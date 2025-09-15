Ya era hora: Spotify por fin mejora su versión gratuita con estas funciones al estilo Premium

Spotify actualiza su plan gratuito por primera vez en siete años.

Ahora los usuarios pueden tocar y reproducir cualquier canción que deseen en una lista de reproducción o utilizando la barra de búsqueda.

Estas mejoras están diseñadas para ofrecer a los usuarios un mayor control de la reproducción, pero siguen sin incluir algunas divertidas funciones Premium.

¿Tienes o eres fan de la versión gratuita de Spotify? De ser así, te tenemos noticias increíbles.

El nivel gratuito de Spotify ofrece a los usuarios una pequeña muestra de las funciones avanzadas que ofrece la plataforma y, a pesar de sus funciones limitadas y la presencia de anuncios, Spotify Free es por donde la mayoría de las personas comienzan antes de comprometerse con una suscripción Premium. Ahora, el servicio de transmisión de música está mejorando su experiencia gratuita, algo que se esperaba desde hace mucho tiempo.

Tras el lanzamiento de Spotify Lossless, Spotify está mejorando su experiencia gratuita con nuevas funciones que te dan más control sobre la música y los podcasts que escuchas. El nivel gratuito actual se lanzó en 2018, por lo que este lanzamiento supone la primera mejora importante para los usuarios gratuitos en siete años, centrada en mejorar las funciones de control de la aplicación.

La actualización se está implementando para los usuarios de todo el mundo a partir de hoy, y podrás elegir lo que quieres escuchar con solo tocar una canción en una lista de reproducción o a través de la barra de búsqueda, lo que te dará más flexibilidad y control sobre tu experiencia auditiva.

Antes de la nueva actualización, los usuarios tenían poca o ninguna opción sobre qué reproducir y cuándo, ya que se trataba principalmente de una experiencia de reproducción aleatoria, y restricciones similares se aplicaban también a las canciones compartidas en las redes sociales.

Escuchar canciones que otros han compartido en otras plataformas sociales tenía sus limitaciones, y los usuarios gratuitos no podían reproducirlas directamente. En su lugar, se incluían en una lista de reproducción y se reproducían en bucle, lo que provocaba mucha frustración con la experiencia de compartir en redes sociales. Con la nueva actualización, los usuarios ahora pueden tocar una canción que un amigo ha compartido en su página de redes sociales y reproducirla directamente.

Según Spotify, estas mejoras en el nivel gratuito van más allá de simplemente dar a los usuarios más control sobre lo que escuchan. Facilitan tareas sencillas como crear listas de reproducción y navegar por funciones como Discover Weekly, lo que a su vez hace que la experiencia general de streaming sea más personal.

Esto también se aplica a Spotify Wrapped, que la empresa mencionó durante el anuncio retransmitido en directo, diciendo: "Spotify Wrapped te muestra, obviamente, las canciones que más escuchas, por lo que, cuando tengas más control sobre lo que reproduces y cuándo lo haces, creemos que Spotify Wrapped será aún más valioso".

¿Qué le falta aún al plan gratuito de Spotify?

El servicio gratuito de Spotify está a punto de volverse aún más manejable y agradable para los usuarios, aunque estas nuevas funciones siempre deberían haber estado disponibles en su versión gratuita. Dicho esto, aún faltan muchas funciones, entre ellas el popular DJ con IA de Spotify.

Ahora que la empresa ha comenzado a prestar un poco más de atención a su versión gratuita, me pregunto si esta nueva actualización abrirá las puertas a otras funciones útiles para el nivel gratuito.

Durante la transmisión en vivo de Spotify, pregunté sobre esto y Spotify me respondió: «Este cambio tiene como objetivo mejorar la experiencia básica gratuita y dar a nuestros oyentes más control para que podamos satisfacer mejor sus necesidades en cuanto a la experiencia auditiva en general. Dicho esto, en Spotify siempre buscamos mejorar y ver qué funciones tienen sentido. Pero en esta actualización, solo nos centramos en estas mejoras específicas».

Aunque sería estupendo que los usuarios gratuitos pudieran disfrutar de algunas de las funciones avanzadas que tanto gustan a millones de miembros Premium, no es de extrañar que Spotify reserve la mayoría de ellas solo para los suscriptores de pago, ya que así es más probable que los usuarios gratuitos caigan en la tentación y se den de alta en Premium.