La última filtración sugiere que el Google Pixel Fold no será capaz de rivalizar con el Samsung Galaxy Z Fold 4

Apenas un par de meses antes del evento Google I/O 2023 (opens in new tab), se han filtrado nuevas imágenes y especificaciones del primer teléfono plegable de Google: el Pixel Fold (opens in new tab).

Esta información procede del conocido filtrador Roland Quandt, que ha recopilado todos los datos para el sitio alemán de noticias tecnológicas WinFuture, aunque no sean muchos. Según el informe (opens in new tab), el Pixel Fold vendrá con 256GB de almacenamiento, una cámara de tres lentes en una "isla", además de que estará disponible en los colores "carbono" y "porcelana", que básicamente significa negro y blanco. Según la filtración, el plegable se lanzará a mediados de junio por unos 1.700 euros.

Un segundo informe de 9to5Google (opens in new tab)revela un poco más. Afirma que habrá un segundo modelo Pixel Fold con 512GB de almacenamiento, pero sólo se venderá en color "Carbono". Al parecer, Google también está trabajando en unas fundas oficiales para el dispositivo en varios colores, presumiblemente beige, blanco y azul.

Además, el informe de WinFuture también ha dado algunos detalles nuevos sobre el teléfono Pixel 7a (opens in new tab) de gama media. Estará disponible con 128GB de almacenamiento y en tres colores: Azul Ártico, Carbono y Blanco Algodón, con un potencial color Jade adicional. Según esto, el Pixel 7a también se lanzará a mediados de junio por unos 500€.

Hardware de la media

Eso es prácticamente todo lo que ha revelado esta ronda de filtraciones. Nada sobre el hardware, el tamaño de los teléfonos o sus capacidades; aparte de lo que ya sabemos. Un benchmark descubierto previamente sugiere que el Pixel Fold (opens in new tab) llevará el mismo chip Tensor G2 que el Pixel 7 Pro (opens in new tab), por lo que podemos esperar un teléfono bastante rápido, pero puede que no sea tan potente como el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab). El Fold 4 equipa la CPU Snapdragon 8+ Gen 1 que permite a los usuarios grabar vídeos con una resolución de hasta 8K a 60FPS. El Pixel 7 Pro no puede hacer esto, por lo que es lógico que el Pixel Fold tampoco podrá, y con un supuesto precio de 1.700€, el plegable de Google costará casi lo mismo que el plegable de Samsung, por lo que podría ser difícil vendérselo a los consumidores. Si fuera más barato, o más potente, sería otra historia.

Vale la pena mencionar que la fecha de lanzamiento es otro punto de controversia. Algunas fuentes apuntan a mayo, mientras que otras dicen que a finales de verano (opens in new tab), lo que lo situaría cerca del lanzamiento de Android 14 (opens in new tab). Sea como sea, esperamos conocer más detalles cuando se celebre el Google IO 2023 en mayo.

