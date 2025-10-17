OpenAI acaba de realizar dos importantes mejoras en Sora 2, entre las que se incluye la posibilidad de reproducir videos más largos para los usuarios gratuitos

Los usuarios gratuitos ahora pueden generar videos de Sora 2 de 15 segundos.

Los usuarios profesionales pueden generar videos de 25 segundos y tienen acceso a Storyboard, lo que permite fusionar varias escenas.

OpenAI lanzó Sora 2 a principios de este mes, lo que permite crear videos generados por IA increíblemente impresionantes.

Apenas hace unos días llegó oficialmente Sora 2 de OpenAI, lo que ha hecho más difícil distinguir lo real de lo falso al entrar en redes sociales.

En X, la cuenta oficial de OpenAI compartió la noticia de «2 actualizaciones de Sora 2», y ambas mejoras ofrecen a los usuarios aún más posibilidades a la hora de crear videos generados por IA.

La primera actualización, y la más destacada, es la nueva capacidad de todos los usuarios para generar videos de hasta 15 segundos de duración en la aplicación Sora 2 o en la web. Anteriormente, los videos más largos que se podían generar con la herramienta duraban alrededor de 10 segundos.

Los usuarios Pro que pagan la elevada suscripción mensual de 200 dólares/200 libras por ChatGPT y todas las demás herramientas de gama alta de OpenAI podrán generar 25 segundos de vídeo con Sora 2, lo que supone un gran aumento con respecto al límite anterior.

La segunda función anunciada hoy para los usuarios Pro es la llegada de la herramienta Storyboard de Sora, que permite a los usuarios unir clips y crear impresionantes vídeos generados por IA con múltiples escenas. OpenAI no ha anunciado cuándo ni si esta función de Sora 2 estará disponible para los usuarios Plus y Free en el futuro.

Si vives en Estados Unidos o Canadá, puedes probar Sora 2 hoy mismo a través de la aplicación Sora o en www.sora.com. El resto del mundo tendremos que esperar pacientemente antes de poder participar en la creación de vídeos cortos que empiezan a ser indistinguibles de la realidad.

2 Sora 2 updates:- Storyboards are now available on web to Pro users- All users can now generate videos up to 15 seconds on app and web, Pro users up to 25 seconds on web pic.twitter.com/iINg7alWGLOctober 16, 2025

De regreso a la realidad

La semana pasada estuve de baja por COVID y me perdí el lanzamiento inicial de Sora 2. Mientras estuve enfermo, me mantuve desconectado, tomándome un descanso muy necesario de Internet para que mi mente y mi cuerpo se recuperaran.

Al volver al trabajo esta semana, he encontrado aplicaciones de redes sociales como Instagram y X reveladoras, por decir lo menos, y con el aumento de la duración de los videos de Sora 2, no estoy seguro de qué pensar de todo esto.

Si nos fijamos bien, la mayoría de nosotros todavía podemos determinar qué ha sido generado por la IA y qué es realidad, pero mientras navegamos por Instagram, es como si nuestra mente nos jugara una mala pasada y nuestro primer instinto no fuera cuestionar si algo es real o no.

Esta misma semana, me ha pasado dos veces. La primera fue con un video de uno de mis luchadores favoritos, Roman Reigns, conociendo a la superestrella del fútbol Kylian Mbappé, y la segunda, con el lanzamiento falso de la próxima camiseta de Adidas de Escocia. En ambas ocasiones, compartí el contenido con amigos antes de racionalizar y darme cuenta de que ninguno de los dos era real.

Con Sora 2 cada vez más potente y los rumores de que Google lanzará Gemini 3 la próxima semana junto con una versión mejorada de Veo, esto es solo el principio, y me da miedo lo que está por venir.

