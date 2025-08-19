Esta es la mejor forma de colgar tu televisor LG OLED C5

Nuestro compañero Lance Ulanoff, nos cuenta cómo fue para él, montar el nuevo televisor LG OLED C5 y esta es su historia.

Para la mayoría, comprar un televisor de los mejores es solo la mitad del proceso. La segunda mitad es dónde colocarlo o colgarlo, y para mí, esto resultó especialmente difícil.

Empezó incluso antes de comprar un televisor de ensueño, como un LG C5 OLED de 65 pulgadas (modelo EVO AI) por $1,699 dólares, que incluye un par de años de garantía. Obviamente, se puede comprar un televisor 4K por mucho menos, pero serán mucho más voluminosos y pesados, y más adelante explicaré por qué no me servirían.

Elegimos el LG C5 no sólo porque, honestamente tiene "color vibrante y fuerte contraste" y "detalles magníficos", sino por su peso liviano: solo poco más de 15 kilos.

Una pared equivocada

Permítanme retroceder un momento y explicarles que reemplazar este televisor formaba parte del proyecto de renovación de nuestra sala . Habíamos cambiado la puerta principal y renovado todas las superficies. También estábamos cambiando los muebles, incluido el soporte del televisor. Lo que realmente quería era colocar un televisor nuevo en la pared, pero hay un problema con la pared. Tengan paciencia para otra digresión.

Mi casa tiene casi 100 años, y aunque hemos mejorado sistemáticamente casi todos los espacios, aún quedan algunos vestigios de la construcción original, incluyendo una pared central que la atraviesa casi por completo. Esa pared es única y no está bien. Sin que esto sea un episodio de This Old House, permítanme explicarles la construcción básica de una casa:

Se colocan montantes de pared, también conocidos como 2x4, cada 40 cm. Se colocan con el lado corto hacia afuera para maximizar la resistencia de la pared y el soporte. Sin embargo, cuando construyeron mi casa en 1928, no existían códigos de construcción, así que alguien colocó todos estos montantes centrales de pared con el lado ancho hacia afuera. Es una madera muy dura, por lo que la pared sigue siendo bastante resistente, pero la pared central es mucho más estrecha de lo que debería ser: 7,6 cm de ancho y, por lo tanto, no soporta un soporte de pared estándar. He instalado algunos en mi casa, y generalmente requieren un perno de 10 cm en un montante.

Ahora, si pueden visualizar mi pared central (ver arriba), verán el problema: ese perno atravesaría el lado de 5 cm de mis montantes y perforaría el otro lado. No es aceptable ni seguro.

¿Y si, me preguntaba, pudiera instalar un televisor nuevo sin usar los tacos? Se me había ocurrido que los televisores OLED modernos son mucho más delgados y ligeros que los modelos antiguos (y a menudo más económicos). ¿Y si pudiera colgar un televisor de 65 pulgadas como si fuera un cuadro?

Comencé a buscar sistemas de montaje para TV sin montantes y encontré exactamente uno, disponible en Home Depot, llamado Hang Smart ($49 dólares).

Colgando de manera inteligente

Había muchas cosas que me gustaban de este sistema: soportaba televisores de hasta 100 pulgadas y hasta 70 kg. Nunca pensé en colgar un televisor de 70 kg en esa pared. Hang Smart también prometía que solo se necesitaban tres pasos: colocar los ganchos en la parte trasera del televisor, instalar el soporte de pared patentado y colgar el televisor. Parecía muy sencillo.

Ahora solo necesitaba encontrar un televisor lo suficientemente grande y liviano como para sentirme seguro de colgarlo en la pared como un Van Gogh digital, y así fue como me decidí por el LG C5.

La verdad es que originalmente planeaba comprar un LG C4 OLED, pero uno de los mejores televisores del mercado también es un éxito de ventas: estaba agotado en Costco. El C5 no es una gran mejora, pero sí mejora el brillo y el color, e incluye un chip A9 AI mejorado.

El LG C5 cumple con los requisitos de ligereza y delgadez. Tiene 4,6 cm en su punto más grueso (donde se encuentran la mayoría de los componentes), pero la mayor parte de la pantalla tiene aproximadamente 0,6 cm de grosor. Sin soporte, pesa solo 16 kg, dentro del rango de lo que Hang Smart (y, supuse, mi pared) podía soportar.

Instalar el televisor y el sistema Hang Smart en casa resultó ser la parte fácil (compré el televisor en persona y pedí el Hang Smart a domicilio). Antes de empezar la instalación, empecé a medir dónde quería colgar el televisor. Decidí colocarlo equidistante entre el marco de la puerta de un armario y la entrada de la cocina. Esperaba que esto lo dejara más o menos centrado frente a nuestro nuevo y amplio sofá seccional.

Determinar la altura del televisor en la pared resultó más difícil. La mayoría de los expertos recomiendan instalarlo a unos 63 cm del suelo. Eso coincidiría casi exactamente con la altura de mi último televisor colocado (con soporte) sobre mi antiguo aparador. Sin embargo, en casi todos los aspectos, era demasiado bajo, y toda mi familia, incluidas las visitas, se quejaron.

Me preocupaba igualmente colocar el televisor demasiado alto en la pared. He visto muchas casas donde la gente coloca un televisor gigante lo más cerca posible del techo. Ninguno quería estirar el cuello para mirarlo, sin importar el tamaño.

El objetivo era colocar el centro del televisor de 65 pulgadas lo más cerca posible de la altura de los ojos. Como pueden ver en mi sistema de notas adhesivas, muy científico, dediqué mucho tiempo a determinar dónde y cómo colocar el rectángulo de 56,7 x 32,5 pulgadas.

El mejor lugar para colgar la televisión, tras un proceso perfecto

Incluso después de haber elegido el mejor lugar, tuve que descubrir dónde ubicar los ganchos para que el televisor colgado terminara en la misma caja.

Después de desempaquetar el televisor y colocarlo con cuidado boca abajo sobre una otomana grande, abrí el embalaje del Hang Smart. Para ser un sistema tan sencillo, había muchísimas piezas. Resulta que la mayoría no se usarían; simplemente, el Hang Smart incluye todos los herrajes necesarios para una amplia variedad de marcas, modelos y tamaños de televisores. Utilicé la guía de colores de papel incluida para determinar qué agujeros coincidían con los dos primeros agujeros para tornillos VESA de mi televisor (salían separados 300 mm) y luego encontré los tornillos correspondientes. Si los tornillos eran demasiado largos, el Hang Smart también incluye espaciadores para que funcione.

Usé los dos tornillos para fijar dos ganchos metálicos a la parte trasera de mi televisor LG C5. Después vino la parte divertida y, siendo sincero, la más estresante.

Normalmente, si fijo algo pesado en la pared, busco los montantes. En este caso, no me importaban, aunque sí los tenía. No estaba seguro de si debía evitarlos. Al final, simplemente seguí las instrucciones y mis propias guías y me dispuse a colocar todo correctamente en mi pared delgada.

HangSmart es un sistema bastante ingenioso. Esta guía te ayuda a transferir la ubicación de los ganchos en tu televisor a la posición correcta de los soportes de pared HangSmart.

Antes de mover la tira de papel de la parte trasera del televisor a la pared, tomé el mininivel incluido, despegué el protector de la cinta adhesiva de doble cara y pegué el nivel en el centro de la cinta, en un espacio reservado para ello. Así, no solo pude alinear el papel en la pared, sino que también me aseguré de que los soportes de pared del Hang Smart estuvieran nivelados (y, por lo tanto, también mi televisor).

Coloqué la guía de color en la pared, donde mi televisor quedaría colgado a la altura correcta (medí desde la parte superior del televisor hasta los orificios de los tornillos VESA para comprobarlo) y usé un par de chinchetas incluidas para fijarla a la pared. Luego, sujeté cada soporte Hang Smart sobre los tres puntos correspondientes de la guía de color y usé otra chincheta para fijarlos temporalmente.

La siguiente parte es importante porque es realmente la razón por la que el sistema Hang Smart funciona y soporta eficazmente hasta 150 libras en paredes hechas de yeso, yeso, madera, ladrillo u hormigón.

Cada soporte de pared tiene cuatro orificios en ángulos de 45 grados, opuestos y firmes. El sistema se entrega con ocho clavos de 7,6 cm que atraviesan esos orificios y se clavan en las paredes. Es una forma eficaz de distribuir la tensión de soportar los casi 17 kg de mi televisor en cuatro direcciones diferentes.

Empecé a clavar con cuidado los ocho clavos con un martillo. Un par de ellos ofrecieron cierta resistencia, lo que creo que significaba que los estaba clavando en o atravesando un montante, pero todos se hundieron por completo y, en cuestión de segundos, cada soporte Hang Smart quedó fijado a la pared.

Finalmente, mi hijo y yo levantamos con cuidado el televisor y colocamos los dos ganchos en los soportes. Mi LG C5 OLED quedó bien sujeto.

Todo un éxito y recomendaciones

Es un sistema increíble y con un diseño inteligente. Al colgarlo, el televisor se inclina ligeramente hacia adelante, pero no tanto como para molestarme. De hecho, creo que se inclina perfectamente hacia el seccional para una experiencia visual aún mejor.

Sin embargo, Hang Smart también lo tuvo en cuenta e incluye un par de espaciadores gruesos de goma negra con pegamento en la parte posterior que puedo fijar a la parte trasera de mi televisor para eliminar la inclinación. No sé si los añadiré.

En general, este es un sistema de montaje asequible, tan fácil de instalar y eficaz como se anuncia. No es más caro que un sistema de montaje estándar y, en definitiva, daña menos la pared (8 agujeros pequeños en lugar de dos grandes). Además, las pantallas OLED modernas son mucho más ligeras que otras tecnologías de visualización, pero si alguien me preguntara cómo montar un televisor en la pared, no dudaría en recomendar Hang Smart.