Por qué 2025 será un año emocionante para actualizar tu PC

¿Quieres actualizar tu PC pero no sabes si es el momento adecuado? El 2025 se presenta como un año apasionante para mejorar tu PC gracias a los nuevos componentes y tecnologías que se vislumbran en el horizonte.

Con innovaciones como la memoria DDR6 y las GPU de la serie 50 de Nvidia, 2025 es el año ideal para invertir en tu PC y llevar tus partidas a otro nivel.

No sólo el nuevo hardware de PC hace que 2025 sea un gran año para actualizar tu PC, como ocurre tras el lanzamiento de cualquier nuevo hardware, podemos esperar que los precios del hardware de la generación actual caigan, lo que lo convierte en el momento perfecto para actualizar incluso si estás buscando actualizar con un presupuesto este año.

DDR6: un salto en la tecnología RAM

La memoria RAM DDR6 es una de las actualizaciones de componentes de PC más interesantes que llegarán en 2025. Con velocidades de hasta 17.000 MT/s, más del doble que la DDR5, es el momento perfecto para actualizar su PC.

El mayor ancho de banda de la RAM DDR6 garantiza una multitarea más rápida, así como un manejo sin problemas de las aplicaciones que consumen muchos recursos. Tanto si juegas como si editas vídeos o ejecutas tareas de inteligencia artificial, la memoria DDR6 te ayudará a mantener la capacidad de respuesta de tu sistema, incluso bajo presión.

Además de mejorar la velocidad, la DDR6 también ofrece una mayor eficiencia energética y una corrección de errores avanzada, lo que la hace mucho más respetuosa con el medio ambiente, menos costosa y más fiable.

Los jugadores notarán una reducción de la latencia con la DDR6, así como un renderizado de fotogramas más rápido, mientras que los profesionales apreciarán la mayor velocidad de procesamiento de datos, que se traduce en una mejora de la productividad.

Si lo que quieres es preparar tu PC para el futuro con un software cada vez más exigente, esperar al lanzamiento de la DDR6 es una de las mejores opciones. Sin embargo, si no te importa tener el mejor PC para jugar, puedes aprovechar la salida de la DDR6 para comprar RAM DDR5 a precio de ganga.

Se espera que la DDR6 salga como muy pronto a finales de 2025, así que tendrás que plantearte si realmente merece la pena esperar o si necesitas actualizar tu PC antes. También tendrás que tener en cuenta que necesitarás comprar una placa base compatible con DDR6.

También hay que tener en cuenta que, históricamente, las nuevas memorias RAM han tenido precios más elevados al principio de su ciclo de producción, lo que se considera una tarifa para los primeros usuarios; sin embargo, una vez que se generalicen, los precios deberían empezar a bajar.

¿Nueva competencia en el mercado de las CPU?

El 2025 se perfila como uno de los años más emocionantes para las CPU en los últimos tiempos. Tras el decepcionante lanzamiento de Arrow Lake por parte de Intel este año, es posible que estés esperando una nueva CPU Intel para 2025. Desgraciadamente, no será así. Mientras que Arrow Lake recibirá pronto un aumento de rendimiento por parte de Intel, la próxima generación de procesadores Intel para ordenadores de sobremesa será Nova Lake, que se espera que llegue en 2026 o incluso en 2027.

AMD, por su parte, se ha mostrado mucho más impresionante que Intel en los últimos tiempos. Con su arquitectura Zen 5, basada en un refinado proceso de 3 nm, la serie Ryzen 9000 ofrece un impresionante procesamiento multinúcleo tanto para juegos como para trabajo. Al igual que Intel, no esperamos que Zen 6 llegue pronto, ya que su lanzamiento está previsto para finales de 2026 o principios de 2027.

De acuerdo, hasta aquí no es tan bueno para 2025, ¿verdad? Pues aquí es donde interviene Nvidia y dice que me aguante la cerveza, ya que empiezan a surgir rumores de que Nvidia está trabajando actualmente en un procesador basado en Arm para PC. Aunque es probable que lo que Nvidia prepare no se anuncie hasta 2025 y llegue a los estantes después de esa fecha, podría ser la patada en el trasero necesaria para que Intel vuelva al buen camino y ambos competidores del duopolio, Intel y AMD, bajen sus precios para competir.

La serie 5000 de Nvidia superará los límites del gaming

Otro interesante lanzamiento de hardware previsto para 2025 es la próxima serie 5000 de Nvidia. Aunque todavía no se han publicado las especificaciones oficiales de la serie 5000, un filtrador en X, OneRaichu, ha predicho una increíble mejora de entre el 60% y el 70% de la RTX 5090 con respecto a la RTX 4090. Sin embargo, sus predicciones sugieren un aumento mucho más modesto para las tarjetas de gama media de la próxima serie.

Aunque se espera que la gama alta de la línea Blackwell ofrezca enormes ganancias, también se espera que, con una mejora monstruosa, los compradores potenciales también puedan esperar precios igual de monstruosos. Pero si tienes dinero y quieres preparar tu PC para el futuro, lo mejor es esperar a que salga la última GPU.

Con el CES 2025 a tan sólo unas semanas de distancia, lo más probable es que no tengamos que esperar mucho para que Nvidia haga algún anuncio. Si estás ansioso por ver de qué es capaz la serie Nvidia RTX 5000, echa un vistazo al nuevo tráiler de Witcher 4, que fue capturado con una GPU RTX no anunciada, que muy probablemente sería la RTX 5090.

Wi-Fi 7: la conectividad con supervelocidad, para todos

Aunque el Wi-Fi 7 se lanzó oficialmente el 8 de enero de 2024, los fabricantes han tardado algún tiempo en incluir el nuevo estándar Wi-Fi en sus placas base. En la actualidad, solo hay un par de buenas placas base con Wi-Fi 7 integrado.

A medida que las placas base se actualicen para dar cabida al hardware de última generación, es de esperar que empiecen a aparecer más en el mercado con Wi-Fi 7 incluido, aunque para sacarle el máximo partido necesitarás un router Wi-Fi 7, como el Netgear Nighthawk RS200.

El Wi-Fi 7 ofrece una auténtica actualización de última generación con nuevas e impresionantes características, como sus velocidades teóricas de hasta 46 Gbps, capacidad para admitir más conexiones simultáneas, mejoras en la latencia y menor consumo de energía.

También incorpora la función Multi-Link Operation (MLO), que combina bandas de frecuencia en una sola conexión. Esto no sólo mejora el rendimiento y la latencia, sino que también lo hace mucho más fiable que su predecesor, Wi-Fi 6E.

El MLO también ayuda a combatir la congestión, ayudando a ofrecer experiencias en línea sin retrasos, incluso en entornos abarrotados, por lo que es una actualización de PC ideal para cualquier persona en un hogar ocupado, o en una conexión compartida.

El 2025 finalmente se perfila como un gran año para actualizarse, con mucho más por venir

El 2025 puede ser un año increíble para los componentes de PC. Tanto si se trata de nuevos lanzamientos como de anuncios, hay mucho que esperar para los entusiastas de la construcción de PC. Con tecnologías revolucionarias como la DDR6, los procesadores RISC-V, las GPU Nvidia Serie 50 y Wi-Fi 7, el año 2025 está llamado a marcar nuevos hitos en cuanto a rendimiento.

La eficiencia también parece ser un tema a tener en cuenta en 2025, con DDR6, RISC-V y Wi-Fi 7, todos ellos destinados a mejorar la eficiencia energética, al menos no tendrás que preocuparte por comprar una nueva fuente de alimentación para actualizar tu PC (a menos que optes por la rumoreada RTX 5090 de 600 W, pero probablemente ya sepas qué esperar).

Por supuesto, con el CES a la vuelta de la esquina, todavía hay tiempo para más anuncios sorpresa y lanzamientos de hardware, y con suerte algunas fechas concretas para el hardware que ya conocemos.