Soy usuario de Apple desde hace 15 años, y estas son las razones por las que me entusiasma el cambio radical del chatbot Siri

Un nuevo informe afirma que Apple está trabajando en un chatbot Siri con tecnología de inteligencia artificial.

Esto podría traer consigo nuevas funciones que sus competidores no pueden igualar.

Estoy emocionado por lo que esto podría significar para los dispositivos de Apple.

Después de lo que parece una eternidad de negativas, finalmente parece que Apple ha cedido a la presión y planea lanzar su propio chatbot con la marca Siri para competir con ChatGPT y Google Gemini. Como usuario de Apple desde hace mucho tiempo, debo admitir que estoy bastante emocionado por ello.

Últimamente, cada vez paso más tiempo recurriendo a ChatGPT en lugar de a la búsqueda de Google cuando tengo alguna pregunta. No he abandonado Google por completo, pero la naturaleza interactiva de un chatbot, en el que puedo refinar mi pregunta, solicitar información adicional y obtener respuestas específicas, me resulta especialmente útil cuando tengo un problema concreto que Google parece incapaz de resolver.

Ese es exactamente el tipo de ayuda que, en mi opinión, le ha faltado durante mucho tiempo al conjunto de aplicaciones y sistemas operativos de Apple. Es cierto que la herramienta de búsqueda Spotlight se ha vuelto más potente en macOS 26 y que Apple ha comenzado a integrar la inteligencia artificial (IA) en sus sistemas operativos, pero no es ningún secreto que Siri va muy por detrás de sus rivales de IA en este ámbito.

Sin embargo, lejos de limitarse a ponerse al nivel del resto del mercado, parece que el chatbot Siri podría tener algunas ventajas significativas sobre sus competidores, según informa Mark Gurman de Bloomberg. El periodista afirma que «a diferencia de los chatbots de terceros que se ejecutan en dispositivos Apple, la oferta prevista está diseñada para analizar las ventanas abiertas y el contenido de la pantalla con el fin de realizar acciones y sugerir comandos. También podrá controlar las funciones y la configuración del dispositivo, lo que le permitirá realizar llamadas telefónicas, programar temporizadores y activar la cámara».

Estas son las características que se promocionaron en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) 2024 de Apple. En combinación con la próxima funcionalidad de chatbot de Siri, podrían transformar el asistente virtual de Apple en un ayudante completo que ofrece un conjunto de funciones que ni siquiera sus rivales más fuertes pueden igualar.

Es mucho esperar, pero si Apple se acerca siquiera un poco, pronto podríamos ver una importante reorganización en el mercado de la inteligencia artificial.

Razones para tener esperanza

Curiosamente, los rumores sugieren que Apple adoptará un enfoque similar con el chatbot Siri. En lugar de una aplicación independiente como ChatGPT, Gemini y otros chatbots, Apple «integrará el software en todos sus sistemas operativos, como el Siri actual», afirma Gurman.

Me parece el enfoque adecuado. Dado el potencial que podría tener, quiero que el chatbot Siri esté disponible en cualquier aplicación que esté utilizando. Tenerlo como una aplicación independiente supone el riesgo de interrumpir el flujo de trabajo. Incorporarlo a las aplicaciones existentes podría ser una forma mucho más natural de interactuar con la IA.

Y no olvidemos todas las actualizaciones que nos prometieron en 2024, que mencioné anteriormente, incluida la capacidad de comprender el contexto personal y trabajar dentro y entre aplicaciones. Con estas dos importantes renovaciones previstas para 2026, este podría ser el año más importante en la historia de Siri, y podría ayudar finalmente a Apple a ponerse al día en el competitivo mundo de la IA.

Sin embargo, el cambio de rumbo de Apple conlleva algunos riesgos. Por un lado, Gurman informa de que Apple podría tener que depender de los servidores de Google para ampliar rápidamente la capacidad de Siri. Dado que gran parte del modelo de negocio de Google se centra en la publicidad y la recopilación de datos, las interacciones de los usuarios con un chatbot serían un objetivo tentador para la empresa.

Sin embargo, estoy seguro de que Apple podrá garantizar la protección de tu información y aislarla de cualquier tipo de recopilación de datos, tal y como hizo cuando anunció una "colaboración plurianual" para potenciar Siri utilizando los modelos Google Gemini. Si Apple es capaz de potenciar Siri y proteger al mismo tiempo la privacidad de los usuarios, será una situación beneficiosa para todos.

Todo ello significa que 2026 se perfila como un año decisivo para Siri. Basándome en lo que hemos oído hasta ahora, y en la voluntad de Apple de cambiar de rumbo y lanzar un chatbot de Siri, soy optimista respecto al futuro.

