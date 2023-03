El smartphone enrollable de Motorola tiene más sentido de lo que parece

En el Mobile World Congress, cuya edición de este año está a punto de finalizar en Barcelona, nos hemos encontrado con un montón de tecnologías extrañas y maravillosas, pero en lo que a conceptos de smartphones se refiere, Motorola ha presentado quizá una de las propuestas más llamativas de la feria, con su primer concepto enrollable.

Presentado junto con un portátil enrollable de la empresa matriz Lenovo (que facilita una mejor multitarea al duplicar la altura de la pantalla), el concepto enrollable de Motorola se presenta como un pequeño smartphone Android realmente compacto, pero al pulsar dos veces un botón en su lado derecho, esa pantalla de 15:9 y 5 pulgadas se convierte en un panel mucho más práctico de 22:9 y 6,5 pulgadas.

Puede que te preguntes por qué Motorola cree que merece la pena invertir en este concepto de investigación y desarrollo, pero en realidad es la forma que tiene la compañía de demostrar que, aunque los plegables (como su propio Razr 2022) cumplen la promesa de un smartphone de pantalla completa más compacto, quizá haya más de una forma de enfocar este reto.

Uno de los aspectos más elegantes del enrollable, en base al tiempo que pasamos con él, es que, a diferencia de otros plegables (aparte del Mate Xs 2 de Huawei), no necesita una pantalla secundaria más pequeña para transmitir información al usuario cuando está cerrado.

A diferencia del concepto de Oppo X 2021 de hace un par de años, la interpretación de Motorola no sólo se expande verticalmente en lugar de horizontalmente, sino que tampoco oculta la parte de la pantalla que no es visible cuando se mira a la parte frontal del teléfono.

En su lugar, la parte inferior de la pantalla se envía a la parte trasera del teléfono, donde todavía se puede ver. Ahora actúa como una pantalla trasera secundaria, sin necesidad de un panel adicional, como en el Razr y muchos de los mejores plegables (opens in new tab) del momento.

En este modo, con el teléfono boca abajo, esa pantalla trasera puede utilizarse para mostrar notificaciones, llamadas entrantes o un reloj. Cuando se utiliza la cámara, puede hacer las veces de visor trasero o mostrar caras animadas para captar la atención del modelo (un niño, por ejemplo) y asegurarse de que mira en la dirección correcta.

Otra genialidad es que la cámara frontal y el auricular quedan completamente ocultos en condiciones normales de uso, ya que la pantalla se desplaza ligeramente hacia abajo, en lugar de hacia arriba, para mostrarlos en caso necesario. Esto funciona tanto si te estás haciendo un selfie como si estás atendiendo una llamada, al igual que el Magic 2 de Honor y el Mi Mix 3 de Xiaomi de finales del 2018.

Aunque pulsar dos veces el botón lateral hace que la pantalla del teléfono se expanda y contraiga, también se nos mostraron un par de casos de uso en los que la pantalla enrollable de Motorola puede ajustarse automáticamente por sí misma.

Si estás viendo un vídeo apaisado en vertical e inclinas el teléfono hacia un lado, la pantalla empezará a expandirse para ofrecer una experiencia visual más amplia. Del mismo modo, mientras puedes moverte por los emials o mensajes en el modo de pantalla de 5 pulgadas contratado, si tocas para que aparezca el teclado en pantalla, la pantalla se elevará instantáneamente para dejar más espacio tanto para el teclado como para el contenido. Muy listo.

Aunque este móvil nunca llegará a las tiendas en su forma actual, ningún Motorola estaría completo sin Moto Actions, lo que significa que también puedes iniciar rápidamente la cámara con un doble giro de muñeca, mientras que movimiento de mano plana enciende la linterna.

¿Existe realmente un futuro para los teléfonos enrollables?

Naturalmente, a pesar de todas las comodidades que aportan el factor de forma único de este teléfono y la experiencia de usuario de Motorola, hay advertencias obvias al concepto tal y como está planteado.

De perfil, el cuerpo del enrollable es grueso para los estándares de los smartphones modernos, mientras que la pantalla adicional que sobresale de la parte superior del cuerpo es increíblemente fina y parece romperse.

Además, dentro de ese grueso cuerpo hay un mecanismo motorizado que acciona la expansión y contracción de la pantalla. Para funcionar como un auténtico smartphone listo para el consumo, este sistema tendría que ser capaz de soportar cientos, quizá miles, de repeticiones a lo largo de su vida útil.

Aunque el MWC 2023 (opens in new tab) acogió un montón de nuevos plegables, desde el Tecno Phantom V Fold, pasando por el Honor Magic Vs, hasta la confirmación por parte de OnePlus de que un plegable premium está en camino en un futuro próximo, al menos es bueno saber que se están preparando otros factores de forma, aunque todavía no hayan demostrado su valía en el mercado.