Los primeros benchmarks del Google Pixel 7a sugieren que es más potente que el Pixel 7

Ya habíamos escuchado antes que el Google Pixel 7a (opens in new tab) podría hacer que el Pixel 7 estándar (opens in new tab) ya no tuviera mucho sentido, quedando obsoleto, y ahora hay más pruebas de ello, ya que un benchmark ha sugerido que el próximo gama media de Google podría ser más potente que el Google Pixel 7.

Un listado de Geekbench 6 (opens in new tab) (compartido por Tom’s Guide (opens in new tab)) apunta a que el Pixel 7a contará con un chip Tensor G2 y 8GB de RAM, que son dos cosas que ya hemos oído de otras fuentes. En cuanto a sus puntuaciones, el teléfono alcanza una puntuación de un solo núcleo de 1.380, y un resultado multi-núcleo de 3.071.

Ambas puntuaciones son ligeramente superiores a las puntuaciones que Geekbench ha registrado (opens in new tab) para el Pixel 7 estándar, con una media de 1.336 para un solo núcleo y 3.061 para varios núcleos, aunque vale la pena señalar que las cantidades son lo suficientemente parecidas como para que en la práctica no se note la diferencia.

(Image credit: Geekbench)

Esto no es un buen augurio para el Pixel 7, que se supone que es un dispositivo de gama alta mientras que el Pixel 7a es de gama media. Ahora bien, con los rumores y ahora este benchmark que sugieren que el Pixel 7a tiene el mismo chip, además de la misma cantidad de RAM, que el Pixel 7 estándar, tampoco es sorprendente que sus puntuaciones sean similares.

Por otro lado, el Google Pixel 7 Pro (opens in new tab)al menos sí que consigue una puntuación más alta que el 7a, lo que tampoco nos pilla por sorpresa, ya que aunque también tiene el chip Tensor G2, tiene más RAM de la que supuestamente tiene el Pixel 7a, con 12GB. Sin embargo, con puntuaciones de 1.408 y 3.341 para uno y varios núcleos respectivamente, tampoco es que la diferencia sea bestial.

Por supuesto, el Pixel 7 Pro también destaca en otros aspectos, con una pantalla con una tasa de refresco más alta de 120Hz y más cámaras de las que probablemente tenga el Pixel 7a, mientras que, sobre el papel, parece que el Pixel 7 estándar podría no tener demasiadas ventajas sobre el 7a, por lo que hemos escuchado hasta ahora.

Si te gusta cómo suena el Pixel 7a, deberías poder comprarlo pronto, ya que esperamos que se presente durante la Google IO 2023 (opens in new tab) que se celebra el 10 de mayo. Por cierto, si quieres conocer todos los detalles que creemos saber sobre el Pixel 7a, los hemos reunido todos aquí. (opens in new tab)

¿Está ya a la venta?

Una imagen del Pixel 7a a la venta en eBay antes de tiempo (Image credit: cameradeals07 / eBay)

Dicho esto, si estás realmente interesado, puede que ni siquiera tengas que esperar, porque 9to5Google (opens in new tab) y otros han visto una serie de opciones de compra del Pixel 7a en eBay.

No nos muestran nada que no hayamos visto antes: hay fotos de la caja, que ya se había filtrado anteriormente y, por supuesto, no hay imágenes del teléfono en sí, porque los vendedores no quieren quitarle valor al producto abriendo la caja.

Pero esto es una prueba más de que el lanzamiento del Google Pixel 7a es inminente, y curiosamente los precios que salen eBay ni siquiera son altos, de hecho, hay alguna oferta cuyo precio es inferior al que se espera para el móvil.

Aun así, os recomendamos encarecidamente no comprar uno de estos. Puede que algunos no sean legítimos y, aunque lo sean, no tendrán garantía y es posible que Google los inutilice a distancia. Así que, te sugeriríamos esperar un poco más o comprar un modelo diferente que ya esté a la venta oficialmente.