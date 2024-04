Apple Watch 10: las 5 mejoras que necesita para seguir triunfando

El Apple Watch 10 probablemente será anunciado en septiembre del 2024, por lo que todavía quedan unos meses, pero somos conscientes de que es un lanzamiento que mucha gente está esperando. Por eso, tenemos nuestro artículo recopilatorio del Appel Watch 10, en el que podéis consultar todo lo que se sabe hasta ahora sobre el próximo smartwatch del gigante de la manzanita, y al que podéis acceder pinchando aquí.

Pero hemos querido ir más allá, y es que aunque todavía no sabemos con certeza cómo será el Apple Watch 10, lo que sí que sabemos claramente es lo que esperamos ver. Por eso, hemos redactado a continuación las distintas mejoras que creemos que el Apple Watch 10 necesita para seguir estando en lo más alto y seguir siendo un éxito. Porque lo cierto es que aunque el Apple Watch 9 es fantástico, siempre hay cosas que se pueden mejorar o cambiar.

Así que a continuación encontrarás nuestra lista de las principales cosas que esperamos ver en este smartwatch, empezando, por supuesto, por la duración de batería, la cual deja bastante que desear.

1. Mejor duración de la batería

El Apple Watch 8 (Image credit: TechRadar)

Una de nuestras principales decepciones con el Apple Watch 9 es que hay que cargarlo todos los días, lo cual, además de ser molesto, puede limitar tu capacidad para utilizarlo para el seguimiento del sueño. Por eso, uno de nuestros mayores deseos para el Apple Watch 10 es que mejore la duración de la batería.

Afortunadamente, tenemos esperanzas de que esto suceda, ya que una filtración sugiere que podría contar con un nuevo diseño del conector para la correa que ocuparía menos espacio y, a su vez, dejaría más espacio para una batería más grande.

2. Un nuevo diseño

Aunque el Apple Watch Ultra 2 tiene un diseño ligeramente diferente al Apple Watch 9, los modelos numerados principales no han cambiado mucho visualmente, bueno, en realidad nunca. Así que nos gustaría ver una renovación visual para el Apple Watch 10.

No estamos seguros de lo que podría suponer, pero hemos oído hablar de una carcasa más fina y un diseño de correa diferente. Se rumorea que Apple va a llamar al nuevo reloj "Apple Watch X", y si es así, entonces tiene que estar a la altura del nombre, y un nuevo aspecto ayudaría a ello.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

3. Un botón de acción

El Apple Watch Ultra 2 tiene un botón de acción (Image credit: Future / Matt Evans)

Tanto el Apple Watch Ultra como el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max tienen un botón de acción, así que ya es hora de que el Apple Watch estándar también lo tenga.

Se trata de un botón personalizable que puedes utilizar como acceso directo a una función de tu elección, por lo que es una forma práctica de acelerar el uso del reloj, y aún más útil en algo con una pantalla tan pequeña como un Apple Watch. Así que nos gustaría ver un botón de acción como novedad para el Apple Watch 10.

4. Nuevas funciones realmente útiles

Los Apple Watch se han centrado cada vez más en ayudarte a controlar tu salud y tu forma física, y queremos que el Apple Watch 10 continúe en esa línea.

Los rumores apuntan a que podría alertarte de la apnea del sueño y la hipertensión, así que esperamos que esas filtraciones sean ciertas.

5. Compatibilidad con Android

El Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Vale, es básicamente imposible que esto pase, pero de verdad que nos encantaría poder usar un Apple Watch con un teléfono Android.

Ahora mismo, si vas cambiando entre iPhones y teléfonos Android, el Apple Watch es una compra arriesgada, ya que no podrás usarlo con un Android. Por otro lado, seguro que a más de uno que tenga un móvil Android le gustaría tener un Apple Watch también, pero lamentablemente son incompatibles.

Así que es una pena que no sea una opción, y que Apple no quiera ofrecer esto, y más teniendo en cuenta que al revés sí se puede: los relojes Wear OS no están limitados a los móviles Android y sí que los puedes usar con un iPhone.