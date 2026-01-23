“Creemos que es de vital importancia ser transparentes con los oyentes y justos con los artistas”: Deezer dice que la música de la cantante Sienna Rose, está hecha con IA

Sienna Rose ha ganado popularidad, pero los rumores de que fue generada por IA parecen ser ciertos.

La 'cantante' tiene millones de reproducciones en Spotify y tiene tres canciones en la lista de reproducción Viral 50 de Spotify

Deezer ha emitido un comunicado diciendo que, a pesar de su éxito en streaming, la música de Sienna Rose está completamente generada por IA.

La música generada por IA es un tema de debate en estos momentos, sobre todo ahora que cada vez más usuarios la encuentran en Spotify. Una artista, que ha conseguido millones de reproducciones, ha convencido a sus oyentes de que es pura IA.

La cantante de neo-soul Sienna Rose ha irrumpido en la escena, ganándose una asombrosa cifra de 3,6 millones de oyentes mensuales en Spotify y tres puestos en el Top 50 viral de Spotify. A pesar de este éxito rotundo, odio decírtelo, pero es probable que no sea real en absoluto.

Hay muchas razones por las que la gente cree que su música y personalidad son producto de la IA, pero el servicio de streaming musical Deezer lo ha dejado claro al marcar todo su contenido como generado por IA. Nuestros compañeros de TechRadar en EUA se pusieron en contacto con Deezer para obtener un comentario, y les dijeron lo siguiente:

"Podemos confirmar que la mayoría de los álbumes de Sienna Rose en Deezer se detectan y etiquetan claramente como generados por IA mediante nuestra herramienta de detección de IA. A medida que la música con IA se generaliza, creemos que es fundamental ser transparentes con los oyentes y justos con los artistas. Por eso, Deezer elimina todas las pistas generadas íntegramente por IA de las recomendaciones algorítmicas y las listas de reproducción editoriales, para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas sobre lo que escuchan.

Deezer está abordando la música generada por IA con sellos discográficos, entre ellos Sienna Rose (Image credit: Future)

Normalmente, es bastante fácil identificar qué música se genera mediante IA en los servicios de streaming (las fechas de lanzamiento y la carátula del álbum suelen ser pistas importantes), pero Sienna Rose es un caso interesante. A primera vista, su música suena, bueno, convincente, y ha logrado engañar a celebridades de renombre, como Selena Gomez, quien usó una de las canciones de Rose en una publicación que luego fue eliminada.

No puedes ignorar las señales

Más allá de los sellos musicales con IA de Deezer, hay mucho más en la personalidad musical de Rose que simplemente grita "IA", y su sonido es un gran indicador de que ha adoptado a artistas como Alicia Keys, Norah Jones e incluso Olivia Dean.

Además de la gran cantidad de música que ha lanzado (lanzó más de 45 canciones entre el 28 de septiembre y el 5 de diciembre según la BBC ), los oyentes se apresuraron a señalar el sonido "genérico" de sus canciones, informando elecciones de letras insulsas, ritmos inconsistentes y un "silbido revelador" en varias de sus canciones, que son todos tropos comunes que se encuentran dentro de la música generada por IA.

Además, está su falta de presencia en redes sociales. En cuanto a los artistas de IA, otra pista son las redes sociales, de las que Rose está prácticamente ausente, pero han surgido videos recientes de cuentas que dicen ser ella, como el video de TikTok a continuación, que actualmente tiene 2,3 millones de visualizaciones.

Parece relativamente normal, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que no cuadran.

Lo que no podemos ignorar es la cantidad de seguidores (3867 en TikTok al momento de escribir esto), porque seguramente si fueras un artista que supera a artistas populares como Djo, A$AP Rocky y PinkPantheress en las listas de Spotify, estarías acumulando un número de seguidores en línea que crece rápidamente. Parece que alguien está siendo muy cauteloso.

Pero hay un video (ver abajo) en la cuenta de Instagram de Sienna Rose que remata la teoría de que toda su existencia está generada por IA. El video muestra a Rose apareciendo en un podcast que, casualmente, no tiene nombre, ni etiquetas sociales, y un presentador irreconocible con expresiones ausentes y mirada perdida.

Las teorías apuntaban en dos direcciones diferentes. Algunos creían que Rose era una persona legítima que simplemente usaba IA para crear música, pero más gente estaba convencida de que toda su existencia era un producto de IA. Tras escuchar su música y ver todos los videos que pudimos encontrar de ella, nos inclinamos por esta última, y ​​ahora tenemos la confirmación de Deezer que prácticamente lo asegura.