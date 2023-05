5 cosas en las que el Google Pixel Fold podría ser mejor que el Samsung Galaxy Z Fold 4

El Google Pixel Fold (opens in new tab)por fin es oficial. Tras años de rumores y filtraciones en el propio sistema operativo de Google (opens in new tab), ahora sabemos con certeza que llega un Pixel plegable (opens in new tab), y parece un competidor directo del Samsung Galaxy Z Fold 4.

Samsung tiene cuatro generaciones de plegables de las que aprender, y se nota. El Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) es un producto realmente pulido y es perfecto para aquellos que quieren llevar una tablet sin llevar realmente una tablet.

Si añadimos la compatibilidad con el S Pen, es fácil entender por qué algunos podrían considerar que el primer plegable de Google está muerto nada más llegar, aunque consiga evitar los problemas de fiabilidad que lastraron la primera generación de Samsung.

Pero no hay que descartar a Google todavía. Puede ser un desvalido plegable, pero hay una serie de maneras en que el Pixel Fold podría vencer a Samsung en su propio juego. Aquí tienes cinco de ellas.

1. Mejor batería

El Samsung Galaxy Z Fold 4 viene con una batería de 4.400mAh, que está por encima de la media para un smartphone. Sin embargo, cuando se trata de un teléfono con dos pantallas, empieza a parecer poco potente.

El Samsung Galaxy Z Fold 4 dura unas 13 horas con un uso normal, según nuestras pruebas. Tom's Guide, lo situó en 7 horas y 9 minutos usando la pantalla interior continuamente a 120Hz, muy por debajo de los teléfonos con mejor aguante.

El plegable de Google puede mejorar esto, y hay buenos indicios de que podría hacerlo. Los rumores sugieren que Pixel Fold podría contener una batería de entre 4.500 y 5.000mAh y, aunque eso no es una gran ventaja en el extremo inferior de esa escala, parece que Google podría tener algún truco con la batería bajo la manga.

Según el filtrador Jon Prosser, Google afirma que el teléfono tiene "más de 24 horas de autonomía", con hasta 72 horas en el modo de ahorro extremo de batería. De ser cierto, eso le daría una gran ventaja sobre su rival.

2. Rendimiento superior de la cámara

(Image credit: Peter Hoffmann)

Si hay algo que Google sabe hacer bien es hacer excelentes cámaras. Incluso cuando las especificaciones de la cámara en bruto de los mejores teléfonos Pixel estaban por detrás de sus rivales, siempre estaban por encima de su categoría gracias a un procesamiento de imagen excelente.

Samsung no se queda atrás en este sentido, con el Galaxy S23 Ultra como el teléfono con mejor cámara en nuestra opinión, pero las especificaciones que esperamos en el Pixel Fold tienen al Galaxy Z Fold 4 rotundamente superado. Al parecer, estamos ante un conjunto de tres cámaras liderado por un objetivo principal de 48MP, apoyada por dos sensores de 10,8MP, un ultra gran angular y un teleobjetivo con zoom 5x.

El Galaxy Z Fold 4, por su parte, viene con un sensor principal de 50MP, un ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 10MP con un zoom de solo 3x. La cosa está reñida, pero parece que Google le saca ventaja, sobre todo si tenemos en cuenta funciones de software como el Borrador Mágico y Enfocar Foto.

También merece la pena pensar en las cámaras selfie. Puede que los gruesos biseles internos del Pixel Fold no sean tan estéticos como los del Galaxy Z Fold 4, pero dejan espacio para una cámara selfie de 8MP. Y es casi seguro que será mejor que la de Samsung, de 4MP bajo pantalla.

3. Un diseño potencialmente más útil

Este punto está abierto al debate, pero se podría argumentar que el diseño filtrado del Pixel Fold lo hace un poco más cómodo que el Samsung Galaxy Z Fold 4. Esos biseles más gruesos, por ejemplo, te dan más donde agarrarte, lo que es bastante importante cuando se interactúa con una tablet.

Y lo que es más importante, cuando está cerrado, parece que el Pixel Fold tiene una relación de aspecto más amplia en su pantalla de 5,8 pulgadas. Eso hará que sea más fácil de usar que la alta y delgada Galaxy Z Fold 4 en esos momentos en los que no puedes molestarte en desplegarla.

4. Software sencillo con algunos trucos

(Image credit: Google)

Al igual que Apple y el iPhone, Google tiene una enorme ventaja al fabricar tanto el software Android como el hardware Pixel.

Sabemos qué aspecto tiene eso en los teléfonos Pixel: una instalación bonita y limpia de Android, con la garantía de que serás el primero en la cola para Android 14 en cuanto esté disponible.

Lo que no sabemos es qué ajustes de software tiene Google en mente para los plegables. Hay una posibilidad razonable de que la compañía tenga algunos giros novedosos en los que Samsung aún no ha pensado, y no podemos esperar a probarlos por nosotros mismos.

Pero aunque sea prácticamente indistinguible del Samsung Galaxy Z Fold 4 en su comportamiento, hay algunas aplicaciones Pixel que vuelven locos a los fans. Piensa en Recorder, con su inteligente transcripción automática, la posibilidad de filtrar llamadas a través del asistente de Google y el ya mencionado Borrador Mágico.

5. Y quizás... un precio más bajo

El Samsung Galaxy Z Fold 4 es muchas cosas, pero "barato" no es una de ellas. Sí, ha bajado de precio considerablemente desde la primera generación, cuando costaba 1.799€, pero sigue sin ser precisamente económico.

Google tiene una oportunidad real de rebajar el precio de Samsung aquí y superar un gran obstáculo en el camino hacia la democratización de los plegables.

Desafortunadamente, las probabilidades de que la compañía saque el máximo provecho de ello parecen escasas.

Mientras que los rumores de marzo sugerían un precio de entre 1.209€ y 1.395€ (opens in new tab), filtraciones más recientes apuntan a un precio más alto. Según el filtrador Jon Prosser (opens in new tab), el Pixel Fold comenzará en 1.799 dólares, exactamente lo mismo que el plegable insignia de Samsung.

Por el lado bueno, parece que podemos esperar rebajas por reservas anticipadas, así que eso es algo.

Lo sabremos con certeza en Google I/O 2023 el miércoles, así que sigue con nosotros para conocer las últimas noticias y rumores en vísperas del evento.