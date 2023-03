Android 14: últimas noticias, rumores y todo lo que sabemos hasta ahora

Cada año llega una nueva versión de Android, y este año le toca el turno a Android 14. Así que puedes esperar una actualización importante de tu teléfono, con nuevas características y potencialmente un nuevo aspecto, una vez que Android 14 (o Android Upside Down Cake como se llama en código) se despliegue.

Es probable que tengamos que esperar un poco hasta que llegue formalmente, pero la actualización del sistema operativo ya ha sido anunciada y ya está disponible una versión preliminar para desarrolladores. Es probable que pronto se lancen también betas públicas, con las que aprenderemos mucho más sobre lo que está por venir.

A continuación, encontrarás detalles sobre cuándo podría lanzarse Android 14 tanto en beta como en versión final, junto con el resto de información que tenemos sobre Android 14 hasta el momento, tanto rumoreada como confirmada. En cuanto sepamos algo nuevo, lo añadiremos a este artículo, así que vuelve pronto para estar al día.

Directo al grano

¿Qué es? La próxima versión de Android

La próxima versión de Android ¿Cuándo saldrá? Probablemente en agosto o septiembre

Probablemente en agosto o septiembre ¿Cuánto costará? Será una actualización gratuita

Android 14: fecha de lanzamiento

Android 14 fue anunciado por Google el 8 de febrero del 2023, y la primera Developer Preview se lanzó el mismo día, con la segunda Developer Preview también ya aquí, habiendo aterrizado a principios de marzo. Se trata de betas tempranas (y probablemente inestables) diseñadas específicamente para desarrolladores, pero las betas públicas también están en camino.

Google ha revelado un calendario para el despliegue de las versiones de Android 14, y se espera que la primera beta pública llegue en algún momento de abril, por lo que es lo más pronto que sugeriríamos probarla, e incluso entonces deberías estar preparado para errores y características inacabadas.

La beta final está prevista para julio, mientras que la versión definitiva aún no tiene fecha en el calendario, pero agosto o septiembre parecen probables, ya que es poco probable que haya un gran desfase entre la beta final y la versión definitiva.

Además, agosto y septiembre han sido los meses de lanzamiento más habituales para las nuevas versiones de Android en los últimos años, aunque Android 12 no se lanzó hasta octubre.

Estado actual de la cronología de Android 14 (Image credit: Google)

Otra fecha importante a tener en cuenta es el 10 de mayo, ya que es cuando está prevista la conferencia para desarrolladores Google IO 2023. Es probable que veamos el lanzamiento de una de las betas y que se anuncien nuevas funciones en este evento.

Android 14: teléfonos compatibles

Si has usado Android durante un tiempo, sabrás que no es como iOS, donde todos los teléfonos fabricados en los últimos cinco años reciben la nueva versión el primer día. Con Android, el soporte es mucho más volátil, y muchos teléfonos se quedan esperando meses para recibir su actualización a medida.

Dicho esto, si tienes un teléfono Google Pixel reciente, entonces definitivamente recibirás la actualización, y probablemente el primer día.

La serie Pixel 7 (opens in new tab), la serie Pixel 6 (opens in new tab) (incluido el Pixel 6a (opens in new tab)), la serie Pixel 5 y el Pixel 4a 5G son compatibles con la vista previa para desarrolladores de Android 14, por lo que puedes contar con que todos ellos también recibirán la versión final. Sin embargo, los Pixel más antiguos no lo harán.

Más allá de eso, la mayoría de los otros teléfonos que salieron en el último año o así lo conseguirán, y muchos teléfonos que tienen un par de años también lo harán, al igual que algunos teléfonos más antiguos.

Muchos teléfonos Samsung tienen derecho a cuatro años de actualizaciones del sistema operativo, pero esa política sólo se aplica a los teléfonos recientes, que habrían obtenido Android 14 de todos modos; dispositivos como la serie Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), la serie Samsung Galaxy S22 (opens in new tab), el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), y el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab).

Otros teléfonos recientes de renombre como el OnePlus 11, el OnePlus 10 Pro, el Sony Xperia 1 IV y el Xiaomi 12 también recibirán Android 14, por supuesto. Pero también lo harán la mayoría de los smartphones de nicho, siempre que sean modelos recientes. Sin embargo, muchos de estos teléfonos no recibirán la actualización el primer día.

El OnePlus 11 es uno de los muchos teléfonos que definitivamente recibirán Android 14 (Image credit: Future / Philip Berne)

Beta de Android 14

Todavía no hay betas públicas de Android 14, lo que significa que, a menos que seas desarrollador, deberías esperar.

Sin embargo, hay una Developer Preview, así que si eres un desarrollador (o te sientes cómodo poniendo software bastante verde en tu teléfono) entonces puedes probar Android 14 ahora, siempre y cuando tengas un teléfono Google Pixel desde el Pixel 4a 5G en adelante.

No se trata de una simple descarga y, de nuevo, no recomendaríamos hacerlo. Pero si estás decidido a probar Android 14 ahora, puedes dirigirte la web de desarrolladores de Android (opens in new tab) para conseguirlo.

Android 14: funciones

(Image credit: Google)

Todavía no lo sabemos todo sobre Android 14, ya que la Developer Preview inicial no tiene todas las características incluidas, pero basándonos en esa preview, junto con algunas filtraciones, conocemos algunas cosas clave. A continuación encontrarás las características esperadas más significativas.

Comunicación por satélite

La gama iPhone 14 (opens in new tab) cuenta con comunicación de emergencia por satélite para cuando no hay señal de móvil, y Google está incorporando soporte para esta función directamente en Android 14, por lo que pronto podría ser común también en los teléfonos Android.

Por supuesto, los fabricantes de teléfonos Android seguirán teniendo que decidir si quieren utilizar esta función y equipar sus terminales con el hardware necesario, pero la compatibilidad con el software nativo puede hacer que estén más dispuestos a hacerlo.

Carga lateral segura

En un esfuerzo por evitar que la gente descargue aplicaciones maliciosas, Android 14 impedirá a los usuarios cargar aplicaciones dirigidas a versiones antiguas de Android.

Las aplicaciones de Google Play Store ya tienen que estar orientadas a versiones bastante recientes de Android, pero actualmente no hay nada que impida a los usuarios ir a tiendas o sitios web de terceros y conseguir aplicaciones creadas incluso para las primeras versiones de Android.

Eso no es seguro, ya que los piratas informáticos pueden crear aplicaciones que se centran en los fallos de estas versiones anteriores del sistema operativo, por lo que con Android 14, independientemente de donde obtengas tus aplicaciones, deberías estar un poco más a salvo de estas vulnerabilidades.

Compatibilidad adecuada con claves de acceso

Parece que Android 14 va a incorporar compatibilidad total con las claves de acceso, lo que podría significar que las contraseñas tienen los días contados.

Las claves de acceso son una alternativa más segura a las contraseñas y funcionan mediante conjuntos de claves de cifrado. Aunque ya existe soporte para claves de paso en Android, actualmente las claves tienen que almacenarse dentro del propio sistema de gestión de contraseñas de Google, mientras que con Android 14, los gestores de contraseñas de terceros como Dashlane y LastPass podrán almacenar las claves, por lo que no tendrás que estar atado a la propia seguridad de Google.

Preferencias según el país

(Image credit: Google / XDA Developers / @MishaalRahman)

Otra función que se está probando para Android 14 (según ha descubierto XDA Developers) es la posibilidad de configurar las unidades de temperatura, el primer día de la semana, el tipo de calendario y el sistema numérico preferidos, que luego se aplicarán a todas las aplicaciones.

Health Connect

(Image credit: Google / XDA Developers)

Health Connect te permite sincronizar datos entre tus aplicaciones y dispositivos de salud y forma física, para que puedas ver potencialmente todos estos datos en un solo lugar. No se trata de una aplicación nueva, pero (como ha descubierto XDA Developers (opens in new tab)) con Android 14 parece que se integra en la plataforma, en lugar de ser una aplicación independiente que tienes que descargar.

Clonar apps

(Image credit: Google / XDA Developers)

Una de las funciones que Google está probando para Android 14 (según XDA Developers (opens in new tab)) se conoce como "clonación de aplicaciones" y permite crear una segunda instancia de una aplicación para iniciar sesión con dos cuentas diferentes al mismo tiempo, en el caso de las aplicaciones que no admiten varias cuentas de forma nativa.

Ya habíamos visto este tipo de función en algunos fabricantes de teléfonos, pero es la primera vez que forma parte de Android de serie.

Escalado de fuentes

La primera Developer Preview de Android 14 incluye un escalado de fuentes de hasta el 200% para ayudar a los usuarios con baja visión. Además, está inteligentemente diseñado, ya que utiliza una curva de escalado no lineal, lo que significa que mientras que los elementos más pequeños pueden crecer un 200%, el texto ya grande no aumentará en la misma cantidad, por lo que no llegará a ser imprácticamente grande.

Ver aplicaciones instaladas en segundo plano

(Image credit: Google / XDA Developers)

Es probable que tu teléfono no sólo incluya las aplicaciones que instalaste en él. También habrá aplicaciones preinstaladas, muchas de las cuales podrían considerarse bloatware.

Y lo que es peor, los fabricantes y las operadoras a veces añaden aplicaciones a tu teléfono más tarde, sin tu permiso o conocimiento, y por supuesto los virus y similares también podrían añadir aplicaciones a tu teléfono sin tu conocimiento.

Estas se describen como aplicaciones que se instalan en segundo plano, y con Android 14, XDA Developers (opens in new tab) ha descubierto que podrás ver una lista de todas ellas, para que puedas controlarlas.

Fondo de Emojis

(Image credit: Google / XDA Developers)

Si eres un usuario de Pixel, parece que Android 14 te permitirá crear un fondo de pantalla para tu teléfono, utilizando una combinación de hasta 14 emojis diferentes de tu elección, junto con una selección de patrones y colores. Puedes ver algunos ejemplos de XDA Developers más arriba.

Autoconfirmación de PIN

Una pequeña característica detectada como tantas otras por XDA Developers (opens in new tab), esta vez en la segunda Developer Preview de Android 14, es la posibilidad de confirmar automáticamente los PIN correctos.

Esto significa que al introducir el último dígito de un PIN, se aceptará automáticamente, en lugar de tener que pulsar "OK" o "Confirmar" o similar. Esta función sólo funcionará con PINs de al menos seis dígitos.