La búsqueda con IA en vivo de Google convierte la búsqueda en una conversación y es posible que buscar en Google nunca vuelva a ser lo mismo

Google Search Live ya está disponible en Estados Unidos.

Search Live permite a los usuarios hablar con una IA que también puede ver a través de la cámara de su teléfono.

Esta función convierte la búsqueda en una conversación en vivo, ofreciendo explicaciones en tiempo real y enlaces web más detallados.

¡La espera terminó! La función "Search Live" de Google llegó oficialmente a Estados Unidos después de un periodo de pruebas en Google Labs. ¿Estás listo para conocer los detalles?

Puedes tocar el nuevo ícono Live en la aplicación de Google y hablar con una IA que no solo oye tu voz, sino que también ve a través de tu cámara. La promesa es ambiciosa, pero sencilla. La búsqueda ya no se limitará a responder a las consultas escritas, sino que mantendrá una conversación contigo sobre el mundo que tienes delante.

Eso significa que puedes apuntar con tu teléfono al lío de cables que hay detrás de tu televisor y preguntar cuál es el HDMI 2.1, o acercarlo a un pastelito de aspecto extraño en el escaparate de una panadería y preguntar a Google Search Live qué es. Puedes hacer preguntas en voz alta, obtener aclaraciones, hacer un seguimiento y tocar los recursos vinculados sin necesidad de escribir nada.

Search Live utiliza lo que Google denomina «query fan-out» (difusión de consultas) para realizar sus búsquedas. La IA no solo intenta responder a tu pregunta específica, sino que también busca respuestas a preguntas relacionadas para ampliar su búsqueda y ofrecerte una respuesta más completa.

El funcionamiento es muy sencillo. En la aplicación de Google para iOS o Android, el ícono de Live se encuentra debajo de la conocida barra de búsqueda. Tócalo, empieza a hablar y, si decides habilitar el uso compartido de la cámara, Search obtendrá contexto visual de tu entorno. Si ya estás en Lens, ahora hay un botón Live en la parte inferior para cambiar al nuevo modo. Desde allí, puedes mantener una conversación sobre lo que estás viendo.

AI Search Live

Antes, cuando veías algo desconocido, tenías que tomar una foto, escribir una descripción o adivinar las palabras clave adecuadas. Ahora, solo tienes que preguntar «¿Qué es esto?» mientras apuntas con tu cámara. La inmediatez es lo que lo hace parecer nuevo.

Search Live tiene muchos usos potenciales más allá de resolver tus dudas sobre el cine en casa. Puede guiarte en tus aficiones, como explicarte para qué sirven todas las herramientas de tu kit de matcha o qué ingredientes puedes sustituir por alternativas sin lácteos. Incluso puede convertirse en un tutor de ciencias. Y sí, puede ayudar a resolver discusiones en las noches de juegos, explicando las reglas sin tener que hojear manuales de instrucciones arrugados.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sin embargo, la calidad de las respuestas de Search Live puede variar. Los modelos de visión son muy exigentes con la iluminación, los ángulos o los objetos ambiguos. Para evitarlo, Search Live está diseñado para respaldar sus respuestas con enlaces, animando a los usuarios a hacer clic en recursos más fiables. La IA es una guía, no un árbitro definitivo.

El contexto más amplio también es importante. Todas las grandes empresas tecnológicas compiten por incorporar herramientas de IA multimodal que puedan ver, oír y conversar. OpenAI ha incorporado la visión a ChatGPT, Copilot de Microsoft se está integrando en Office y Windows, y Apple está preparando sus propios movimientos con Siri. Lo que Google tiene y los demás no es la memoria muscular de miles de millones de usuarios que ya «googlean» cosas como opción predeterminada para buscar la respuesta a cualquier pregunta. Search Live solo añade interactividad a esto.

Por supuesto, también plantea situaciones incómodas. ¿Quieres que la gente apunte con su teléfono a desconocidos y le pregunte a Live: «¿Quién es este?» (Google dice que no y está poniendo barreras). Estas son situaciones en las que entran en juego las limitaciones y las líneas éticas de la IA.

Ahora que Search Live ya no está en fase beta, queda muy claro cómo quiere Google que la gente imagine la experiencia predeterminada de Google. Cambia la textura de la búsqueda, que pasa de ser una pregunta y respuesta a una conversación. Si la IA demuestra ser lo suficientemente precisa, esto podría remodelar la forma en que la gente piensa sobre la información en sí. Google tiene una visión en la que tu teléfono ya no es solo una ventana a la web, sino una ventana desde la que su IA puede mirar y responder a todas tus preguntas.