El Google Pixel Fold podría ser el comienzo de los móviles plegables asequibles

Según una nueva filtración, el Google Pixel Fold (opens in new tab)podría venir con un precio muy competitivo en comparación con el Samsung Galaxy Z Fold. Esta nueva última afirmación llega después de que hace apenas un par de días, otra filtración (opens in new tab) dijera que el Pixel Fold podría lanzarse en mayo durante la conferencia Google IO 2023 (opens in new tab) por un precio de 1.700€.

El mismo filtrador también sugiere que es probable que el Pixel 7a (opens in new tab) tenga el mismo precio que el Pixel 6a (o un poco más elevado).

Los últimos rumores provienen de Yogesh Brar (opens in new tab), un notable filtrador que ha demostrado ser bastante fiable a lo largo de los años. Brar ha hablado de los precios en dólares, y ha afirmado que el Pixel Fold costará entre 1.300 y 1.500 dólares (1.209€ y 1.395€), mientras que el Pixel 7a costará entre 450 y 500 dólares (es decir, unos 419€ y 465€).

Si bien los precios no funcionan así y no es tan fácil como convertir dólares a euros, lo que podemos deducir de aquí es que en EEUU el Pixel 6a (opens in new tab)se lanzó por 450 dólares, por lo que el precio de partida para el Pixel 7a que se rumorea aquí es el mismo. Por otro lado, esos 500 dólares también tendrían cierto sentido, ya que al parecer Google planea mejorar los materiales de construcción del móvil, así como equiparlo con el chip Google Tensor G2 actualizado, e incorporar nuevos sensores de cámara.

Ahora bien, el precio dado en esta filtración para el Google Pixel Fold es mucho más interesante. Aunque ese precio es ciertamente muy alto, si tomamos este rumor está en lo cierto, sugiere que el precio del Fold se posicionará para reducir el prohibitivo coste de entrada de los plegables tipo libro. Volviendo a los precios en EEUU, se ha dicho aquí que el Google Pixel Fold podría costar entre 1.300 y 1.500 dólares, mientras que el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) se lanzó por 1.799 dólares, por lo que hablamos de un precio bastante más bajo. Ojalá en Europa veamos la misma tendencia.

Reduciendo la barrera de entrada

Mientras que algunos plegables tipo concha, como el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) o el Oppo Flip N2 Flip (opens in new tab), cuestan algo menos (1.099€ y 1.049€, respectivamente, en España), los plegables tipo libro como el Samsung Galaxy Fold se acercan más bien a los 2.000€, concretamente el Galaxy Z Fold 4 se lanzó por 1.799€, aunque ese precio ha ido bajando a medida que más empresas se han ido metiendo en el mercado de los plegables.

El Honor Magic Vs (opens in new tab), también de tipo libro, acaba de ponerse a la venta en España por 1.599€, y si Yogesh Brar (opens in new tab) está en lo cierto con el precio que ha dado, el Pixel Fold podría costar algo menos.

Los plegables se han ido fortaleciendo año tras año, con las mejoras de Android 12L (opens in new tab)y Android 13 (opens in new tab), Google que ha contribuido en gran medida a mejorar la experiencia de usuario de los plegables. Mientras Google prepara Android 14 (opens in new tab) para mejorar aún más el soporte plegable del sistema operativo, con herramientas para que los desarrolladores construyan o mejoren las aplicaciones existentes para que funcionen mejor en los plegables, el Pixel Fold marcará el comienzo de la incursión de Google en este mercado a nivel de hardware, y sin dudas, un punto de precio accesible sería un gran as en la manga para triunfar.