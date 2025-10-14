La Canon EOS R6 III podría llegar pronto, lista para competir con Sony y Nikon. Aquí hay una característica que podría diferenciarla del resto

¿Está a punto de llegar un potente sucesor de la versátil EOS R6 Mark II, arriba?

Los rumores sobre Canon sugieren que la Canon EOS R6 III llegará en noviembre.

Podría heredar una versión estabilizada del sensor de 32 MP de la reciente EOS C50.

También hay rumores sobre una Sony A7 V, que sería su rival directa.

¿Por fin tendremos una sucesora de la EOS R6 II de Canon? La respuesta es sí, y previsiblemente se llamará EOS R6 III, si los últimos rumores sobre Canon son ciertos.

El modelo actual ha sido una magnífica cámara sin espejo todoterreno que ha superado a la Sony A7 IV desde su lanzamiento en enero de 2023, pero ha sido superada por la Nikon Z6 III en algunos aspectos, lo que significa que Nikon tiene actualmente la mejor cámara. Sin embargo, todo eso podría cambiar con la nueva EOS R6 III, al menos si nos basamos en las características que se rumorean.

Canon Rumors sugiere que la tecnología del sensor se heredará de la EOS C50, la reciente cámara de cine compacta de Canon, incluyendo una versión estabilizada del sensor full frame de 32 MP, junto con la grabación de vídeo open gate.

Esta última característica diferenciaría a la EOS R6 III de sus rivales de Nikon y Sony, mientras que el aumento de resolución (la EOS R6 II captura imágenes fijas de 24 MP) podría hacerla superar a la Nikon Z6 III (también de 24 MP) en cuanto a detalle.

Puede que no tengamos que esperar mucho para conocer los detalles con certeza. Canon Rumors afirma que la EOS R6 III saldrá al mercado el 6 de noviembre, con un precio previsto de 2899 € (alrededor de 3100 $ / 2600 £ / 5000 AU$, dadas las condiciones actuales del mercado).

Nikon podría tener pronto una dura competencia

Ninguno de los rumores sobre la EOS R6 III menciona posibles cambios en el diseño, por lo que es posible que tengamos una disposición de controles similar a la de la EOS R6 II, arriba. (Image credit: Future)

Si la EOS R6 III cuenta realmente con un sensor de 34,2 MP (que ofrece fotografías de 32 MP), es de suponer que también grabará vídeo 7K como lo hace la EOS C50 y que el sensor estará estabilizado, hasta 6,5 EV.

También podemos esperar el Dual Pixel CMOS AF II de Canon con detección de sujetos mejorada y un disparo en ráfaga de hasta 40 fps utilizando el obturador electrónico, con precaptura, según Canon Rumors.

Sin embargo, para los aficionados al vídeo, es la probabilidad de la grabación de vídeo con puerta abierta lo que podría diferenciar a la EOS R6 III de la Z6 III y, de hecho, de la también rumoreada Sony A7 V, otra rival que se prevé que salga al mercado este año.

La posible A7 V de Sony probablemente competirá en términos de resolución con su rumoreado sensor de 33 MP, y potencialmente también en rendimiento de disparo en ráfaga, aunque podría quedarse corta en varios aspectos en lo que respecta al vídeo.

Parece que Canon y Sony podrían terminar el 2025 con fuerza con importantes anuncios sobre cámaras. ¿Qué opinas de los últimos rumores? ¿Qué cámara te parece más prometedora? ¡Cuéntamelo en los comentarios!

