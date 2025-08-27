Google DeepMind lleva la edición de fotos avanzada a la app de Gemini

¡Atención! La aplicación de Gemini presentó un nuevo modelo de edición de imágenes de Google DeepMind, ¿estás listo para conocer todas las novedades?

En las vistas previas, la gente ya se volvió loca por él: es el modelo de edición de imágenes mejor calificado del mundo. Ahora, este modelo se integró en la aplicación de Gemini para brindar más control que nunca y permitir crear la imagen perfecta.

Mantén tu aspecto mientras editas

La edición de imágenes nativa en la aplicación de Gemini se lanzó a principios de este año y ha mejorado con un enfoque particular en mantener la apariencia de un personaje de una imagen a otra. Al editar fotos de personas conocidas, incluso los defectos sutiles importan: una representación que es "casi igual, pero no exactamente" no se siente bien. Por eso, la actualización más reciente está diseñada para que las fotos de amigos, familiares y hasta mascotas se vean siempre como son, ya sea al probar un peinado de los años 60 o al ponerle un tutú a un chihuahua.

Solo es necesario dar a Gemini una foto para trabajar y describir lo que se desea cambiar para agregar un toque único. Gemini permite combinar fotos para unir a una persona con su mascota en una misma imagen, cambiar el fondo de una habitación para visualizar un nuevo papel tapiz o colocarse en cualquier lugar del mundo que se pueda imaginar, todo mientras se mantiene la esencia de la persona. Una vez finalizada la edición, la imagen puede subirse de nuevo a Gemini para convertirla en un video divertido.

Dale vida a tu visión con edición avanzada

Algunas sugerencias para explorar esta nueva capacidad de edición de imágenes incluyen:

Cambia el disfraz o la ubicación: Se puede subir una foto de una persona o mascota, y el modelo mantendrá su aspecto en todas las imágenes mientras la coloca en nuevos escenarios. Es posible probar diferentes atuendos o profesiones, o incluso visualizar cómo luciría en otra década, sin perder identidad.

Mezcla fotos: Ahora se pueden subir varias fotos y mezclarlas para crear una escena completamente nueva. Por ejemplo, tomar una foto de una persona y otra de su perro para crear un retrato perfecto de ambos en una cancha de baloncesto.

Edición en varios pasos: Es posible seguir editando las imágenes creadas en Gemini. Por ejemplo, tomar una habitación vacía, pintar las paredes y luego agregar una biblioteca, algunos muebles o una mesa de café. Gemini permite alterar partes específicas de una imagen mientras conserva el resto.

Combinación de diseños: Aplicar el estilo de una imagen a un objeto en otra. Por ejemplo, tomar el color y la textura de los pétalos de una flor y aplicarlos a un par de botas de lluvia, o diseñar un vestido con el patrón de las alas de una mariposa.

La función de edición de imágenes actualizada está disponible en la aplicación de Gemini a partir de hoy. Todas las imágenes creadas o editadas incluyen una marca de agua visible, así como la marca de agua digital invisible SynthID, para mostrar claramente que se generaron con IA.