.22.15. Cuando la actualización esté disponible para tu televisor, aparecerá en el menú de actualizaciones. También habrá una versión descargable que podrás instalar mediante una memoria USB.
El webOS 25 de LG no difiere mucho de la versión anterior, aunque incluye la útil función de ocultar las aplicaciones preinstaladas en la pantalla de inicio, así como un centro doméstico inteligente rediseñado.
Pero introduce algunas mejoras útiles, como la compatibilidad con 1440p 120Hz, que los jugadores de Nintendo Switch 2 y PC agradecerán, además de un nuevo modo de sonido con IA. También podrás subir tus propias imágenes para los salvapantallas.
Según FlatpanelsHD, la lista de modelos que recibirán la actualización incluye, entre otros:
- LG B2, C2 y G2 4K OLED TVs
- LG B3, C3 y G3 4K OLED TVs
- LG B4, C4 y G4 OLED TVs
Los modelos que no figuran en la lista anterior, incluidos los modelos QNED y StanbyME, tienen previstas actualizaciones entre ahora y principios de 2026.
