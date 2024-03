¿Estás esperando al Apple Watch Ultra 3? Pues parece que su pantalla no va a recibir la mejora que esperábamos

Ahora mismo, el Apple Watch Ultra 2 cuenta con la mejor pantalla en un Apple Watch (y de cualquier otro smartwatch). Sin embargo, el trono de la pantalla de Apple podría no durar para siempre, ya que hemos escuchado algunas noticias decepcionantes para cualquiera que esté esperando el próximo Apple Watch Ultra 3.

Y es que parece que Apple ha archivado sus planes de actualizar la pantalla del Apple Watch Ultra 3 para que utilice la tecnología microLED. Esto podría haber traído mayor brillo y contraste, y mejor duración de la batería, entre otras cosas, para el reloj, pero ahora todo el proyecto parece estar en la cuerda floja.

Esta noticia proviene de un comunicado de prensa de Ams-OSRAM, que fabrica pantallas para wearables y se cree que es proveedor de los productos de Apple. En el comunicado, Ams-OSRAM afirma que está estudiando "reevaluar su estrategia microLED" después de que un cliente cancelara inesperadamente "un proyecto clave que apuntalaba su estrategia microLED".

Según los consultores de la cadena de suministro "Counterpoint Research" (y compartido por MacRumors), este misterioso cliente es Apple y el proyecto al que se refiere es el Apple Watch Ultra 3.

No es la primera vez en las últimas semanas que se predice un retraso en las pantallas microLED del smartwatch de Apple: en febrero de 2024, un informe de The Elec afirmaba que el Apple Watch Ultra podría no tener pantallas microLED hasta 2027. Con el último anuncio de Ams-OSRAM, las cosas no parecen prometedoras.

¿Cancelado o solo pospuesto?

(Image credit: Future)

Dicho esto, hay razones para mantener la esperanza, ya que Ams-OSRAM ha revelado que "las conversaciones con el cliente relacionado están en curso". Eso sugiere que existe la posibilidad de que veamos un Apple Watch Ultra microLED en algún momento en el futuro, y el proyecto podría simplemente retrasarse en lugar de cancelarse por completo.

Sin embargo, incluso antes de los informes de The Elec y Ams-OSRAM, no se esperaba el lanzamiento de un Apple Watch Ultra con tecnología microLED hasta 2025 o 2026. Con la situación actual, es posible que tengamos que esperar aún más antes de que un Apple Watch con microLED llegue al mercado.

La única ventaja es que la pantalla del Ultra actual ya es increíblemente impresionante, por lo que es poco probable que los usuarios del Apple Watch estén esperando esta actualización de la pantalla de forma desesperada.

Sea como sea, es una pena ver cómo Apple tira por tierra una actualización de pantalla que nos había emocionado. Esperemos que Apple pueda volver a coger las riendas de su proyecto microLED en un futuro, y sea capaz de actualizar la pantalla de su Apple Watch Ultra a algo aún mejor en un futuro no muy lejano.