Spotify por fin te permite eliminar canciones individuales de tu algoritmo, y ahora puedo evitar distraerme con mis escuchas secretas

Spotify ha lanzado una nueva función que te permite excluir canciones individuales de tu perfil de gustos.

Hasta ahora, se podían excluir listas de reproducción, pero esta es la primera vez que Spotify ofrece la opción de excluir canciones.

El objetivo de esta función es darte más control sobre las canciones que te recomienda Spotify y también te ayuda a personalizar un resumen más preciso de Spotify Wrapped.

Spotify se enorgullece de sus funciones de personalización y las está ampliando con una nueva configuración que te permite excluir canciones individuales de tu perfil de gustos para que tengas más control sobre la música que aparece en tus recomendaciones.

Esta función, que se está implementando para todos los suscriptores Premium a nivel mundial, te permite eliminar canciones de tu perfil de gustos, que es la interpretación que hace Spotify de tus preferencias musicales y hábitos de escucha, y se puede utilizar en las versiones móvil, web y de escritorio de Spotify. Además, es muy fácil de activar.

Para excluir una canción de tu perfil de gustos, busca la pista que deseas excluir (ya sea en un álbum o en una lista de reproducción) y toca los tres puntos que hay junto a ella. A continuación, solo tienes que desplazarte hacia abajo para seleccionar "Excluir pista de tu perfil de gustos" y Spotify se encargará del resto.

Hasta ahora, Spotify siempre te ha permitido excluir listas de reproducción completas de tu perfil de gustos, e incluso te permite bloquear artistas individuales, una función que yo utilizo con frecuencia. Sin embargo, esto no siempre ha tenido un gran impacto en la configuración del algoritmo de Spotify en lo que respecta a las recomendaciones de canciones, Wrapped y las listas de reproducción Discover Weekly y Blend.

Eso no quiere decir que nunca más puedas volver a escuchar una canción excluida, porque sí podrás. El objetivo de esta función es simplemente ayudar a limpiar un poco más tu algoritmo. Esto te resultará útil si escuchas sonidos para dormir por la noche y quieres evitar que Spotify te los recomiende, o incluso si tienes niños pequeños que secuestran tu cuenta para su propio entretenimiento. En mi caso, se trata de un escenario diferente.

Los placeres culpables persiguen mis recomendaciones

Cada vez que encuentro una canción que me evoca un sentimiento concreto, me desvío un poco del tema. A menudo, esto hace que desaparezca en un agujero negro de placeres culpables y que mis hábitos habituales de escucha se vayan al traste.

No me malinterpretes, me encantan las canciones pop que son un placer culpable, pero también escucho muchos otros géneros, así que puedes imaginar lo frustrante que puede ser ver mi página de inicio de Spotify inundada de mezclas pop de Made For solo porque escuché Gimme More de Britney Spears una vez un martes por la noche.

Recientemente he empezado a utilizar el modo de sesión de escucha privada en Spotify para combatir esto, ya que no influye en el algoritmo de recomendaciones de Spotify. Una sesión de escucha privada termina automáticamente después de seis horas, pero a veces se me olvida desactivarla antes, lo que significa que la música que realmente quiero incluir en mi perfil de gustos no es reconocida por Spotify.

Aunque excluir canciones individuales de tu perfil de gustos puede que no sea la forma más eficaz de personalizar las recomendaciones de Spotify, sin duda puede añadir una capa adicional de seguridad para que tu resumen Wrapped de fin de año sea un reflejo fiel de tus hábitos de escucha.

