Gemini llega a Google TV: ahora tu pantalla grande puede responderte

Es oficial, tu televisor será más inteligente que nunca con la llegada de Gemini.

Empezando por la serie TCL QM9K. Con esta actualización, los espectadores no solo obtendrán comandos de voz más inteligentes. Gemini funcionará como un auténtico compañero de conversación en su pantalla grande.

Google presume de que Gemini le ayudará en todo, desde decidir qué ver en función de su estado de ánimo general hasta resumir la última temporada de una serie que vio hace tres años. También convertirá su televisor en una pantalla inteligente más generalizada, ofreciendo recetas y lecciones educativas para los niños.

Introducing Gemini for Google TV - YouTube Watch On

A diferencia del Asistente de Google, que ya está presente en muchos televisores, Gemini no solo se limita a ejecutar comandos. Se trata de comprender el contexto y entablar conversaciones bidireccionales. No es necesario recordar el nombre de un programa ni hablar con palabras clave. Como sugiere el ejemplo, basta con decir «¿Cuál es esa nueva serie sobre hospitales de la que todo el mundo habla?» y Gemini ofrecerá sugerencias como The Pitt, con tráilers y reseñas. A continuación, se puede preguntar por las reseñas o si es apropiada para niños, o cualquier otro detalle que se desee.

Google también quiere destacar las capacidades educativas de Gemini. Puedes preguntar sobre los agujeros negros y cómo se forman, pero «de una manera que un niño de tercer grado pueda entender», y te dará una respuesta personalizada, y tal vez incluso un video de YouTube relevante. Lo mismo ocurre con cosas que los adultos pueden querer aprender, como tocar un instrumento musical o hacer una bandeja de brownies.

Tras el lanzamiento inicial de TCL, Gemini llegará a una lista cada vez mayor de dispositivos Google TV a finales de este año, incluido el nuevo Google TV Streamer. Es probable que tu propio televisor no pueda manejarlo simplemente por los requisitos de hardware. El rendimiento de Gemini en la televisión necesita potencia informática para proporcionar procesamiento de voz en tiempo real, comprensión contextual e integración de vídeo.

Televisores inteligentes, entornos de inteligencia artificial

(Image credit: Google)

Las funciones de Gemini para televisores pueden resultarle familiares si ha utilizado Gemini en su teléfono o computadora portátil, pero continúan con la ambición de Google de hacer que su IA esté omnipresente en su vida. El sueño de la «informática ambiental» y un entorno construido en torno a la IA no se hará realidad mañana, pero podría estar más cerca de lo que cree.

Y no es una carrera de un solo carril. Google está interesado en tener una ventaja en la batalla de los asistentes de televisión inteligentes. Microsoft está colaborando con Samsung para integrar su IA Copilot en los televisores Samsung, mientras que LG está desarrollando su propia IA de voz y Amazon está convirtiendo los televisores en el centro neurálgico de su nueva edición de Alexa.

Quien controle la experiencia de IA en el salón podría muy bien moldear nuestros hábitos tecnológicos diarios durante la próxima década. Las búsquedas, las compras, la programación y el aprendizaje están al alcance de la mano, ya que los televisores ya no son solo para el entretenimiento.

Google quiere que Gemini esté dondequiera que estés, por lo que el televisor es el siguiente paso lógico. Si estamos preparados para hablar con nuestros televisores es otra cuestión.