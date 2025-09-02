Apple acaba de declarar obsoletos tres modelos de MacBook. A continuación te explicamos qué significa

Ahora hay tres MacBook más que se consideran obsoletos

El MacBook Air de 11 pulgadas de 2015 y los MacBook Pro de 2017 (13 y 15 pulgadas).

Apple no repara tecnología obsoleta, aunque es posible que siga reemplazando la batería.

¡Toma nota! Tres MacBooks de Apple acaban de ser declaradas obsoletas por la compañía.

Recordemos que esta es una designación que Apple otorga a sus productos tecnológicos cuando cumplen siete años (a partir de la fecha en que el producto salió a la venta, no de la fecha en que lo compraste).

Los MacBook recién designados como obsoletos son el MacBook Air de 11 pulgadas de 2015 y los MacBook Pro de 2017 (13 y 15 pulgadas).

Esto no es ninguna sorpresa, ya que hace unos años informé de que Apple había declarado "vintage" estos portátiles, el primer paso para que se consideraran obsoletos.

Pero este anuncio sirve como recordatorio de que es hora de retirar esa máquina de hace una década (o casi una década) y sustituirla por algo nuevo. Si buscas consejos sobre qué comprar a continuación, consulta nuestras guías sobre los mejores MacBook y Mac o los mejores portátiles (si no eres tan fiel a Apple).

Como explica la propia página web de Apple, no ofrecerá servicio técnico para el hardware de dispositivos obsoletos, y los proveedores de servicios tampoco podrán pedir piezas para ellos.

Esto significa que cuando tu producto Apple obsoleto se rompa, estará inservible a menos que puedas recuperar una pieza de otro equipo, o tengas la suerte de encontrar un taller de reparación que disponga de piezas antiguas.

En el caso de los MacBook, la única excepción es que Apple a veces ofrece un sistema de reparación ampliado solo para baterías de hasta 10 años (en función de la disponibilidad de piezas). Por lo tanto, existe la posibilidad de que puedas mantener tu antiguo portátil en funcionamiento durante un poco más de tiempo, pero no cuentes con ello, ya que podrías tener mala suerte si Apple se ha quedado sin existencias de baterías.

Aunque esperamos que haya actualizado su tecnología un poco antes de que se haya hecho esta designación, ya que ninguno de estos MacBook ha sido compatible con la última versión de macOS durante varios ciclos. Esto significa que su viejo portátil podría correr un mayor riesgo de seguridad.

Además, también se perderá todo lo que ofrece la última generación de macOS Tahoe 26, incluido el nuevo y elegante aspecto "Liquid Glass".