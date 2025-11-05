Alexa+ llega a Amazon Music, y es un DJ con inteligencia artificial, curador de listas de reproducción y enciclopedia musical, todo en uno

Alexa+ se ha incorporado a la aplicación Amazon Music para dispositivos iOS y Android.

El asistente de inteligencia artificial tiene como objetivo mejorar tu experiencia de reproducción de música, permitiéndote crear listas de reproducción específicas y respondiendo a tus solicitudes musicales más detalladas.

Además, también actúa como un experto musical dentro de la aplicación.

El acceso anticipado de Alexa+ sigue sorprendiendo con sus infinitas capacidades y ahora llega a la aplicación de Amazon Music para iOS y Android, lo que marca la siguiente etapa en su expansión a través de los productos de Amazon.

Amazon anunció el martes la integración de Alexa+ con uno de los mejores servicios de streaming de música, y los clientes con acceso anticipado pueden aprovechar sus capacidades en todos los niveles de suscripción. Además, es muy fácil ponerlo en marcha. Todo lo que hay que hacer es tocar el ícono «A» en la parte inferior derecha de la aplicación y ya está listo para usar.

Desde el lanzamiento de Alexa+ en productos como Echo Dot (5.ª generación) y Echo Show 8, Amazon ha "observado que los clientes exploran la música tres veces más con Alexa+ que con la Alexa original, y aquellos que buscaron recomendaciones musicales escucharon casi un 70% más de música", según su publicación en el blog. Con la integración con Amazon Music, la empresa pretende «llevar estas experiencias musicales mejoradas a aún más clientes».

Además, está diseñado para que tu experiencia de streaming sea más conversacional, lo que permite descubrimientos más profundos y un mayor compromiso, al tiempo que aporta funciones de IA mejoradas al streaming de música. En resumen, se trata esencialmente de una amalgama de algunas de las mejores funciones avanzadas de Spotify.

Un híbrido entre DJ y curador de listas de reproducción

(Image credit: Amazon)

De forma similar a cómo el DJ con IA de Spotify selecciona una sesión musical con solo pulsar un botón o mediante solicitudes de voz, Alexa+ puede crear un segmento musical entablando una conversación natural e incluso respondiendo a solicitudes más matizadas.

Por ejemplo, si quieres escuchar un género y una década concretos, pero quieres evitar a determinados artistas, puedes pedirle a Alexa+ que "reproduzca canciones pop de los años 90 de diferentes artistas, incluida Madonna, pero que omita las bandas de chicos". También puedes utilizar Alexa+ para encontrar canciones cuyo nombre no recuerdas, pero sí recuerdas el artista, la letra o incluso la película de la que proviene.

Alexa+ también funciona como curadora de listas de reproducción, que, al igual que el generador de listas de reproducción con IA de Spotify, puede crear una banda sonora única basada en las solicitudes más específicas. ¿Necesitas una canción para tu próximo viaje por carretera? Prueba a pedirle: "Crea una lista de reproducción para conducir por la Pacific Coast Highway al atardecer". O si quieres crear una lista de reproducción que emule un ambiente concreto, puedes pedirle: "Crea una lista de reproducción musical que suene como un café parisino y que solo incluya canciones en francés".

Tu nueva enciclopedia musical

Aparte de ver los créditos de las canciones, los conocimientos musicales de Spotify prácticamente se limitan a eso. Alexa+ es un asistente de IA convertido en experto musical, y tiene las respuestas a todas tus preguntas sobre música, tanto si quieres saber el significado de algunas de las canciones más conocidas como si te interesan los carteles de los festivales, las posiciones en las listas de éxitos y mucho más.

¿Te gusta una canción en particular, pero nunca has entendido su significado? Si le preguntas a Alexa+ «¿Cuál es la historia detrás de la letra de Hotel California?», te dará todos los detalles. Y si se acerca un gran festival de música, puedes obtener más información preguntando algo como «Voy a ir al Camp Flog Gnaw. ¿Quiénes son los artistas que actuarán en 2025? ¿Puedes darme más información sobre esos artistas?».

Por ahora, Alexa+ en Amazon Music solo está disponible para aquellos que tienen acceso anticipado. Si quieres probarlo para mejorar tu experiencia de streaming musical, aún puedes registrarte para obtener acceso anticipado.

