Cómo ver la Google IO 2023 en directo: ¡no te pierdas los nuevos lanzamientos de Google del 10 de mayo!

Una de las fechas más importantes del calendario de Google está a punto de llegar, ya que la Google IO 2023 (opens in new tab) dará comienzo el 10 de mayo. Se trata de la edición de 2023 de la conferencia anual de desarrolladores de Google y, aunque pueda parecer centrada en el software, en realidad también esperamos muchos nuevos dispositivos.

Google ya ha confirmado que ese día por fin nos mostrará su primer móvil plegable, el Pixel Fold, y también esperamos conocer el 10 de mayo el esperado teléfono de gama media Google Pixel 7a (opens in new tab) y la Google Pixel Tablet (opens in new tab).

Podría haber otros anuncios también, y si quieres leer todo lo que esperamos ver, encontrarás una recopilación pinchando aquí (opens in new tab). En este artículo queremos contarte cómo puedes ver por ti mismo en directo la conferencia para no perderte todas esas novedades, ya que te adelantamos que seguro que merecerá la pena.

Por suerte, es muy fácil ver el evento en directo, independientemente de dónde estés, te lo detallamos a continuación.

¿A qué hora empieza la Google IO 2023?

La Google IO 2023 se celebrará el 10 de mayo, pero es probable que todos los grandes anuncios se hagan en la charla principal (o keynote) de Google, que comienza a las 19:00 hora española del miércoles 10 de mayo (a esa hora serán las 10 de la mañana en Mountain View (California), que es donde se celebra la Google IO).

Por supuesto, podrás seguir las grandes conferencias por Internet estés donde estés.

Además, si no puedes ver los vídeos en directo, no te preocupes, ya que también estarán disponibles después del evento, y además, por supuesto, desde TechRadar cubriremos todos los anuncios para que no te pierdas ningún detalle o noticia.

Cómo ver la keynote de la Google IO 2023

La keynote de Google se retransmitirá a través del canal oficial de la compañía en YouTube, (opens in new tab) pero te lo ponemos más fácil todavía, ya que podrás verlo en el vídeo que te hemos dejado incrustado justo aquí encima, por lo que solo tendrás que darle al Play cuando comience el evento.

Por otro lado, lo más seguro es que la retransmisión en directo también esté disponible en la página web oficial de la Google IO (opens in new tab).

La presentación durará probablemente unas dos horas, ya que eso es lo que duró la del año pasado, pero ten en cuenta que irá seguida inmediatamente de la presentación para desarrolladores (opens in new tab), que también podrás ver. Eso sí, probablemente eso ya te interese menos, a menos que seas desarrollador.

Además, habrá varias sesiones virtuales durante Google IO 2023, a las que puedes inscribirte pulsando el botón "inscribirse" en la página de inicio de la Google IO (opens in new tab). La inscripción es gratuita, pero no es necesaria.

Si te registras, las sesiones a las que podrás acceder abarcarán todo tipo de temas, desde Android hasta la inteligencia artificial, entre otros.