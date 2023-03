Los 8 mejores móviles, portátiles, tecnologías y accesorios que hemos visto en el MWC 2023

El Mobile World Congress 2023 ha llegado a su fin en Barcelona, y hemos reflexionado sobre toda la tecnología interesante, extraña y maravillosa que las empresas han mostrado al mundo en este feria, y que más nos ha llamado la atención cuando la hemos visto.

Aunque algunas de las tecnologías eran más bien prototipos o conceptos (opens in new tab), nos ha sorprendido gratamente la variedad de nuevos dispositivos innovadores que hemos visto y que llegarán al mercado en los próximos días, semanas o meses.

Ahora que ya hemos pasado un tiempo en la feria, hemos pensado que sería una buena idea reflexionar sobre todo aquello que ha visto nuestro equipo de TechRadar, con el fin de elaborar nuestra lista de premios de "Lo mejor del MWC 2023".

De los cientos de dispositivos que vimos y probamos, hemos seleccionado ocho de las innovaciones móviles y portátiles más influyentes de la feria. Aquí las tienes.

Mejor accesorio para móviles: OnePlus 45W Liquid Cooler

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Aunque el OnePlus 11 Concept (opens in new tab)fue sin duda la gran atracción de la compañía en la feria, la empresa admitió que incluso si pudiera producir una versión comercializable de este teléfono con sistema de refrigeración líquida integrado, probablemente sólo conseguiría una reducción de la temperatura de dos o tres grados en el uso real.

Por el contrario, una propuesta de la marca de la que no habíamos escuchado nada antes de que se abrieran las puertas del Mobile World Congress de este año, fue el OnePlus 45W Liquid Cooler (opens in new tab).

A diferencia de ese móvil concepto que lleva integrado el sistema de refrigeración líquida, el Liquid Cooler es un accesorio externo, que básicamente es una unidad a base de agua que bombea agua helada a lo largo de un tubo dedicado (de color rojo típico de la compañía) hasta un agarre de teléfono especializado que es como un clip. Este se ajusta a la parte trasera del móvil y permite la transferencia de calor a través de una placa que hay en el interior, lo que permite que el teléfono se enfríe y sea capaz de soportar incluso las cargas de trabajo más intensivas, ya sean juegos de alta fidelidad, capturas prolongada de vídeo de alta resolución o multitarea constante.

Este dispositivo externo de refrigeración líquida cuenta con cuatro niveles y promete bajar la temperatura de tu teléfono hasta unos impresionantes 20°C, lo cual es increíble para la tecnología móvil.

Lo mejor de todo es que uno de los mayores puntos fuertes del refrigerador es que, a pesar de haber sido fabricado por OnePlus, su diseño hace que no se limite a ser compatible sólo con los móviles de OnePlus. Siempre que tu dispositivo quepa en ese clip, podrás beneficiarte de sus capacidades de refrigeración, tanto si usas un iPhone, un Samsung Galaxy o un terminal de cualquier otra marca.

No sabemos cuánto costará ni cuándo se lanzará exactamente, pero el hecho de que OnePlus haya confirmado su llegada al mercado significa que es uno de los dispositivos más chulos e interesantes de la feria que los usuarios podrán tener en sus manos dentro de poco.

Mejor innovación en un móvil: Xiaomi 13 Pro

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Aunque Xiaomi presentó por primera vez su nueva gama de buques insignia Xiaomi 13 en China a finales de 2022, no ha sido hasta el MWC 2023 cuando la compañía ha lanzado sus nuevos móviles a nivel global (y además, también han presentado el Xiaomi 13 Lite).

Después de haber probado el Xiaomi 13 (opens in new tab) y el Xiaomi 13 Pro (opens in new tab), lo que más nos ha sorprendido es la combinación de las cámaras ajustadas por Leica y el enorme sensor IMX989 de 1 pulgada de Sony del modelo Pro, ya que ofrece una experiencia de cámara en un móvil que no habíamos visto nunca antes (en un dispositivo disponible globalmente).

Todavía tenemos que probar durante más tiempo el teléfono antes de dar nuestro veredicto final sobre qué nos parece el Xiaomi 13 Pro en su conjunto, pero basándonos en el tiempo que hemos podido pasar con él hasta ahora explorando la cámara con algunas de las personas responsables de su desarrollo, está claro que los fotógrafos móviles tienen algo especial con lo que hacerse ilusiones.

Aunque el Xiaomi 12S Ultra (opens in new tab), exclusivo para China, fue el primer ejemplo de esta fusión fotográfica de tecnología Leica y Sony en uno de los dispositivos de la compañía, Xiaomi ha dedicado tiempo desde entonces a refinar aún más la experiencia; retocando el diseño de la configuración de lente asférica de ocho elementos en el sensor principal de 50MP del teléfono, mejorando la claridad y reduciendo la reflectividad mediante los revestimientos de lente utilizados y, en definitiva, refinando las capacidades fotográficas del teléfono hasta un grado aparentemente superior al que vemos en muchos fabricantes.

Si a esto le sumamos la promesa de un rendimiento de primer nivel, el Xiaomi 13 Pro es un smartphone a tener en cuenta, aunque te adelantamos que es muy caro ya que parte de 1.399€.

Mejor plegable: Honor Magic Vs

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Igual que los Xiaomi 13, el Honor Magic Vs se presentó por primera vez de forma exclusiva en China a finales del año pasado, pero en el MWC 2023 la compañía anunció el precio internacional de su último y mejor plegable: 1.599€, consolidando su posición como un nuevo contendiente en el mercado mundial de móviles.

Este es un mercado en el que el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) se ha mantenido relativamente sin competencia en su mayor parte, por lo que nos alegramos de este nuevo rival de Honor, que ha adoptado un enfoque ligeramente diferente con su nuevo plegable, en comparación con sus homólogos surcoreanos.

Si bien todavía tenemos que analizar en profundidad el Honor Magic Vs, por lo que aún no hemos podido comprobar en condiciones su rendimiento, cámaras, etc., en el MWC 2023 sí pudimos ver de cerca el diseño y sacar algunas conclusiones.

Por ejemplo, su refinado diseño de bisagra, comparado con el Magic V plegable original de la compañía, es bastante impresionante. Honor ha conseguido reducir el número de componentes necesarios de 92 a sólo 4, lo que hace que el nuevo Vs no sólo sea más ligero, sino también más resistente.

Lo mejor de todo es el precio, que parece que será inferior al de su principal rival cuando salga a la venta en todo el mundo, y por tanto en España, ya que el Z Fold 4 parte de 1.799€, y este, como hemos dicho, de 1.599€.

Mejor tablet: OnePlus Pad

(Image credit: Future / Axel Metz)

El mercado de las tablets ha estado bastante tranquilo últimamente, pero la OnePlus Pad (opens in new tab) llega pisando fuerte, con una pantalla Android más grande. Tal y como cabría esperar del asequible fabricante de teléfonos insignia, la OnePlus Pad combina algunas de las mejores especificaciones de su clase con algunos recortes para poder mantener un precio más atractivo. El diseño recuerda al nuevo OnePlus 11 (opens in new tab), y esperamos que la OnePlus Pad, que es la primera tablet de la compañía, sea el comienzo de un ecosistema creciente para los dispositivos de OnePlus.

La característica más destacada que nos encantó cuando probamos la OnePlus Pad es la pantalla, que es extragrande (11,6 pulgadas) y un poco más alta de lo que suele ser habitual en la mayoría de las tablets. OnePlus ha optado por una relación de aspecto única de 7:5, que no se aleja tanto de la relación normal de 4:3 que esperaríamos, pero OnePlus afirma que marcará la diferencia en la navegación web y otras tareas habituales. La pantalla es más nítida que la de los mejores iPad (opens in new tab), con una densidad de píxeles de 296ppp.

La OnePlus Pad tiene un diseño único, con una cámara situada en el centro de la parte trasera que, según OnePlus, se mantendrá alejada de los dedos. También tiene carga rápida, lo que sigue siendo algo que no todas las tablets ofrecen.

La única pega parece ser el chip MediaTek Dimensity 9000 que equipa, que habría sido un fuerte competidor el año pasado, pero que no llevará a la OnePlus Pad a la cima del rendimiento este año. En cierta manera, es un área en el que se pueden recortar gastos, ya que las tablets Android tienden a ser menos potentes que los teléfonos Android de alta gama, y el chip 9000 tampoco es que se quede tan corto.

OnePlus no ha especificado el precio ni la disponibilidad de la OnePlus Pad, pero es la mejor tablet (opens in new tab)que hemos visto en el Mobile World Congress, y estamos deseando probarla largo y tendido cuando se lance.

OnePlus Pad: todo lo que necesitas saber (opens in new tab)

Mejor tecnología para exteriores: Motorola Defy Satellite Link de Bullitt Group

Motorola Defy Satellite Link (Image credit: Motorola)

Recientemente vimos un prototipo de Motorola Defy 2 que se conectaba con satélites, gracias a la tecnología y las asociaciones de red desarrolladas por la compañía Bullitt Group. En el MWC, Bullitt Group nos ha sorprendido llevando la misma mensajería por satélite a cualquier teléfono, gracias al accesorio Bluetooth Motorola Defy Satellite Link.

Mientras que los iPhone 14 (opens in new tab) pueden hablar con los satélites, el Motorola Defy Satellite Link es algo completamente diferente. El iPhone puede ayudarte en caso de emergencia, pero ¿y si quieres hacer planes para cenar mientras estás en lo alto de la montaña sin cobertura? El Defy Satellite Link se conectará a un satélite y enviará tu mensaje. No hay necesidad de todo el drama del SOS de emergencia de Apple.

Tanto el Motorola Defy 2 como el Motorola Defy Satellite Link utilizarán un plan de suscripción que permitirá a los usuarios enviar hasta 30 mensajes o más, dependiendo de cuánto pagues. El primer año será gratuito un número determinado de mensajes. Para recibir mensajes de un satélite, el destinatario recibirá primero un mensaje de texto indicándole que se descargue la aplicación Bullitt Group, que se comunicará con el servicio por satélite.

A diferencia de Apple, que utiliza redes de constelaciones de satélites en rápido movimiento, la solución de Bullitt Group se basa en satélites geosíncronos singulares que están lo más lejos de la Tierra que puede estar un satélite. Cuando lo pusimos a prueba, nos fue fácil encontrar el satélite y conectar con él, y nos encanta la idea de llevar la conectividad fuera de la red a todo el mundo, y no sólo a los aventureros en apuros.

Mejor móvil: Honor Magic 5 Pro

(Image credit: Future / Axel Metz)

La competición por el mejor teléfono del Mobile World Congress ha estado sorprendentemente reñida, y pensamos que el Honor Magic 5 Pro nos ofreció la mejor de todas las novedades que vimos en el MWC. Aparte del OnePlus 11 Concept (opens in new tab), que nunca se podrá comprar, este año todo ha ido sobre cámaras increíbles. También fue el año en que las marcas limitadas llevaron sus ofrecimientos a nivel mundial.

El Honor Magic 5 Pro no tiene un sensor tan grande como el de una pulgada del Xiaomi 13 Pro, pero sigue teniendo un sensor más grande que el de la mayoría de sus competidores, incluidos los mejores teléfonos Samsung (opens in new tab) y los mejores iPhone (opens in new tab)del mercado. En vez de eso, el Magic 5 Pro apuesta por una lente f/1.6 más amplia, y creemos que esto va a marcar una gran diferencia.

Además, el Honor Magic 5 Pro equipa el último procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, por lo que debería ofrecer un rendimiento rápido en tareas típicas y juegos. Tiene carga rápida, una batería más grande que gran parte de la competencia e incluso nuevas funciones que estamos deseando probar y que no hemos visto en otros buques insignia.

Ofrece también audio IMAX, que podría ser un competidor para el sonido Dolby Atmos que estamos viendo en muchos móviles nuevos. El Magic 5 Pro también utiliza una intrigante técnica de atenuación de pantalla que permite transiciones más naturales entre pantallas claras y oscuras. Honor dice incluso que esto podría mejorar el sueño y dar a los usuarios hasta 30 minutos más de descanso, pero tendremos que probar esa afirmación para estar ver si cumple con lo prometido. Por último, todas estas características vienen en este móvil que cuenta con un diseño bastante impresionante para la compañía.

El Honor Magic 5 Pro tiene un precio de 1.199€ y se pondrá a la venta en mayo.

Mejor portátil: Lenovo ThinkBook Plus Twist

(Image credit: Future)

Lenovo ha tenido un MWC 2023 brillante, mostrando algunos portátiles realmente innovadores y emocionantes, demostrando de manera clara que en la feria de tecnología con sede en Barcelona no todo gira en torno a los móviles, sino que es cada vez más vista como una plataforma para que las empresas también muestren sus próximos portátiles.

El Lenovo ThinkBook Plus Twist, que pudimos probar en la feria, es un gran ejemplo de cómo una empresa como Lenovo puede innovar, especialmente en lo que se refiere al formato de los portátiles.

A diferencia de los portátiles 2 en 1 tradicionales, que se convierten en tablets plegando la pantalla detrás del teclado, el Lenovo ThinkBook Plus Twist utiliza una bisagra central que permite literalmente girar el portátil y convertirlo en una tablet.

Pero eso no es todo, ya que la parte posterior de la pantalla alberga una segunda pantalla: una pantalla E Ink en color similar a las que se encuentran en los libros electrónicos. Esto permite utilizar el portátil en un estado de consumo ultrabajo, ahorrando la batería cuando se quiere navegar por Internet, por ejemplo.

La pantalla principal es una magnífica OLED 2,8K, y Lenovo también ha incluido tecnología de vanguardia, como 16GB de RAM DDR5 y un procesador Intel Core i7 de 13ª generación en un cuerpo increíblemente delgado y elegante.

Mejor innovación informática: Concepto de portátil "enrollable" de Lenovo

Cuando está totalmente "desenrollada", la pantalla equivale a dos paneles panorámicos 16:9 apilados verticalmente. (Image credit: Future)

En el MWC, Lenovo no se limitó a mostrar portátiles que se pondrán a la venta próximamente, sino que también mostró su visión del futuro de los portátiles con su portátil "enrollable". Aunque está claro que no va a aparecer en un producto a corto plazo, la tecnología nos impresionó lo suficiente cuando vimos una primera versión en persona como para entusiasmarnos y conceder al concepto de portátil enrollable de Lenovo nuestro premio a la mejor innovación informática del MWC 2023.

En lugar de un portátil que se pueda enrollar como un periódico (cosa que da a entender su nombre pero lamentablemente no es lo que ofrece), este portátil almacena parte de su pantalla en un rollo escondido, que luego se desenrolla, aumentando lentamente el tamaño total de la pantalla.

Incluso en esta primera encarnación, es una hazaña impresionante y un gran escaparate para la tecnología de pantallas enrollables. No esperes verlo pronto en los portátiles, pero cuando aparezca, podría cambiar las reglas del juego.