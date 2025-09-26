La mejor función de IA del Pixel 10 ya está disponible en otros smartphones Android. A continuación te explicamos cómo probar la nueva actualización de Google Fotos

Los usuarios de Android elegibles en Estados Unidos ya pueden acceder a una de las mejores funciones de IA del Pixel 10.

La aplicación Google Fotos para Android se ha actualizado para incluir la edición de imágenes mediante entrada de voz y texto.

Ahora puedes editar imágenes solicitando cambios específicos con lenguaje natural, lo que equivale a añadir un editor de fotos asistente a tu dispositivo.

¡Atención! Los usuarios de Android ya pueden editar imágenes en Google Fotos/Photos con ayuda de su voz o instrucciones en texto.

Recordemos que es una de las mejores nuevas funciones de IA del teléfono inteligente Google Pixel 10.

La función, que se lanzó a principios de este año exclusivamente en Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro Fold, es un uso increíblemente impresionante de la IA que permite a los usuarios cambiar por completo el aspecto de sus fotos con solo hablarle a su dispositivo.

Google afirma que los usuarios de Android «elegibles» tendrán ahora la opción «Ayúdame a editar» dentro de la aplicación Google Fotos. La información sobre quiénes son elegibles es escasa, pero por el momento, esta nueva función solo está disponible para los usuarios de Android en Estados Unidos.

Según el comunicado de prensa de Google en el que se anuncia la actualización, los usuarios solo tienen que «pulsar "Ayúdame a editar" en el editor, describir lo que quieren cambiar y, listo, Fotos se encarga de ello por ti, con un poco de ayuda de las capacidades avanzadas de Gemini».

Teniendo en cuenta que esta función de edición con IA era uno de los principales argumentos de venta de la nueva gama de smartphones Google Pixel, es muy emocionante ver cómo la herramienta se extiende a más dispositivos Android.

Si nos basamos en las funciones anteriores, es posible que los usuarios de iOS pronto puedan utilizar esta función de edición en la aplicación Google Fotos, como ocurrió con Magic Eraser de Google.

La magia de la IA

La posibilidad de editar fotos utilizando solo la voz o introduciendo texto en lenguaje natural podría ser el futuro de la edición de imágenes. De hecho, soy tan fan de esta funcionalidad que estuve seriamente tentado de cambiar mi iPhone por un Pixel 10 cuando Google presentó por primera vez el nuevo smartphone.

Al final, decidí seguir con mi iPhone, pero ahora que los usuarios de Android están empezando a tener acceso a esta excelente función impulsada por Gemini, cruzo los dedos para que los usuarios de iPhone sean los siguientes en disfrutarla.

Aunque los usuarios de iPhone aún no pueden acceder a esta nueva función en Google Fotos, el impresionante generador de imágenes Nano Banana AI de Google es excelente para la edición de fotos y está disponible en la aplicación Gemini.

Dado que se espera que Image Playground de Apple sea compatible con generadores de imágenes de terceros en el futuro, ¿quién sabe qué llegará primero: Nano Banana o esta estupenda función de edición de voz de Google Fotos?