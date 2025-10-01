Spotify tiene cambios en su dirección, Daniel Ek será el nuevo presidente ejecutivo

¡Atención! Hay cambios en Spotify, aunque puede que no sean los que muchos deseamos, ya que se trata de una reestructuración en su equipo directivo.

A partir del 1 de enero de 2026, el fundador y actual director ejecutivo Daniel Ek asumirá el cargo de presidente ejecutivo, mientras que Gustav Söderström, actual co-presidente y director de producto y tecnología, y Alex Norström, co-presidente y director de negocios, serán nombrados co-directores ejecutivos (co-CEOs).

La compañía explicó que esta evolución formaliza el modelo operativo implementado desde 2023, donde Söderström y Norström han liderado gran parte de la estrategia y ejecución de Spotify. En su nuevo rol, Ek se centrará en la asignación de capital, la planificación a largo plazo y el apoyo al equipo directivo, siguiendo un modelo de liderazgo más común en Europa.

El consejo de administración expresó su confianza en los nuevos co-CEOs, destacando sus más de 15 años de experiencia en la empresa y su papel clave en el crecimiento de Spotify. Por su parte, Söderström y Norström aseguraron que continuarán impulsando la innovación y la experiencia del usuario, con el respaldo cercano de Ek.

Cabe destacar que los cambios en la estructura ejecutiva de Spotify entrarán en vigor a comienzos de 2026.