Google IO 2023 – Los 7 lanzamientos más importantes que esperamos ver el 10 de mayo

La Google IO 2023 (opens in new tab)es inminente, y la conferencia de desarrolladores de Google de este año parece que será la más emocionante en mucho tiempo. Esperamos un montón de lanzamientos de dispositivos y de software (incluidos los servicios de Google), y estamos contando los días que faltan para el miércoles 10 de mayo para poder presenciar la charla principal de la conferencia.

La Google IO, al igual que la WWDC de Apple (opens in new tab), es aparentemente para desarrolladores: Google anuncia los cambios que va a introducir en su software y los programadores pueden dedicarse a crear aplicaciones que funcionen sobre Android, Wear OS o Gmail.

Pero lo cierto es que la Google IO se ha convertido en mucho más que eso, y ahora es más bien un escaparate de todo lo que hace Google, lo cual incluye nuevos dispositivos como móviles, tablets, smartwatches y demás.

En esta ocasión esperamos muchas noticias sobre los productos Pixel de Google, su continuo desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y cómo van a evolucionar las plataformas de software de Google durante el próximo año.

Si quieres saber cómo ver el evento en directo, te lo explicamos en un artículo que encontrarás pinchando aquí (opens in new tab). En este artículo vamos a repasar todas las novedades de Google que esperarnos ver y conocer el miércoles 10 de mayo en la Google IO 2023.

1. Google Pixel Fold

Este es el lanzamiento del que más seguros estamos para el 10 de mayo, básicamente porque Google lo ha anunciado oficialmente (opens in new tab). Por fin llega el primer móvil plegable de Google: el Pixel Fold (opens in new tab), y es un plegable tipo libro (opens in new tab).

Sin embargo, actualmente no sabemos mucho más sobre el plegable de forma oficial, más allá de lo que podemos deducir del vídeo de ocho segundos que Google ha publicado, que es este:

Por lo tanto, para conocer más detalles tenemos que recurrir a los rumores: el Google Pixel Fold (opens in new tab) aparentemente tiene una pantalla principal de 7,69 pulgadas y una pantalla de cubierta de 5,79 pulgadas, y se dice que cuenta con el mismo chip que los Google PIxel 7, que es el Tensor G2. Parece que viene con una cámara trasera de triple lente en la parte posterior, y según dicen el precio partirá de 1.799 dólares (lo que convertido a euros son 1699,19€, pero suponemos que probablemente costará más que eso, tal vez unos 1.799€).

Todo eso suena prometedor, y aunque nos hubiera gustado un precio más barato, lo cierto es que tiene pinta de que tendrá el mismo precio que el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), y es posible que el Google Pixel Fold supere a ese modelo en varios aspectos y se convierta en el mejor plegable (opens in new tab). Por suerte, lo sabremos dentro de muy poco.

2. Google Pixel 7a

A estas alturas sería una auténtica sorpresa que el Pixel 7a (opens in new tab) no se anunciara en la Google IO 2023. Se rumorea que el nuevo móvil de la serie de gama media de Google vendrá con el chip Tensor G2, 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento. La pantalla de 6,1 pulgadas, por su parte, parece que tendrá una tasa de refresco de 90Hz, lo cual supone una mejora importante frente al Pixel 6a (opens in new tab), ya que sus 60Hz eran bastante decepcionantes. Esta mejora hará que las contenidos se vean más fluidos.

Todo eso se suma a un rendimiento que rivaliza con el Pixel 7, según los benchmarks (opens in new tab) que se han filtrado. En cuanto al precio, hemos escuchado que costará lo mismo que su predecesor, el Pixel 6a, que se lanzó en España por 459€.

Recuerda que el Google Pixel 6a se anunció en Google IO el año pasado, así que está prácticamente asegurado que veremos el Pixel 7a el 10 de mayo. Es más, Google prácticamente ha confirmado el lanzamiento del Pixel 7a, ya que ha compartido en su cuenta de Twitter de India unos renders del que parece ser el Google Pixel 7a junto con una fecha de lanzamiento del 11 de mayo (con la diferencia horaria eso podría coincidir con el 10 de mayo para la mayoría de los demás países, incluida España).

3. Android 14

No nos olvidemos del software, que se supone que es la razón principal por la que se celebra la Google IO 2023. Android 14 (opens in new tab)recibirá muchas menciones durante la conferencia, con funciones como la clonación de aplicaciones (para utilizar dos cuentas en la misma aplicación) y los inicios de sesión sin contraseña (opens in new tab).

Android 14 no es la única plataforma de software que desarrolla Google, por supuesto, y deberíamos escuchar novedades sobre Wear OS y ChromeOS. Además, Google IO suele ser el lugar donde se anuncian las nuevas funciones de aplicaciones como Gmail, Google Maps (opens in new tab), Google Drive y muchas más.

4. Google Pixel Watch 2

Últimamente no ha habido demasiados rumores sobre el Pixel Watch 2, pero teniendo en cuenta que el Pixel Watch original se anunció en la Google IO 2022 (opens in new tab), creemos que existe la posibilidad de que se mencione un nuevo modelo en la conferencia de este año.

Una fuente fiable afirma que el Pixel Watch 2 se lanzará al mercado junto con el Google Pixel 8 (opens in new tab) en octubre, lo que coincidiría con el calendario del año pasado, y es posible que Google quiera crear expectación con antelación. Un chip más rápido en el interior y biseles más delgados en el exterior podrían hacer que nos emocionáramos más por este reloj, pero lo más importante sería que podamos comprarlo en España, ya que el Google Pixel Watch no se comercializa oficialmente en nuestro país. (opens in new tab)

5. Google Pixel Tablet

Parece como si lleváramos una eternidad esperando el Google Pixel Tablet (opens in new tab), ya que se presentó por primera vez en Google IO 2022. Un año después, ya debe ser hora (o casi) de que Google la lance de verdad y la ponga a la venta, y tendría sentido que lo hiciera en la conferencia Google IO de este año (opens in new tab).

Ya sabemos bastantes cosas sobre la tablet: que va a funcionar como un centro inteligente para el hogar, que va a haber un soporte oficial con altavoces disponible para ella y que va a funcionar con el chip Tensor G2, como el Pixel 7 (opens in new tab). Lo que no sabemos es el precio, pero se rumorea que rondará los 600€ (opens in new tab).

6. Inteligencia artificial

Se podría decir que Google IO 2023 es una oportunidad para que el imperio contraataque: el imperio es Google y su larga innovación y despliegue de la IA, y Microsoft es el usurpador. Con la llegada de ChatGPT (opens in new tab) y Bing IA (opens in new tab), parece que Google se ha visto superado en lo que a inteligencia artificial se refiere.

Por supuesto, se ha hablado de la IA en todas las conferencias Google IO anteriores, y ya está integrada en casi todos los productos de Google, pero es de esperar que el 10 de mayo se hagan anuncios importantes. Es probable que veamos más inteligencia artificial en las aplicaciones de Google y, muy probablemente, noticias sobre el desarrollo de Google Bard (opens in new tab).

Es bastante raro que Apple tenga un producto que no cuente con un rival equivalente por parte de Google, pero seguimos esperando que Google anuncie su propia versión de los AirTag de Apple (opens in new tab). La Google IO 2023 podría ser el momento para que eso ocurra, con un creciente número de rumores que sugieren que Google está listo para presentar sus propios rastreadores con Bluetooth.

Google y Apple ya se han unido para introducir medidas contra el acoso en Android e iOS, así que ahora sólo falta el hardware de Google. Los nuevos Google AirTags (opens in new tab), tal y como los llamamos por ahora, podrían llevar la marca Nest cuando finalmente sean presentados, y Google podría lanzar una interfaz renovada para rastrear todos tus aparatos al mismo tiempo.

En definitiva, la lista de posibles anuncios para la Google IO 2023 es bastante larga y, por supuesto, siempre cabe la posibilidad de que Google nos tenga preparada alguna sorpresa. Tendremos un equipo en la Google IO 2023 para averiguarlo, y te mantendremos informado de todas las grandes noticias a medida que se produzcan. Hasta entonces, asegúrate de saber cómo ver Google IO 2023 (opens in new tab)y cruza los dedos para que todo sea tan emocionante como promete.