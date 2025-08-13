Elon Musk afirma que la App Store de Apple tiene prejuicios contra Grok.

Sam Altman responde acusando a Elon de manipular X a favor de Grok.

Apple no ha respondido a ninguna de las dos acusaciones.

¿Te habías olvidado de la "pelea" Elon Musk VS. Sam Altman? De ser así, es momento de recordarlo, pues recientemente, Musk, director ejecutivo de XAI, la empresa detrás del chatbot Grok AI, acusó a la App Store de Apple de favoritismo hacia OpenAI en una concisa publicación en X en la que amenaza con emprender acciones legales por cuestiones antimonopolio.

En la publicación, Musk escribe: "Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de IA, excepto OpenAI, alcance el número 1 en la App Store, lo que constituye una violación inequívoca de las leyes antimonopolio. xAI emprenderá acciones legales de inmediato".

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation. xAI will take immediate legal action.August 12, 2025

Otras publicaciones de Musk aclaran sus quejas, incluida una publicación fijada en la parte superior de su cuenta de X.com que dice: «Hola, @Apple App Store, ¿por qué se niegan a incluir X o Grok en su sección «Imprescindibles» cuando X es la aplicación de noticias número uno del mundo y Grok ocupa el quinto lugar entre todas las aplicaciones? ¿Están haciendo política? ¿Qué pasa? Las mentes curiosas quieren saberlo».

Musk también dio ejemplos de capturas de pantalla que muestran cómo Grok no se menciona en los diversos resúmenes de aplicaciones de IA que se encuentran en la App Store, mientras que sí se menciona a competidores como Copilot y Google Gemini.

Altman contraataca

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, no tardó en responder a X, afirmando: «Es una afirmación sorprendente, teniendo en cuenta lo que he oído sobre lo que supuestamente hace Elon para manipular a X en beneficio propio y de sus empresas, y en detrimento de sus competidores y de las personas que no le agradan».

This is a remarkable claim given what I have heard alleged that Elon does to manipulate X to benefit himself and his own companies and harm his competitors and people he doesn't like. https://t.co/HlgzO4c2iCAugust 12, 2025

Altman enlazó un artículo en Platformer que alega que Musk creó un equipo para modificar el algoritmo de X con el fin de beneficiar sus propios tuits. Esta afirmación se basa en la comparación entre su tuit del Super Bowl, en el que expresó su apoyo a los Philadelphia Eagles, y otro similar del entonces presidente Joe Biden.

Los problemas legales de Apple con la App Store ya habían provocado un enfrentamiento muy público con el desarrollador de Fortnite, Epic Games, en los últimos años. Gran parte de la disputa se ha centrado en las comisiones que Apple cobra a las apps por operar en sus plataformas. Epic Games ganó recientemente una batalla legal en Australia, con un fallo que determinó que Apple y Google incurrieron en conductas anticompetitivas relacionadas con el dominio del mercado de aplicaciones. Epic confirmó que Fortnite pronto regresará a dispositivos Apple en Australia.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Apple y OpenAI firmaron un acuerdo en 2024, mediante el cual Apple integró ChatGPT en Apple Intelligence, permitiendo que Siri transfiriera consultas a ChatGPT si resultaban demasiado complejas.

La queja de Musk con Apple está más relacionada con la forma en que la App Store promociona unas aplicaciones sobre otras. En otra publicación en X, Musk afirmó: “Apple es la puerta de entrada a Internet para la mitad de Estados Unidos. Están haciendo imposible que cualquier otra empresa de IA tenga éxito al promocionar implacablemente a OpenAI de todas las formas posibles”.

Sin embargo, como muchos han señalado en X, en enero de 2025 la aplicación DeepSeek alcanzó el puesto número 1 en la App Store global, y Perplexity llegó al puesto número 1 en la App Store de India. Ambos casos ocurrieron después de que se anunciara la asociación entre OpenAI y Apple en junio de 2024.

TechRadar ha contactado a Apple para obtener comentarios sobre esta historia y actualizará la información si la compañía responde.