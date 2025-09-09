Un avance sugiere que la próxima cámara cinematográfica de Canon podría incorporar la gran función de vídeo que le faltaba a Canon

La Canon EOS C70, arriba, parece que va a tener una hermana menor en la gama de cámaras cinematográficas de Canon.

Canon anuncia un evento de lanzamiento para el 9 de septiembre de 2025 a las 2 p. m. BST / 11 p. m. AEST

Teaser en Instagram con la leyenda «Abre tu mundo a lo que está por venir».

Se rumorea que se trata de la Canon EOS C50, rival directa de la Sony FX3.

¿Estás esperando una nueva cámara Canon? De ser así, tenemos noticias, pues tenemos una nueva pista sobre una de sus características.

Como informamos la semana pasada, Canon lanzará mañana algo que se parece mucho a una nueva cámara Cinema EOS compacta preparada para competir con la Sony FX3. Antes del lanzamiento (que se podrá ver en directo en YouTube; desplácese hacia abajo para ver el video incrustado), la empresa ha publicado un video en Instagram con la leyenda «Abra su mundo a lo que está por venir. 9.9.25».

El video muestra una silueta lateral de la nueva cámara, lo cual es interesante, pero lo que más nos emociona es la elección de palabras en ese pie de foto. El uso de «abierta» parece una clara insinuación de que esta cámara será compatible con la grabación de video Open Gate, utilizando toda la superficie del sensor de imagen.

Open Gate es muy apreciada por los cineastas y creadores de contenido debido a su compatibilidad con el recorte de video en cualquier relación de aspecto.

A pesar de que su rival Panasonic ofrece a los usuarios la grabación Open Gate en varias de sus cámaras de video, como la Lumix S1 II, esta función no estaba disponible hasta ahora en ninguna cámara Canon, por lo que su inclusión aquí sería una gran noticia.

La EOS C70 podría ser sustituida en breve por una nueva cámara Cinema EOS. (Image credit: Canon)

Regresa mañana

No te olvides de volver mañana para conocer todos los detalles del nuevo lanzamiento de Canon, que según los rumores se llamará Canon EOS C50 y vendrá con un sensor de fotograma completo de 32 MP y un peso inferior a 700 g (sin lente ni otros accesorios). Puedes ver el lanzamiento en directo a través del video de YouTube que se incluye a continuación.

Publicaremos un artículo sobre lo que sea que Canon esté preparando. Si eres videógrafo, cineasta o creador de contenido y te entusiasma la rumoreada EOS C50, cuéntanos en los comentarios qué características y especificaciones te gustaría ver en la próxima cámara Cinema EOS de Canon.

