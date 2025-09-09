Los nuevos filtros inteligentes de Spotify son las herramientas de organización que tanto había esperado, pero...

Spotify ha lanzado su nueva herramienta de organización, Smart Filters, que se encuentra en Tu biblioteca.

Esta nueva función clasifica tu música guardada por actividad, estado de ánimo o género, lo que te permite explorar áreas específicas de Tu biblioteca.

Ha comenzado a implementarse para los usuarios Premium, pero aún no filtra canciones individuales.

¿Eres de los que odia el desorden de la interfaz de Spotify? De ser así, te tenemos noticias, pues esto terminó.

Ya que está recibiendo por fin la atención que se merece gracias a las nuevas herramientas de filtrado del servicio de streaming musical. Los filtros inteligentes ponen orden en tus artistas y listas de reproducción guardados, al tiempo que te permiten explorar tu biblioteca a un nivel más profundo.

Las nuevas funciones de filtros inteligentes, que Spotify ha anunciado a través de una entrada en su blog, están diseñadas para que ordenar tu biblioteca de música guardada sea una experiencia más fluida y personal. Divididas en tres grandes categorías, Actividades, Estados de ánimo y Géneros, cada una presentará su propia gama de subfiltros, una forma más fácil de reducir el contenido de tu biblioteca cuando busques un ambiente específico.

Por ejemplo, la categoría Actividades muestra preselecciones como "Correr", "Fiesta" e incluso "Llorar", porque todos necesitamos desahogarnos de vez en cuando. En los últimos años, Spotify se ha centrado mucho en la escucha según el estado de ánimo, y lo mismo ocurre con los filtros inteligentes. Puedes seleccionar entre los preajustes "Relajante", "Melancólico" y "Baile alegre", así como subcategorías de géneros que van desde "Indie pop" hasta "Soul femenino" y filtros específicos por década.

Los filtros inteligentes han comenzado a implementarse para los usuarios Premium y estarán disponibles en las próximas semanas en determinados mercados, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Una vez que tengas acceso, los filtros inteligentes son muy fáciles de encontrar:

Ve a Tu biblioteca en la aplicación de Spotify y verás el nuevo ícono del filtro inteligente en la parte superior izquierda, debajo de tu imagen de perfil.

Al tocar el ícono, aparecerá una ventana emergente con las tres categorías (Actividades, Estados de ánimo, Géneros) y sus subfiltros.

Selecciona un subfiltro y Tu biblioteca se reorganizará para ajustarse a tu selección.

Antes de la llegada de los filtros inteligentes, la sección de biblioteca de Spotify era un caos, ya que mostraba tus canciones favoritas y los álbumes, artistas y listas de reproducción reproducidos recientemente, todo ello en una jungla caótica de música.

Aunque los filtros han sido parte integral de Tu biblioteca durante algún tiempo, los filtros inteligentes te permiten profundizar más en tu música guardada y facilitar su navegación. Hasta ahora, los filtros inteligentes han sido recibidos positivamente por los usuarios, incluido yo mismo, pero hay un inconveniente que ensombrece mi opinión sobre la nueva función.

Ojalá incluyera mis canciones guardadas

A primera vista, los filtros inteligentes hacen un excelente trabajo al agrupar mis artistas y álbumes guardados en subcategorías.

Cuando selecciono el filtro "Barbacoa" en "Actividades", genera una extensa lista de artistas que considera perfectos para ese evento, e incluso te ofrece un filtro de "Álbumes" si encuentra alguno relacionado en tu biblioteca. Dicho esto, sería aún más inteligente si incluyera las pistas guardadas en mis canciones favoritas o canciones individuales de álbumes que he guardado.

La mayoría de las veces, confío en una lista de canciones individuales en lugar de reproducir a un artista específico para darle energía a una reunión social o actividad en solitario. La opción de filtrar canciones también haría que la responsabilidad de agregar canciones a una lista de Jam fuera mucho menos abrumadora.

Sin embargo, los filtros inteligentes aún están en pañales, así que no los descarto todavía. Además, ya veo mucho potencial a la hora de crear mis propias listas de reproducción y hacer otras nuevas. Por ejemplo, al activar la configuración preestablecida «Cena» en Actividades, se muestra una lista reducida de artistas guardados, lo que sería mucho más fácil que buscar en otras partes de la aplicación, aunque sigo disfrutando bastante haciéndolo.