Conoce el nuevo monitor 4K de 24 pulgadas de ViewSonic para MAC
Lleva al siguiente nivel tu experiencia en Mac o PC con el nuevo monitor de ViewSonic
¿Estás en busca de un nuevo monitor para tu PC o Mac? De ser así, tenemos una excelente opción, pues ViewSonic presentó el nuevo ColorPro VP2488-4K de 24 pulgadas, especialmente diseñado para Mac y PC.
Cabe destacar que el ColorPro VP2488-4K ofrece una precisión de color impresionante, funcionalidad y rendimiento óptimos, lo que lo hace ideal para empresas y creadores de contenido profesionales que diseñan, editan y utilizan otras aplicaciones creativas.
El ViewSonic ColorPro VP2488-4K es un elegante monitor de escritorio de 24 pulgadas, diseñado para ofrecer nitidez y desempeño visual excepcional. Con una resolución nativa 4K (3840x2160) en una pantalla de 24 pulgadas, ofrece una cantidad de píxeles por pulgada excepcionalmente alta, así como una gama de colores DCI-P3 del 98%. Este monitor complementa de forma vibrante y potente la función de escalado de Apple, permitiendo detalles nítidos y una claridad excepcionalmente precisa. Con conectividad Thunderbolt 4, el monitor brinda una transferencia de datos ultrarrápida y carga de hasta 100 W con un solo cable. También admite la conexión en cadena fluida de hasta dos monitores 4K para una configuración multi pantalla continua y un mayor espacio de pantalla.
“ViewSonic presenta el VP2488-4K para complementar el monitor VP2788-5K. De esta manera, los usuarios de Mac y PC pueden elegir entre tamaños de 24 y 27 pulgadas para adaptarse a sus espacios”, comentó Jenny Lopez, gerente senior de producto de monitores de ViewSonic. “El monitor VP2488-4K ofrece una gran potencia en cuanto a detalles, desempeño de color y mayor productividad. Los usuarios de Mac pueden diseñar una configuración multi pantalla inmersiva con la conectividad Thunderbolt 4, mientras que otras opciones de conectividad lo hacen compatible con otros dispositivos Apple y PC. Ya sea que use el monitor para diseñar, editar o ver contenido multimedia, el VP2488-4K puede transformar el espacio de trabajo en un espacio de productividad”.
El VP2488-4K tiene integrado un hub USB-C y USB-A que permite conectar accesorios y cargar rápidamente un iPhone o iPad. La conexión Thunderbolt 4 proporciona una rápida velocidad de transferencia de hasta 40 Gbps y hasta 100W de potencia para mantener cargada una MacBook o laptop. El soporte totalmente ergonómico permite ajustar la altura, la inclinación y el giro para una máxima comodidad durante largas horas de uso.
Principales características
- Monitor de 24 pulgadas con resolución nativa 4K (3840x2160)
- Gama de color DCI-P3 del 98%
- Tasa de refresco de 60 Hz con un tiempo de respuesta GTG de 5ms
- 100W de potencia y velocidad de transferencia de hasta 40 Gbps
- Sus opciones de conectividad incluyen: Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-C y A, y DisplayPort
- Disponible ahora con un precio de venta al público estimado de USD $549.99
