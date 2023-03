Honor Magic Vs: fecha de lanzamiento, precio y especificaciones del nuevo plegable rival del Galaxy Z Fold 4

El Honor Magic Vs es el sucesor del teléfono plegable Honor Magic V, y parece que le hará la competencia al Samsung Galaxy Z Fold 4. (opens in new tab)

El teléfono ya está a la venta en China y en el MWC 2023 (opens in new tab) se ha confirmado que pronto llegará a los mercados europeos, por lo que ya conocemos todas las especificaciones y características que ofrece, además de su precio.

A continuación, encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el Honor Magic Vs, incluido su diseño, pantalla, potencia, cámaras y detalles sobre cuándo se pondrá a la venta en España.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del nuevo móvil plegable de Honor

Del nuevo móvil plegable de Honor ¿Cuándo sale a la venta? En España se pondrá comprar a principios de junio de 2023

En España se pondrá comprar a principios de junio de 2023 ¿Cuánto cuesta? Parte de 1.599€

Precio y disponibilidad

Honor Magic Vs: fecha de lanzamiento y precio

El Honor Magic Vs se presentó en China el 23 de noviembre de 2022 y empezó a comercializarse allí el 30 de noviembre.

Posteriormente, durante el MWC 2023 de Barcelona celebrado en febrero, la compañía fijó el precio del plegable en Europa, además de lanzar su nuevo buque insignia, el Honor Magic 5 Pro.

En España el Honor Magic Vs cuesta 1.599€ para su variante con 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento, y se pondrá a la venta a principios de junio de 2023.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Diseño

Honor Magic Vs: diseño

El Honor Magic Vs se parece mucho al Honor Magic V original o al Samsung Galaxy Z Fold 4, es decir, es un plegable tipo libro. Cuenta con una gran pantalla principal que se abre haciendo que el dispositivo tenga un tamaño similar al de una tablet, o se puede plegar, dejándote con un dispositivo más del tamaño de un móvil.

Hay una cámara perforada en la pantalla plegable, y también tiene una gran pantalla secundaria que se puede utilizar cuando el teléfono está plegado, con una cámara perforada propia.

El Honor Magic Vs está disponible en cian (azul), negro y naranja, o al menos esos son los colores que se mencionan en el material de prensa global, aunque algunas imágenes muestran también otros tonos. Es más, parece que a España sólo llegará en cian y negro.

Pesa 261g y mide 160,3mm de alto, y sus dimensiones restantes son 141,5 x 6,1 mm cuando está desplegado, y 72,6 x 12,9 mm cuando está plegado. Esto lo hace más delgado y ligero que el modelo anterior.

Honor afirma que el Magic Vs es capaz de soportar más de 400.000 pliegues.

Honor Magic Vs (izquierda), Samsung Galaxy Z Fold 4 (derecha) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Pantalla

Honor Magic Vs: pantalla

La pantalla plegable del Honor Magic Vs es una OLED de 7,9 pulgadas con resolución 1984 x 2272 y una densidad de 381 píxeles por pulgada, además de ofrecer una tasa de refresco de 90Hz y un brillo de hasta 800 nits.

Según Honor, el diseño de la bisagra permite que el Magic Vs se pliegue sin dejar huecos, y la compañía afirma que no se aprecian pliegues en el centro de la pantalla, algo que incluso a los mejores teléfonos plegables (opens in new tab) les cuesta alcanzar.

En cuanto a la pantalla exterior, es una OLED de 6,45 pulgadas con resolución 1080 x 2560 con 431 píxeles por pulgada, una tasa de refresco de 120Hz y un brillo de hasta 1.200 nits. Eso significa que es una pantalla mejor que la pantalla plegable principal en muchos aspectos.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Cámaras y batería

Honor Magic Vs cámaras y batería

Hablemos de las cámaras. Encontramos tres en la parte posterior del Honor Magic Vs: una cámara principal de 54MP con apertura f/1.9, una cámara ultra gran angular de 50MP f/2.0 con un campo de visión de 122 grados, y que también se puede utilizar para tomas macro, y un teleobjetivo de 8MP f/2.4, que ofrece zoom óptico 3x.

También hay una cámara de 16MP f/2.45 en la pantalla secundaria, aunque curiosamente Honor no ha dicho nada sobre la cámara selfie en la pantalla plegable.

En cuanto a la batería, es de 5.000 mAh, más grande que la de su predecesor y que la del Samsung Galaxy Z Fold 4. También puede cargarse rápidamente ya que soporta hasta 66W, lo cual según la compañía te permite cargar la batería al 100% en sólo 46 minutos.

(Image credit: Honor)

Especificaciones y características

Honor Magic Vs: especificaciones y características

El Honor Magic Vs tiene potencia de sobra, ya que equipa el chip Snapdragon 8+ Gen 1 de gama alta. No es tan potente como el nuevo Snapdragon 8 Gen 2, pero es el mejor chip del 2022 para móviles Android.

Se combina con una selección de 8GB o 12GB de RAM y 256GB o 512GB de almacenamiento. El Honor Magic Vs también es compatible con 5G y ejecuta MagicOS 7.1, la interfaz personalizada de Honor sobre Android 13. La compañía también se ha comprometido a tres años de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad.

También cuenta con altavoces estéreo duales y es compatible con el nuevo lápiz óptico Magic Pen de la compañía. En definitiva, al menos sobre el papel, parece que podría ser fácilmente uno de los mejores teléfonos Honor, y podría suponer una seria competencia para Samsung en el terreno de los plegables.