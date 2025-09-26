El nuevo "Easy TV" de LG para personas mayores parece admitir lo que todos sabemos: los televisores inteligentes se han vuelto demasiado complicados

El nuevo televisor de LG tiene una interfaz de usuario simplificada.

LG Buddy para recibir ayuda de amigos y familiares.

El control remoto tiene una fuente más grande y puede funcionar como alarma de emergencia.

¿Tus padres o abuelitos están peleados con la tecnología y les cuesta adaptarse a los nuevos productos como los televisores inteligentes? De ser así, esta noticia es perfecta para ti, pues LG lanzó un nuevo televisor diseñado específicamente para las personas mayores.

El nuevo Easy TV se lanzará primero en Corea, pero LG tiene la intención de llevarlo a otros países con "una población que envejece rápidamente, como Estados Unidos y Japón".

En Internet circula una broma sobre visitar a familiares mayores y tener que ayudarles a configurar sus televisores inteligentes, pero, como muchas bromas, tiene algo de verdad: el software de los televisores inteligentes no suele ser muy sencillo. Como muchas personas con familiares mayores, he maldecido las interfaces, los controles y los menús excesivamente complejos incluso de los mejores televisores, por lo que apoyo totalmente la iniciativa de LG.

Y seamos sinceros, los televisores inteligentes pueden ser demasiado complejos incluso cuando se es relativamente joven. No soy precisamente el público objetivo, aunque estoy en plena etapa de «quitarme las gafas para leer el teléfono», pero el otro día tuve que llamar a mi hijo de 12 años para que me dijera qué configuración del menú me permitiría conectar mis AirPods a mi televisor Samsung.

Entonces, ¿qué está haciendo LG para que sus televisores inteligentes sean una compra más inteligente para las personas mayores?

Este es el nuevo control remoto: ha mejorado en algunos aspectos, pero probablemente siga teniendo demasiados botones. (Image credit: LG)

LG Easy TV: características clave para espectadores mayores

El Easy TV viene con una versión ajustada del sistema webOS que ofrece una navegación más sencilla y fuentes más grandes, y permite usar comandos de voz de Live Alert para configurar recordatorios, como por ejemplo tomar tus medicamentos diarios.

También incluye un nuevo control remoto con retroiluminación más brillante y botones más grandes, entre ellos un botón de ayuda destacado.

Ese botón activa LG Buddy, una función que permite a amigos, familiares o cuidadores tomar el control del televisor de forma remota para ajustar configuraciones, cambiar entradas o programar contenido. Además, habilita llamadas de voz y video —estas últimas gracias a la cámara integrada del televisor— y permite compartir fotos o videos de YouTube.

El botón de ayuda también puede usarse en situaciones de emergencia cuando la persona no pueda realizar una llamada telefónica, por ejemplo, en caso de una caída: presionar el botón tres veces o mantenerlo presionado enviará una alerta al contacto designado. LG planea llevar esta función a otros televisores, no solo al modelo Easy TV.

Al observar el control remoto, me habría gustado que fuera aún más simple —algo parecido al control del Apple TV 4K o al del Fire TV actual, pero en una versión más grande—, aunque comparado con otros controles de LG que he usado, la mejora es notable.

Podría ser fácil bromear sobre nuestros seres queridos y sus televisores a volumen máximo con el suavizado de movimiento activado al tope, pero la tecnología actual realmente puede ayudar a las personas: la mejora de diálogos puede hacer que los programas sean más fáciles de escuchar, los ajustes visuales pueden hacer que las películas y series sean más fáciles de ver, y los asistentes de voz e inteligencia artificial pueden hacer que nuestros dispositivos sean mucho más fáciles de usar.

Y sin ponernos demasiado pesimistas, el mejor escenario para todos nosotros es vivir lo suficiente para disfrutar de estas funciones de accesibilidad. Por eso, esperamos que más empresas sigan el ejemplo de LG —o que incluso una versión simplificada de la interfaz se convierta en una opción disponible en todos los televisores.