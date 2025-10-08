Apple acaba de dar una gran pista de que el MacBook Pro M5 está a punto de salir al mercado. Esto es lo que podemos esperar

El MacBook Pro M4 se está agotando en la página web de Apple.

Esto podría indicar que está a punto de lanzarse un nuevo modelo M5.

Sin embargo, no esperes más que una pequeña actualización.

Si bien la próxima MacBook Pro M5 ha estado entre rumores los últimos meses, no habíamos tenido algún indicio de cuándo podríamos finalmente tener el nuevo equipo de Apple, al menos hasta ahora, ya que si creemos en un informe reciente, el próximo MacBook de Apple podría aparecer este mismo mes.

No sería algo demasiado inesperado, ya que Apple suele lanzar nuevos modelos de MacBook Pro en otoño, pero esta idea no se basa solo en lo que ha ocurrido en el pasado. El conocido informante de Apple, Mark Gurman, ha señalado una pista reveladora de que Apple se está preparando para lanzar el MacBook Pro M5.

Como ha señalado Gurman en X, el MacBook Pro básico de 14 pulgadas con chip M4 está experimentando un suministro «bastante limitado» en el sitio web de Apple, con envíos retrasados hasta el 23 y el 28 de octubre. Esto suele ser una señal clave de que Apple está limitando las existencias de un modelo que se lanzará próximamente antes del lanzamiento de un modelo sucesor. Si el MacBook Pro M4 muestra una fecha de envío entre mediados y finales de octubre, ese podría ser el momento en que llegue la edición M5.

Gurman también señaló que el iPad Pro M4 se ve igualmente afectado por la escasez de existencias, y que este dispositivo también espera una inminente actualización al M5. Esto refuerza la hipótesis de que podrían estar al caer nuevos modelos, ya que los dos dispositivos de Apple que, según los rumores, están a punto de actualizarse —el MacBook Pro y el iPad Pro— tienen pocas existencias.

Un calendario de lanzamiento escalonado

Se espera que la actualización del MacBook Pro con chip M5 sea bastante menor, ya que es probable que el nuevo procesador sea el único cambio relevante. Se anticipa que en un futuro no muy lejano veamos una pantalla OLED y un rediseño del chasis, pero eso no ocurrirá hasta la llegada del MacBook Pro con M6 en 2026.

Ese modelo ha sido rumorado para 2026, pero la llegada del MacBook Pro con M5 podría poner esa idea en duda. Esto se debe a que hay indicios de que Apple podría lanzar únicamente la versión básica del MacBook Pro con M5 en 2025, dejando las ediciones M5 Pro y M5 Max para 2026.

Los retrasos en los envíos del MacBook Pro con M4 sugieren que esto podría ser cierto. Solo el modelo básico con M4 está enfrentando tiempos de envío limitados, mientras que las versiones con M4 Pro y M4 Max no presentan problemas. Esto podría indicar que Apple planea eliminar gradualmente el modelo base con M4, pero espera hacerlo más adelante con las versiones de gama alta, lo que señalaría un calendario de lanzamiento escalonado.

Si Apple realmente lanza una nueva línea de MacBook Pro con M5 en 2026, también podría decidir retrasar el MacBook con pantalla OLED hasta 2027. Aunque la compañía ya ha lanzado dos generaciones de MacBook Pro en un mismo año (lo hizo con los modelos M2 y M3 en 2023), esto es bastante inusual.

En última instancia, no sabremos nada con certeza hasta que aparezcan los primeros modelos de MacBook Pro con M5. Un evento de lanzamiento en octubre parece poco probable: se rumora que MacBook Pro, iPad Pro, Vision Pro y otros productos recibirán actualizaciones menores, pero probablemente no lo suficientemente importantes como para justificar un evento completo. Por ello, es más probable que tengamos nuestro primer vistazo a través de un comunicado de prensa de Apple. Te informaremos tan pronto como eso ocurra.

