5 propósitos tecnológicos de Año Nuevo que no creo que cumpla

Quiero ser mejor persona, sobre todo en el campo de la tecnología, ya que, como «líder intelectual» en este ámbito, se supone que debo dar ejemplo. Por supuesto, nunca lo hago y sólo me miro al espejo cuando el año se acerca a su fin. Me hago promesas sobre todas las formas en que seré mejor en el nuevo año, apilando una lista de resoluciones que son improbables y, en última instancia, inalcanzables. Espero que al menos se me reconozca el mérito de haberlos tenido en cuenta.

Quizá si te los enumero todos, sienta la vergüenza de no cumplirlos y lo haga mejor en 2025.

1. Menos tiempo con el teléfono

Todos los años me hago esta promesa a mí misma y a los que me rodean, y suelo cumplirla durante una semana. Un año me tomé un descanso de dos semanas en las redes sociales a finales de año, pero, como alguien que pierde un poco de peso y luego vuelve a engordar, volví al teléfono y a las redes sociales con más pasión y brío que antes.

Pero la cantidad de tiempo que paso en mi teléfono se está convirtiendo en un problema. El otro día, TikTok representó el 48% del uso de mi batería. Eso es malo. Y a mi mujer se le está acabando la paciencia. Mis intentos de multitarea -prestarle atención a ella y al teléfono simultáneamente- están fracasando.

Podría intentar acabar este año y empezar el 2025 con una reducción del 20% del tiempo dedicado al teléfono y a las redes sociales, pero entonces estaría en el CES 2025, y ya sabes cómo va eso. La realidad es que necesito mi teléfono para hacer mi trabajo, pero no lo necesito para todas las demás cosas. Estoy como atrapado en un círculo vicioso de publicar en las redes sociales y luego revisarlas. Esto último consiste en ver el aviso y la aprobación de miles de personas que no conozco. Es un ciclo que anhelo romper.

Espera un post similar el año que viene.

2. Digitalización de fotos y cintas antiguas

En mi desván hay cajas de fotos antiguas, apiladas como monolitos de una época pasada. A veces, quito el polvo de la parte superior de una caja o dos y empiezo a rebuscar entre fotos de hace 35 años, redescubriendo recuerdos que creía perdidos. Esto es muy diferente a la experiencia de realizar una búsqueda en Google Fotos o incluso en la aplicación Fotos de Apple, donde normalmente puedo encontrar la colección de imágenes que necesito.

Me doy cuenta de que hay toda una parte de mi vida que no está documentada digitalmente. Al parecer, no soy el único: una encuesta reciente de ScanMyPhotos, un servicio que, por un precio, escanea todas tus fotos antiguas (así como VHS y películas), descubrió que el 90% de las fotos analógicas no están digitalizadas. Son muchos recuerdos deteriorados y frágiles que probablemente se perderán en la próxima década.

Mitch Goldstone, que dirige ScanMyPhotos, lleva años intentando que utilice y revise su servicio. Ellos envían las cajas, tú empaquetas las fotos y te lo devuelven todo junto con las imágenes digitalizadas.

Sigo prometiéndome a mí mismo (y a Mitch) que lo haré, y sin embargo no lo hago, aunque sé que nunca conseguiré hacer el trabajo por mí mismo. A principios de los años ochenta, empecé a digitalizar mis viejas cintas de vídeo de 8 mm. Era un proyecto tan enorme que sólo llegué a la mitad y nunca he vuelto a retomarlo.

Quizá 2025 sea el año en que finalmente siga el consejo de Mitch. Además, estoy vendiendo entradas para que la gente venga a visitar mi montaña de cajas de fotos en 2026.

3. Prestar atención a las métricas que captan mi Apple Watch y mis anillos Oura

Gracias a llevar el Apple Watch Series 10 y el anillo inteligente Oura 3 casi las 24 horas del día, tengo más información que nunca sobre el funcionamiento interno de mi cuerpo. Los detalles deberían cualificarme, si no para médico, al menos para residente.

El problema es que ignoro todos estos datos. No podría decirte lo bien que he dormido o mi frecuencia cardiaca en reposo. ¿Estoy estresado? ¿Me siento demasiado a menudo? Quién sabe.

Hago un seguimiento de cada sesión de ejercicios -sobre todo de los abdominales- y de cada largo paseo con mi mujer. Conozco los detalles de esos entrenamientos, pero no las tendencias. A veces, el Apple Watch me felicita por siete días consecutivos de ejercicio, y me maravilla la animación de la medalla, pero nunca profundizo en los detalles.

Llevo una vida física sin examinar, y quiero que eso cambie. En 2025, quiero empezar a indagar en los detalles de mis hábitos de sueño y ver si estoy alcanzando un nuevo pico de frecuencia cardiaca durante los entrenamientos. Quiero conocer a fondo mis rutinas de caminata. ¿Cuántos kilómetros camino al mes? No lo sé, pero podría. ¿Mi IMC va por buen camino? Después de las vacaciones, a veces me siento un poco... hinchada. Es hora de hacer un seguimiento de mi peso en estas aplicaciones y ver cómo se sincronizan con todo lo demás que estos sistemas saben sobre mi físico.

Me preocupa seguir estando demasiado ocupad

oa para este tipo de introspección. ¿No es suficiente con hacer ejercicio casi todos los días? Debería bastar. Aun así, si voy a llevar estas cosas, debería sacarles más partido.

Prometo que el año que viene seguiré haciendo ejercicio e intentaré saber algo más de mi salud física.

4. Usar el iPad para algo más que ver la tele

Solía dibujar en el iPad todo el tiempo, pero mi ajetreada agenda me deja poco tiempo para uno de mis pasatiempos favoritos, ¿Sabes para qué uso el iPad casi todo el tiempo? Para ver la tele. Veo HBO Max, Netflix, Disney+, Hulu y Prime Video en él todo el tiempo. Cuando estoy trabajando, es la pantalla que me gusta ver de fondo. No la miro demasiado, pero odio trabajar en casa sin la charla de fondo de los compañeros de trabajo y aprecio cómo el zumbido de una serie amortigua el silencio.

Sin embargo, el iPad Pro de 13 pulgadas que funciona con M4, por ejemplo, es un sistema increíblemente potente. Quiero hacer más. ¿Puedo, por ejemplo, utilizarlo en lugar de mi Macbook Air M3? Tengo el excelente teclado Magic y, aunque no puedo ejecutar tantas ventanas de aplicaciones como me gustaría, parece posible.

Además, ¿por qué no tomar más notas en el iPad? Puede reconocer mis garabatos y convertirlos en texto. También podría editar fotos en la plataforma.

Como mínimo, me encantaría dibujar a diario en el iPad. ¿Cómo saco tiempo para hacerlo en 2025? Una respuesta podría ser llevar el iPad mini (A17 Pro) conmigo. Tiene la mayoría de las mismas funciones (aunque no tiene un teclado mágico físico del tamaño adecuado). Si el iPad y el Apple Pencil Pro están siempre en mi bolso, tal vez los saque de la mochila y deje mi teléfono en mi bolsillo.

Puedo hacerlo, sé que puedo. A ver si es verdad.

5. Estandarizar de una plataforma de domótica

Instalar el último termostato inteligente Nest de Google fue un duro recordatorio del estado de confusión de mi hogar inteligente. Integrar todas las plataformas imaginables en una casa es una receta para el desastre o, al menos, para la insatisfacción. Olvídate de hacer automatizaciones cuando tienes un mosaico de sistemas inteligentes sin configurar debidamente.

Teniendo en cuenta lo que hago para ganarme la vida, es vergonzoso. Incluso mi familia me lo reprocha, sobre todo después de que nos quedáramos en casa de un amigo, totalmente estandarizada con Amazon Alexa, donde todo funcionaba sin más.

Ha llegado el momento de arreglar mi propia casa inteligente y empezar a seleccionar los distintos enchufes, luces y cámaras, elegir una plataforma y empezar la actualización. Esto me preocupa un poco, sin embargo, porque significa que probablemente elegiré Google Home (no tengo ningún interés en cambiar mis dos termostatos Nest) y debo eliminar algunos de nuestros enchufes inteligentes Alexa. Parece poca cosa, pero nuestro «Primer Enchufe» es uno de los pocos dispositivos inteligentes para el hogar que mi mujer reconoce por su nombre. «Alexa», entona, “enciende el Primer Enchufe”, y las luces de nuestro árbol de Navidad cobran vida. Imagina su frustración si el único enchufe que conoce por su nombre desaparece.

Pero este es el tipo de dolor que debo soportar si finalmente quiero la homogeneidad del hogar inteligente. Y, por favor, no me digan que Matter arregla todo esto. Todavía tiene que ayudar, y no creo que resuelva muchos problemas en 2025.

El plan está en marcha... estoy listo para seguir adelante con esto en 2025, excepto que tengo un cerrojo de seguridad inteligente que no funciona con Google Home, y si lo cambio, alguien aquí puede matarme.

Otras cosas que pienso abordar en 2025 pero no lo haré:

Jugar a menos a juegos de palabras (me están estresando)

(me están estresando) Disparar y editar fotos RAW (estoy perdiendo mucha información visual con las JPEG)

(estoy perdiendo mucha información visual con las JPEG) Vaciar mi almacenamiento en la nube (me estoy quedando sin espacio en todas partes)