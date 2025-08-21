Los Google Pixel Buds 2a ya son oficiales con cancelación de ruido, Gemini y un precio asequible

Los Google Pixel 2a son los primeros de la serie A en incorporar cancelación activa de ruido.

Audio espacial, Gemini Live y hasta 27 horas de reproducción.

129,99 $ / 129 £ / 239 AU$, reserva ahora para su lanzamiento en octubre.

¡La espera terminó! Google finalmente reveló los nuevos Pixel Buds 2a, la versión de los audífonos Pixel "asequibles", pero eso no es todo, pues también hay mejoras para los Pixel Buds Pro 2. ¿Te lo perdiste? No te preocupes, a continuación todos los detalles.

Los nuevos Pixel Buds 2a son los primeros audífonos de la serie A que cuentan con cancelación activa de ruido y cuentan con la tecnología Silent Seal 1.5 de Google para ayudar a bloquear el audio ambiental no deseado. La ANC también tiene modo de transparencia, y lo hemos probado en nuestra primera toma de contacto con los Pixel 2a.

Además de la ANC, los Buds 2a también cuentan con audio espacial, y la calidad del sonido debería ser superior a la de los anteriores Google Pixel Buds A gracias al rediseño de la acústica interna en torno al controlador dinámico de 11 mm.

La versión de Bluetooth es 5.4, y los audífonos funcionan con el chip Tensor A1 de Google, lo que te permite aprovechar las funciones específicas de Pixel, como Clear Calling, Find Hub y conexiones multipunto fáciles para cambiar de dispositivo.

Y, como era de esperar, funcionan con Gemini de Google para controlar el audio y obtener respuestas a preguntas, en particular, la última variante del servicio «Live with Gemini» para respuestas en tiempo real.

La duración de la batería es de siete horas con el ANC activado, lo que aumenta a 20 horas de reproducción total a través del estuche de carga; si se desactiva el ANC, se pueden esperar 10 horas / 27 horas. El estuche tiene una clasificación IPX4 de resistencia al polvo y al agua, y los audífonos tienen una clasificación IP54. Por primera vez, la batería del estuche de carga es reemplazable, lo cual es un buen detalle (aunque suele ser la batería de los audífonos la que más necesita ser reemplazada).

Los Pixel Buds 2a cuestan 129,99 dólares / 129 libras esterlinas / 239 dólares australianos y están disponibles en dos colores: Hazel e Iris. Puedes reservarlos ahora mismo, pero no saldrán a la venta hasta el 9 de octubre de 2025.

Novedades de los Pixel Buds Pro 2

Los Pixel Buds Pro 2 llevan ya un tiempo en el mercado, pero Google les está dando una importante actualización, además de una nueva opción de color, Moonstone, a juego con la gama de teléfonos Google Pixel 10. Todas las mejoras, excepto el nuevo color, se entregarán a los usuarios actuales mediante una actualización de software gratuita.

A partir de septiembre de 2025, los Pixel Buds Pro 2 contarán con Adaptive Audio, la versión de Google de la cancelación adaptativa del ruido, que reduce las distracciones y el volumen del sonido a tu alrededor sin eliminar por completo tu conciencia situacional. Esto se suma a la protección contra ruidos fuertes, una función similar a la de los AirPods Pro 2 que puede silenciar rápidamente los ruidos fuertes inesperados.

En septiembre, los Pixel Buds Pro 2 también incorporarán el control por gestos con la cabeza, para que puedas responder a llamadas y mensajes de texto sin usar las manos, y mejorarán el procesamiento de audio para usar Gemini en entornos más ruidosos.

También serán compatibles con Live with Gemini y ahora proporcionarán notificaciones útiles sobre el nivel de batería del estuche de los audífonos, para que nunca te quedes sin batería.